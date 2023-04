Warum Mondlandungen heute immer noch schwierig sind

Solche Quellen sind generell mit Vorsicht zu geniessen. Man kann sonst etwas anstellen um Beweise zu erhalten. Natürlich kann man nie alles ausschliessen. Mag sein dass man auch parallel zu den tatsächlichen Aufnahmen zusätzlich in irgendwelchen Studios Mondszenen gedreht hat einfach aus dem Grund, weil das originale Bildmaterial zu schlecht war, um es im Fernsehen zu zeigen. Jemand der dann eine Mondlandung bezweifelt nimmt sich dann solches Material für eine Beweisführung gerne an. Ich kann das nicht abschliessend bewerten aber die Lebendserfahrung zeigt, dass bislang nur wenige in komplexeren Sachverhalten erfolgreich gelogen haben. Zum Lügen muss man wirklich an jeden Aspekt denken und eine passende Antwort haben. Sonst verwickelt man sich sehr schnell in Widersprüche und ist dann geliefert.