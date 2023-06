Menschen verbrauchen so viel Grundwasser, dass sich die Erdachse verschiebt

Von: Tanja Banner

Nicht nur der Klimawandel wirkt sich auf die Position der Erdachse aus. Auch die Umverteilung von Grundwasser durch den Menschen hat Folgen.

Seoul – Die Menschen greifen aus verschiedenen Gründen auf das Grundwasser der Erde zu, zum Beispiel zur Bewässerung von Pflanzen, als Trinkwasser oder für industrielle Zwecke. Eine neue Studie, durchgeführt von einem Forschungsteam unter der Leitung des Geophysikers Ki-Weon Seo von der Seoul National University, enthüllt, welche ungeahnten Auswirkungen diese Grundwasser-Umverteilung auf die Erde hat.

Bereits seit dem Jahr 2016 ist bekannt, dass Wasser die Rotation der Erde beeinflussen kann. Die Verteilung des Wassers auf der Erde wird unter anderem durch die Gletscherschmelze aufgrund des Klimawandels verändert, was zu einer Verschiebung der Erdachse führt. Um den Einfluss des Grundwassers auf diese Verschiebung zu untersuchen, hat das Team um Seo erstmals umfassende Forschungen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im renommierten Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Pole der Erde verschieben sich nicht nur durch den Klimawandel

In einer offiziellen Mitteilung erklärt der Leiter der Studie, Seo: „Der Rotationspol der Erde verändert sich tatsächlich stark. Unsere Studie zeigt, dass unter den klimabedingten Ursachen die Umverteilung des Grundwassers den größten Einfluss auf die Verschiebung des Rotationspols hat.“

Die Erdachse verschiebt sich jedes Jahr – unter anderem durch den Klimawandel, aber auch wegen der Grundwasser-Umverteilung der Menschen. (Symbolbild) © IMAGO/phovoir

Zunächst hat das Forschungsteam die beobachtete Verschiebung der Erdachse sowie die Auswirkungen von Eisbergen und Eisschilden modelliert. Im nächsten Schritt wurden verschiedene Szenarien der Umverteilung des Grundwassers in die Untersuchung mit einbezogen. Erst als das Team eine Umverteilung von 2150 Gigatonnen Grundwasser in sein Modell integrierte, stimmte das Modell mit den tatsächlichen Beobachtungen überein. Zwischen den Jahren 1993 und 2010 hat sich der Nordpol allein aufgrund der Umverteilung des Grundwassers jährlich um 4,36 Zentimeter verschoben, was insgesamt etwa 80 Zentimeter entspricht.

Rotationspol der Erde verschiebt sich auch wegen Grundwasser-Umverteilung

Studienleiter Seo betont: „Ich bin sehr froh, dass wir die ungeklärte Ursache für die Rotationspolverschiebung gefunden haben.“ Das Grundwasser ist der Forschungsgruppe zufolge ins Meer gelangt und hat einen Meeresspiegel-Anstieg um 6,24 Millimeter verursacht. Deshalb erklärt der Geophysiker weiter: „Als Bewohner der Erde und Vater bin ich besorgt und überrascht, dass das Abpumpen von Grundwasser eine weitere Ursache für den Anstieg des Meeresspiegels ist.“

Entscheidend für die Verschiebung des Rotationspols ist die spezifische Position des Grundwassers: Eine Umverteilung von Wasser aus den mittleren Breiten hat einen erheblichen Einfluss auf den Rotationspol der Erde. Im analysierten Zeitraum der Studie wurde vor allem Wasser in den westlichen Regionen Nordamerikas und im nordwestlichen Teil Indiens umverteilt, wobei sich diese Gebiete in den mittleren Breiten befinden.

Erde rotiert mit 1660 Kilometern pro Stunde um ihre eigene Achse

Die Geschwindigkeit der Erdrotation entlang ihrer Nord-Süd-Achse beträgt ungefähr 1660 Kilometer pro Stunde. Die Erdachse ist um 23,4 Grad gegenüber der Umlaufbahn um die Sonne geneigt, was dafür sorgt, dass die Sonnenstrahlen im Laufe des Jahres unterschiedliche Einfallswinkel haben – die verschiedenen Jahreszeiten entstehen. Surendra Adhikari, eine Forscherin am Jet Propulsion Laboratory der Nasa, ist davon überzeugt, dass eine wandernde Erdachse auf lange Sicht das globale Klima verändern könnte. Adhikari war nicht an der aktuellen Studie beteiligt, hat aber 2016 an einer Untersuchung mitgewirkt, die nachgewiesen hat, dass die Verteilung des Wassers auf der Erde zu Verschiebungen der Pole führt.

Laut einer Mitteilung zur Studie geht von der kurzfristigen Polverschiebung durch die Umverteilung des Grundwassers keine unmittelbare Gefahr aus, da sich der Rotationspol in der Regel innerhalb eines Jahres um mehrere Meter verschiebt. Es ist bekannt, dass neben anderen Faktoren auch Erdbeben an dieser Verschiebung beteiligt sind. Theoretisch könnten Bemühungen, den Grundwasserverbrauch zu reduzieren, die Polverschiebung beeinflussen - allerdings nur dann, wenn solche Maßnahmen über Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten werden, betont Seo.

