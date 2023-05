Seltener Zerfall des Higgs-Boson beobachtet – Hinweis auf eine „neue Physik“?

Von: Tanja Banner

Teilen

Künstlerische Darstellung des Higgs-Boson (orange oben und unten), das aus der Kollision zweier Protonen entsteht. © imago/Science Photo Library

Forscherinnen und Forscher am Kernforschungszentrum Cern beobachten eine neue Art des Zerfalls beim Higgs-Boson. Steckt dahinter eine „neue Physik“?

Genf – Als 2012 das Higgs-Boson mithilfe des Teilchenbeschleunigers im Kernforschungszentrum Cern in Genf entdeckt wurde, war die Freude in der Wissenschaft riesig: Eine Theorie, die der Physiker Peter Higgs und andere Forscher bereits 1964 entwickelt hatten, war dadurch bestätigt worden und auch das physikalische Standardmodell hatte dadurch Bestätigung erfahren. Higgs und sein Physiker-Kollege François Englert erhielten 2013 den Physiknobelpreis für die Entdeckung des Higgs-Mechanismus.

Doch rund um das Higgs-Boson sind noch längst nicht alle Rätsel geklärt, die Forschung geht weiter. Am Teilchenbeschleuniger LHC im Cern ist es einem Forschungsteam nun gelungen, erstmals eine theoretisch vorhergesagte, aber bisher noch nie beobachtete Zerfallsform des Higgs-Bosons zu beobachten. Dabei zerfällt das Higgs-Boson in ein Z-Boson und ein Photon – allerdings nicht auf direktem Weg. Zuvor entstehen verschiedene „virtuelle“ Partikel, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden, weshalb man sie nicht direkt nachweisen kann.

Erstmals beobachtet: Higgs-Boson zerfällt in Z-Boson und Photon

Diese virtuellen Partikel könnten auch neue, bisher noch nicht bekannte Partikel beinhalten, die mit dem Higgs-Boson interagieren, vermuten die beteiligten Forscherinnen und Forscher. „Die Existenz neuer Teilchen könnte erhebliche Auswirkungen auf seltene Higgs-Zerfallstypen haben“, erklärt Florencia Canelli, Physikkoordinatorin des CMS-Experiments im Cern.

Stimmt die Vorhersage des physikalischen Standardmodells?

Das physikalische Standardmodell sagt vorher, dass ein Higgs-Boson mit einer Masse von etwa 125 Teraelektronenvolt in rund 0,15 Prozent der Fälle in ein Z-Boson und ein Photon zerfällt. Manche Theorien, die über das Standardmodell hinausgehen, sagen eine andere Zerfallsrate vorher. Deshalb liefert die Messung dieser Rate den Forscherinnen und Forschern wichtige Einblicke in die Physik jenseits des Standardmodells und in die Natur des Higgs-Bosons.

In Genf haben sich deshalb die Forscherinnen und Forscher der Experimente CMS und ATLAS zusammengetan und ihre Daten kombiniert, um dem Higgs-Boson auf die Spur zu kommen. Entdeckt wurde dabei der Zerfall des Higgs-Teilchens in ein Z-Boson und ein Photon. Und schon die ersten Daten zeigen, dass die Zerfallsrate deutlich höher liegen könnte, als theoretisch vorhergesagt, nämlich bei 0,34 Prozent. Hier könnte eine „neue Physik“ am Werk sein, die bisher noch gar nicht entdeckt wurde.

Jedes Partikel hat ein spezielles Verhältnis zum Higgs-Boson, was der Suche nach dem seltenen Higgs-Zerfall eine hohe Priorität einräumt.

„Jedes Partikel hat ein spezielles Verhältnis zum Higgs-Boson“

„Jedes Partikel hat ein spezielles Verhältnis zum Higgs-Boson, was der Suche nach dem seltenen Higgs-Zerfall eine hohe Priorität einräumt“, erklärt ATLAS-Physikkoordinatorin Pamela Ferrari in einer Mitteilung und ergänzt: „Durch die sorgfältige Kombination der Einzelergebnisse von ATLAS und CMS sind wir einen Schritt weiter gekommen, um ein weiteres Rätsel des Higgs-Bosons zu entschlüsseln.“

Higgs-Boson – das „Gottesteilchen“? Eine Zeitlang wurde das Higgs-Boson mit dem Beinamen „Gottesteilchen“ bedacht. Doch dieser Begriff wird in der seriösen Wissenschaft nicht verwendet und auch Peter Higgs, der Physiker, nach dem das Higgs-Teilchen benannt wurde, lehnt den Ausdruck ab.

Ganz sicher ist die Entdeckung bisher jedoch noch nicht. Die Signifikanz liegt bei 3,4 Sigma (Wahrscheinlichkeit einer statistischen Schwankung liegt bei weniger als 0,04 Prozent). Für eine offizielle Entdeckung muss die Signifikanz bei 5 Sigma liegen – einer Chance von eins zu 3,5 Millionen, dass die Entdeckung ein Fehler war. (tab)