Sternschnuppen im Juli – Mehrere Meteorströme sind im Sommer aktiv

Ab Mitte Juli überlappen sich mehrere kleine Sternschnuppenströme und auch die Perseiden beginnen bereits. So können Sie zahlreiche Meteore beobachten.

München – Während des Sommers sind die Nächte angenehm warm und oft ist der Himmel wolkenlos. Jene, die die seltenen dunklen Stunden im Sommer nutzen, um zum Sternenhimmel zu blicken, haben die Chance, sie zu sehen: Sternschnuppen. Der populärste Meteorstrom des Jahres, die Perseiden, erreichen zwar erst Mitte August ihr Maximum, doch bereits ab etwa Mitte Juli gibt es mehrere kleinere Sternschnuppen-Schauer, bei denen Meteore rasend schnell über den Himmel ziehen.

Die meisten Sternschnuppen im Juli werden vom Meteorschauer der südlichen Delta-Aquariiden erwartet. Dieser Meteorschauer hat seinen komplizierten Namen von der Region des Himmels erhalten, aus der die Sternschnuppen zu strömen scheinen, dem sogenannten Radianten. Im Falle der Delta-Aquariiden ist der Stern Delta Aquarii im Sternbild Wassermann (lateinisch Aquarius) Namensgeber dieser Erscheinung.

Sternschnuppen im Juli: Delta-Aquariiden haben ihr Maximum am 30. Juli

Der Delta-Aquariiden-Strom erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als einem Monat, nämlich vom 12. Juli bis zum 23. August. Während des Höhepunkts am 30. Juli besteht theoretisch die Möglichkeit, bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Allerdings handelt es sich bei diesem Wert, der als ZHR (Zenithal Hourly Rate) bezeichnet wird, um eine eher theoretische Angabe. Er gibt die maximale Anzahl von Sternschnuppen pro Stunde unter optimalen Beobachtungsbedingungen an. In der Realität ist es jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass man einen sehr dunklen Himmel, einen perfekten Beobachtungsort mit freiem Himmelsblick in alle Richtungen und einen Radianten direkt im Zenit vorfindet.

Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür sind die Delta-Aquariiden: Das Sternbild Wassermann, in dem sich der Radiant befindet, erscheint gegen 23 Uhr im Osten und erreicht gegen 3 Uhr morgens seine höchste Position am Südosthimmel. Obwohl das Sternbild die gesamte Nacht über sichtbar ist, steigt es nicht besonders hoch auf, weshalb auf der Nordhalbkugel traditionell nur wenige Sternschnuppen der Delta-Aquariiden zu sehen sind. Je weiter man sich jedoch in südlichen Breitengraden befindet, desto besser ist die Beobachtung des Sternschnuppenstroms möglich. Wenn man eine Sternschnuppe aus diesem Strom entdeckt, wird man mit einer langen leuchtenden Spur belohnt.

Mehrere Meteorströme sorgen im Juli für ein Sternschnuppen-“Grundrauschen“

Ab Mitte Juli bringen neben den Delta-Aquariiden mehrere kleine Meteorströme eine Art „Grundrauschen“ mit sich, wodurch es möglich ist, die gesamte Nacht über Meteore am Himmel zu beobachten:

Sternschnuppenstrom Zeitraum und Maximum Juli-Pegasiden 04.07.-14.07., Maximum am 10. Juli Piscis-Austriniden 15.07.-10.08., Maximum am 28. Juli Juli-Gamma-Draconiden 25.07.-31.07., Maximum am 28. Juli Südliche Delta-Aquariiden 12.07.-23.08., Maximum am 30. Juli Alpha-Capricorniden 03.07.-15.08., Maximum am 30. Juli Perseiden 17.07.-24.08., Maximum am 13. August Quelle: Meteorstrom-Kalender 2023 der IMO

Je später im Juli, desto mehr Sternschnuppen

Neben den südlichen Delta-Aquariiden starten Mitte Juli auch die Piscis-Austriniden ihre Aktivität, und später im selben Monat gesellen sich die Juli-Gamma-Draconiden dazu. Bereits seit Anfang Juli sind die Meteorströme der Juli-Pegasiden und der Alpha-Capricorniden aktiv. Zusätzlich beginnt Mitte Juli der Sternschnuppenstrom der Perseiden, obwohl sein berühmtes Maximum erst am 13. August erreicht wird.

Je weiter der Juli fortschreitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Dies liegt daran, dass mehrere Meteorströme ihr Maximum am 28. oder 30. Juli erreichen (siehe Tabelle). Allerdings gibt es einen kleinen Nachteil: Am 1. August erscheint der nächste Vollmond am Himmel, einer von vier aufeinanderfolgenden Supermonden. Dies bedeutet, dass die letzten Tage im Juli bereits vom hellen Mondlicht durchflutet sein werden.

Nächte rund um Neumond sind am besten zum Sternschnuppen zählen

Im Gegensatz dazu findet am 17. Juli der Neumond statt, wodurch die Nächte um diesen Tag herum am dunkelsten und am besten zum Zählen der Sternschnuppen geeignet sind. Für die Beobachtung der Sternschnuppen wird die Zeit nach Mitternacht empfohlen, da die Nacht zu dieser Zeit bereits richtig dunkel ist und der Radiant der Piscis-Austriniden, im Sternbild Fische, über dem Horizont erscheint. (tab)

