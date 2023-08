Kein Planet ist größer: Jupiter ist der König unseres Sonnensystems – er beeinflusst sogar die Erde

Ein Mond beherbergt Ozean

Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist ein Gasriese mit mindestens 92 Monden. Wäre er näher an der Sonne, wäre die Erde weniger lebensfreundlich.

München – Unser Sonnensystem beherbergt acht Planeten, doch keiner übertrifft Jupiter in seiner Größe – er ist der unangefochtene Herrscher des Sonnensystems. Seine Zusammensetzung besteht hauptsächlich aus den Gasen Wasserstoff und Helium und er wird von mindestens 92 bekannten Monden umgeben. Die vier größten unter ihnen sind Io, Europa, Ganymed und Kallisto, die nach ihrem Entdecker Galileo Galilei als Galileische Monde bezeichnet werden.

Der Planet Jupiter Name: Jupiter Typ: Gasplanet Radius: 69.911 Kilometer Position im Sonnensystem: fünfter Planet Entfernung von der Sonne: 778.500.000 Kilometer Umlaufzeit um die Sonne: 12 Jahre Monde: mindestens 92

Mit einem Durchmesser von 143.000 Kilometern ist Jupiter nicht nur der größte, sondern auch der massereichste Planet unseres Sonnensystems. Er besitzt etwa 2,5 Mal mehr Masse als alle anderen sieben Planeten zusammen. Jupiter ist etwa 318 Mal so schwer wie die Erde und im Durchmesser elfmal so dick. Aufgrund seiner enormen Größe beeinflusst Jupiter die Bewohnbarkeit der Erde, wie eine Studie ermittelt hat. Jupiter gehört zu den Gasplaneten, was bedeutet, dass er keine feste Oberfläche hat. Die Streifen auf seiner Oberfläche sind farbige Wolkenbänder. Übrigens: Sie sind schon durch ein Fernglas von der Erde aus sichtbar.

Hätte der Gasriese Jupiter eine ovalere Umlaufbahn um die Sonne, wäre die Erde noch lebensfreundlicher, zeigt eine neue Studie. Wäre Jupiter jedoch näher an der Sonne, wäre die Erde weniger lebensfreundlich.

Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem: Nach Mond und Venus das dritthellste Objekt am Nachthimmel

Der „große rote Fleck“, der neben den Wolkenbändern auf der Oberfläche von Jupiter auffällt, ist ein riesiger, ovaler Sturm, der derzeit etwa eineinhalb Erddurchmesser groß ist. Schon 1830 entdeckten ihn Forscher und wird seitdem wird er kontinuierlich beobachtet. In der Vergangenheit hat der große rote Fleck an Größe verloren – die US-Raumfahrtorganisation Nasa vermutet, dass dies auf Wechselwirkungen mit anderen Stürmen auf dem Planeten zurückzuführen ist.

Wenn Jupiter am Himmel sichtbar ist, sticht er hervor: Nach dem Mond und der Venus ist er das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Schon mit einer geringen Vergrößerung kann man die vier Galileischen Monde beobachten, die um Jupiter zu „tanzen“ scheinen.

Von zahlreichen Raumsonden besucht: Raumsonden sammeln Daten über Gasplanet Jupiter

Die Nasa-Raumsonde „Pioneer 10“ war das erste Raumschiff, das sich dem Gasriesen näherte. Sie flog 1973 in einem Abstand von etwa 130.000 Kilometern an dem Planeten vorbei und lieferte wichtige Daten für die Wissenschaft. Nur ein Jahr später folgte „Pioneer 11“, die Jupiter noch näher kam. Beide Sonden sammelten Informationen über die Magnetosphäre des Planeten und machten die ersten Nahaufnahmen von Jupiter.

Im Jahr 1979 besuchten gleich zwei Raumsonden den größten Planeten des Sonnensystems: „Voyager 1“ und nur wenige Monate später „Voyager 2“ flogen zum Gasriesen. Sie entdeckten vulkanische Aktivität auf dem Jupiter-Mond Io und stellten fest, dass der Planet, genau wie Saturn, Ringe um sich hat. Die „Galileo“-Raumsonde (Nasa) umkreiste Jupiter ab 1995 für über sieben Jahre und flog mehrfach an den Galileischen Monden vorbei. Eine der vielen Offenbarungen: Es muss einen Ozean im Inneren des Mondes Europa geben.

Wissenschaft untersucht auch die Jupiter-Monde

Die Raumsonden „Cassini“ und „New Horizons“ passierten das Jupiter-System auf dem Weg zu ihren eigentlichen Zielen (Saturn und Pluto) und sammelten dabei wertvolle Daten für die Forschung. Momentan kreist die Nasa-Sonde „Juno“ um den Planeten Jupiter und beobachtet unter anderem das Magnetfeld und die Atmosphäre. Zudem sendet sie hochauflösende Bilder zur Erde.

Die Mission „Juice“ der europäischen Raumfahrtorganisation Esa ist aktuell auf dem Weg zu Jupiter. Sie soll den Planeten 2031 erreichen und dann zwei Jahre lang um ihn kreisen. Danach ist geplant, auch die Jupiter-Monde Europa, Kallisto und vor allem Ganymed zu untersuchen. Da nicht nur Jupiter selbst, sondern auch seine Monde von wissenschaftlichem Interesse sind, soll im Oktober 2024 die Nasa-Sonde „Europa Clipper“ zum Jupiter-Mond Europa starten. (tab)

