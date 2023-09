Großes Objekt kollidiert mit Jupiter – Video zeigt den Crash

Von: Tanja Banner

Teilen

Der Gasriese Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Ein kosmischer Brocken kollidiert mit Jupiter und verursacht einen hellen Lichtblitz. Dieser selten beobachtete Vorfall zeigt die Rolle Jupiters im Sonnensystem.

München – Eine Vielzahl von kleinen und großen Asteroiden und Kometen durchkreuzen das Sonnensystem und kollidieren immer wieder mit Planeten oder Monden. Die vielen Krater auf der Oberfläche unseres Mondes, des Mars und der Erde zeugen von diesen heftigen Kollisionen. Vor wenigen Tagen wurde Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, von einem großen Objekt getroffen. Der kurze, aber intensive Lichtblitz, der dabei entstand, wurde von mehreren Astronomen festgehalten.

Die Kollision zwischen einem großen Objekt und Jupiter wurde zuerst von den Astronomie-Projekten Poncots (Planetary Observation Camera for Optical Transient Surveys) und Oases (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey) in Okinawa, Japan, gemeldet. Der Vorfall ereignete sich am 28. August um 18.45 Uhr (MESZ). Das Masa Planetary Log, ein Account auf der Plattform X (früher Twitter), konnte den Einschlag beobachten und teilte Aufnahmen vom Lichtblitz.

Großer Brocken trifft Jupiter – Video zeigt Einschlag

Der Betreiber des Accounts erzählte gegenüber Space.com: „Ich hatte das große Glück, dieses Phänomen zu fotografieren, als es geschah.“ Tatsächlich hatte der Hobbyastronom hinter dem Account die Aufnahmen automatisch gemacht und erst am nächsten Morgen entdeckt, nachdem er von dem Einschlag erfahren hatte.

Aufgrund seiner Größe, seiner starken Gravitation und seiner Nähe zum Asteroidengürtel wird Jupiter immer wieder von Gesteinsbrocken getroffen. Die meisten dieser Einschläge werden jedoch nicht beobachtet oder aufgezeichnet. Zuletzt wurde im Oktober 2021 ein Treffer beobachtet. Der bekannteste Einschlag eines Objekts auf Jupiter fand jedoch im Juli 1994 statt. Damals traf ein Fragment des in mehrere Teile zerbrochenen Kometen Shoemaker-Levy-9 auf Jupiter. Der Komet war zuvor durch den Einfluss Jupiters zerbrochen.

Jupiter wird als wichtiges „Schutzschild“ für die Erde und das innere Sonnensystem angesehen. Er zieht immer wieder Asteroiden und Kometen an, die auf ihm einschlagen oder von ihm ins äußere Sonnensystem geschleudert werden – und somit die Erde verfehlen. Darüber hinaus beeinflusst seine Präsenz die Umlaufbahn der Erde, wie ein Forschungsteam nachgewiesen hat. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.