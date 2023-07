Erdnaher Exoplanet „erlaubt uns Einblick in die mögliche Zukunft der Erde“

Von: Tanja Banner

Der Exoplanet LP 890-9c ist für die Forschung spannend, weil es dort flüssiges Wasser geben könnte. Ein Forschungsteam will ihn genauer untersuchen.

Ithaca – Es gibt deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gesteinsplaneten, was in unserem Sonnensystem gut erkennbar ist. Ein Beispiel dafür sind Venus und Erde, die, obwohl sie sich eigentlich ähnlich sind, eine sehr unterschiedliche Entwicklung genommen haben. Die Venus ist heute eine heiße „Hölle“ mit einer geschlossenen Wolkendecke, die hauptsächlich aus Schwefelsäure besteht und einen Oberflächendruck aufweist, der 90-mal höher ist als auf der Erde. Aufgrund des starken Treibhauseffekts ist der Planet unbewohnbar. Im Gegensatz dazu ist die Erde zu fast 75 Prozent von Wasser bedeckt und bietet angenehme Temperaturen. Sie ist bewohnbar und beherbergt eine Vielzahl von Leben.

Welche Faktoren führten zur unterschiedlichen Entwicklung der beiden Gesteinsplaneten? Dieses Rätsel beschäftigt ein Forschungsteam unter der Leitung der österreichischen Astronomin Lisa Kaltenegger, die an der Cornell University in Ithaca (USA) tätig ist. Das Team hat einen faszinierenden Himmelskörper entdeckt, der ideal ist, um diese Frage zu erforschen: Den Exoplaneten LP 890-9c, der im Jahr 2022 von einem Forschungsteam, dem auch Kaltenegger angehörte, aufgespürt wurde. Mit etwa 40 Prozent größerem Durchmesser als die Erde (was ihn zu einer sogenannten „Super-Erde“ macht) befindet er sich rund 105 Lichtjahre entfernt und umkreist seinen Stern in nur 8,5 Tagen.

Exoplanet LP 890-9c: An seiner Oberfläche könnte es flüssiges Wasser geben

Schon bei der Entdeckung des Exoplaneten wurde die Vermutung geäußert, dass Wasser an seiner Oberfläche existieren könnte. Obwohl der Planet seinen Stern in geringem Abstand umkreist, erhält er dennoch nur eine geringe Menge an stellarer Strahlung. Dies könnte die Möglichkeit von flüssigem Wasser an der Oberfläche eröffnen, sofern eine Atmosphäre vorhanden ist. In der veröffentlichten Studie des Forschungsteams um Kaltenegger, die im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters erschien, wird betont, dass dieser Exoplanet ein „Schlüssel in der Frage, wie Venus und Erde sich so völlig unterschiedlich entwickelt haben“ ist.

„Am inneren Teil der habitablen Zone erwarten wir heiße, bewohnbare Planeten. Aber wann wird es zu heiß? Wir haben Modelle, die vorhersagen, wie weit ein Planet an seinen Stern herankommen darf, um noch nicht zu heiß zu werden. Aber beobachtet haben wir solche Planeten noch nie“, erklärt Kaltenegger auf Anfrage von FR.de von IPPEN.MEDIA. Deshalb sei der Exoplanet LP 890-9c so spannend: Er sitzt genau am Limit der habitablen Zone – dem Bereich um einen Stern, in dem flüssiges Wasser an der Oberfläche eines Planeten möglich ist.

Was passiert am inneren Rand der habitablen Zone?

Für die Studie erstellte das Forschungsteam sieben verschiedene Modelle der Atmosphäre des Planeten LP 890-9c. „Der Blick auf diesen Planeten wird uns zeigen, was am inneren Rand der habitablen Zone passiert – wie lange ein Gesteinsplanet bewohnbar bleiben kann, wenn er anfängt, heiß zu werden“, erklärt Kaltenegger den Ansatz der Studie in einer Pressemitteilung ihrer Universität. „Er wird uns etwas Grundlegendes darüber lehren, wie sich Gesteinsplaneten mit zunehmendem Sternenlicht entwickeln, und darüber, was eines Tages mit uns und der Erde geschehen wird.“

Die Feststellung der österreichischen Astronomin bezieht sich auf die Tatsache, dass die Sonne im Laufe der Zeit immer heller wird, bis es auf der Erde in etwa 500 bis 800 Millionen Jahren so heiß wird, dass die Ozeane verdampfen. „Genau da werden Beobachtungen von LP 890-9c spannend“, erklärt Kaltenegger. Sollte der Exoplanet schon eine „unbewohnbare Venus“ sein, gehe es möglicherweise schneller, als gedacht und es bleiben nur 500 Millionen Jahre. Ist der Exoplanet dagegen noch eine heiße, lebendige Erde, bleibt auf unserer Erde mehr Zeit. „Weil dieser Planet – relativ gesehen – mehr Licht von seinem Stern abbekommt, als wir von der Sonne, erlaubt er uns einen Einblick in die mögliche Zukunft.“

„James Webb“-Weltraumteleskop soll Exoplanet LP 890-9c untersuchen

In einer weiteren Studie, die ebenfalls in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters veröffentlicht wurde, untersuchen Kaltenegger und Jonathan Gomez Barrientos vom California Institute of Technology, ob und wie das „James Webb“-Weltraumteleskop (JWST) den Exoplaneten LP 890-9c untersuchen könnte. Barrientos erzählt: „Professor Kaltenegger und ich dachten, dass dieser Exoplanet ein exzellentes Ziel für JWST sein könnte.“ Die Studie zeigt, dass das neue Weltraumteleskop in der Lage ist, die Präsenz einer möglichen Atmosphäre zu bestätigen.

„Mit dem ‚James Webb Space Telescope‘ haben wir zum ersten Mal ein Teleskop, das groß genug ist, um Felsplaneten zu untersuchen und herauszubekommen, ob LP 890-9c noch eine heiße, lebendige Erde ist oder ein Planet, wo alles Wasser schon verdampft und in der Atmosphäre gefangen ist – oder der Planet sein Wasser schon ganz verloren hat und eine Venus geworden ist. Am Limit unseres Verständnisses lernen wir oft am meisten Neues“, betont Kaltenegger. Deshalb möchte die Astronomin auch versuchen, JWST-Beobachtungszeit für den Exoplaneten zu bekommen.

Hat der Exoplanet eine Atmosphäre und woraus besteht sie?

Beobachtet JWST den Exoplaneten dreimal dabei, wie er vor seinem Stern vorbeizieht (ein sogenannter Transit), könnte das Teleskop bereits zeigen, ob die Atmosphäre zu einem großen Teil aus Wasserdampf besteht. Nach acht Transits könnte JWST eine Venus-ähnliche Atmosphäre entdecken, nach 20 Transits könnte das Teleskop auch Hinweise auf ein mögliches Szenario einer heißen, aber bewohnbaren Erde finden, stellt das Forschungsteam fest.

Trotz allem besteht auch die Möglichkeit, dass der Exoplanet LP 890-9c keine Atmosphäre besitzt und kein Leben auf ihm existiert. Es könnte sogar eine Ähnlichkeit mit Venus aufweisen, mit dicken Wolken, die einen Treibhauseffekt verursachen und nur wenige Informationen nach außen dringen lassen. Kaltenegger betont: Wir wissen nicht, wie dieser Planet am Rande der Bewohnbarkeit beschaffen sein könnte, also müssen wir nachsehen“, betont Kaltenegger. „Das ist es, worum es bei der echten Forschung geht“.

