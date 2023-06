Gleich zwei „potenziell gefährliche Asteroiden“ nähern sich der Erde

Von: Tanja Banner

In den kommenden Tagen kommen gleich zwei Asteroiden der Erde nahe. Sie haben einiges gemeinsam – und stellen kein Gefahr für den blauen Planeten dar.

München – Derzeit nähern sich gleich zwei Asteroiden aus der Kategorie „potenziell gefährlich“ der Erde. Obwohl die Asteroiden 1994 XD und 2020 DB5 beide von Fachleuten in diese Kategorie eingestuft werden, geht von ihnen bei diesem Vorbeiflug und auch in den kommenden Jahren keine Gefahr für die Erde aus. Die Kategorie „potenziell gefährlich“ („potential hazardous asteroid“, PHA) ist eher technischer Natur und gilt für alle Asteroiden, die sich der Erde bis auf 7,5 Millionen Kilometer oder weniger nähern und eine Größe von mindestens 150 Metern haben.

Und diesen Kriterien entsprechen die beiden Asteroiden, die derzeit im Anflug auf die Erde sind: 1994 XD ist zwischen 370 und 830 Metern groß und nähert sich der Erde am 12. Juni 2023 um 2.53 Uhr (MESZ) bis auf etwa 3,1 Millionen Kilometer an. Der Asteroid 2020 DB5 befindet sich in einer ähnlichen Größenordnung: Er ist etwa 380 bis 850 Meter groß und kommt der Erde am 15. Juni 2023 um 4.05 Uhr (MESZ) bis auf 4,3 Millionen Kilometer nahe.

Asteroid 1994 XD Asteroid 2020 DB5 Größe: 370-830 Meter Größe: 380-850 Meter Vorbeiflug an der Erde: 12. Juni 2023 um 2.53 Uhr MESZ Vorbeiflug an der Erde: 15. Juni 2023, 4.05 Uhr MESZ Abstand beim Vorbeiflug: 3,1 Millionen Kilometer Abstand beim Vorbeiflug: 4,3 Millionen Kilometer Entdeckung: 1. Dezember 1994 von Spacewatch Entdeckung: 29. Februar 2020 von Spacewatch Besonderheit: wird von einem kleinen Mond umkreist

Esa und Nasa suchen dauerhaft nach gefährlichen Asteroiden

Zum Größenvergleich: Der Mond ist im Durchschnitt etwa 384.400 Kilometer von der Erde entfernt – beide Asteroiden bleiben also deutlich weiter von der Erde entfernt als der Mond. Gleichzeitig sind Asteroiden, die der Erde so nahe kommen, auch immer wieder eine Erinnerung daran, dass die Gesteinsbrocken aus dem Weltall für die Menschheit tatsächlich auch gefährlich werden können – wie das Beispiel der Dinosaurier zeigt. Aus diesem Grund beobachten Raumfahrtorganisationen wie die US-Behörde Nasa und ihr europäisches Pendant Esa dauerhaft den Himmel auf der Suche nach erdnahen Asteroiden.

Eines dieser Such-Programme ist Spacewatch, ein Teleskop-System auf dem Kitt Peak bei Tucson in Arizona, das auf die Untersuchung von Kleinplaneten, Asteroiden und Kometen spezialisiert ist. Mithilfe dieses Teleskop-Systems wurden beide Asteroiden entdeckt – 1994 XD am 1. Dezember 1994, 2020 DB5 am 29. Februar 2020.

Ein kleiner Asteroid kommt der Erde sehr nahe. (Symbolbild) © IMAGO/Design Pics

Nasa hat Plan zur Asteroiden-Abwehr getestet

Im Jahr 2005 stellten Fachleute fest, dass es sich beim Asteroiden 1994 XD um einen Doppelasteroiden handelt – der große Asteroid wird von einem kleinen „Mond“ umkreist, genau wie der Asteroid „Didymos“, der 1996 ebenfalls von Spacewatch entdeckt wurde und von dem kleinen Mond „Dimorpos“ umkreist wird. Dieser Doppelasteroid erlangte Berühmtheit, weil er das Ziel eines Asteroiden-Abwehr-Tests der Nasa wurde. Die US-Raumfahrtorganisation ließ die Raumsonde „Dart“ auf dem Asteroiden-Mond aufschlagen und untersuchte anschließend, welche Auswirkungen das hatte.

Die Auswirkungen des Tests auf den kleinen Asteroiden waren größer als angenommen – die Menschheit hat nun einen Plan, was getan werden kann, wenn ein großer Asteroid die Erde bedroht. Kleine Asteroiden dagegen treffen die Erde häufig oder schrammen haarscharf an ihr vorbei – in letzter Zeit gelingt es der Forschung öfter, sie vorherzusagen, sodass Schaulustige und Forscher das Spektakel beobachten können. Ein Asteroid, bei dem es keine Vorwarnzeit gab, war dagegen der Himmelskörper, der 2013 über Russland explodierte und für zahlreiche Verletzte sorgte. (tab)