Kometen – vom „schmutzigen Schneeball“ zum Schweifstern

Von: Luis Teschner

Teilen

Kometen sind „schmutzige Schneebälle“ aus den Randbereichen des Sonnensystems. Nähern sie sich der Sonne, werden sie zum wunderschönen Schweifstern.

München – Im Vergleich zu anderen kleinen Himmelskörpern sind Kometen in unserem Sonnensystem selten anzutreffen. Trotz ihrer Seltenheit sorgen diese uralten Schweifsterne regelmäßig für ein Spektakel am Nachthimmel. Daher sind einige von ihnen, wie der Halleysche Komet oder der Komet Neowise, sogar namentlich bekannt. Kometen weisen zudem Gemeinsamkeiten mit Asteroiden auf, jedoch gibt es wichtige Unterscheidungsmerkmale.

Bezeichnung Komet, Schweifstern, schmutziger Schneeball Namensherkunft altgriechisch komḗtēs ('Haarstern') von kómē ('Haupthaar') Größe einige Hundert Meter bis Dutzende Kilometer Herkunft kalte Gebiete am äußeren Rand des Sonnensystems Bekannte Kometen Halley, Neowise, Bernadinelli-Bernstein

In der Astronomie bezeichnen Kometen Himmelskörper aus Eis und Gestein, die ein oder mehrmals die Sonne umkreisen. In kühlen und dunklen Regionen weit entfernt von der Sonne, wie zum Beispiel der Oortschen Wolke, kondensiert Wasser zusammen mit verschiedenen Gesteinen zu einem Kometen, der wegen seiner Zusammensetzung auch als „schmutziger Schneeball“ bezeichnet wird. Manche Kometen folgen einer regelmäßigen elliptischen Umlaufbahn um die Sonne, während andere direkt in die Sonne stürzen oder nur einmal auf einer parabelförmigen Flugbahn an ihr vorbeiziehen.

Kometen gelten auch als „schmutzige Schneebälle“

Wenn Kometen in die Nähe der Sonne gelangen, verdampft das Wasser und setzt Staub frei, der in der Umlaufbahn des Kometen verbleibt. Dieser Prozess erzeugt am Nachthimmel einen langen, leuchtenden Schweif, weshalb Kometen auch als Schweifsterne bezeichnet werden. Ein Teil des Schweifs bleibt im Weltall zurück – fliegt die Erde auf ihrer Umlaufbahn durch die Sonne durch solche Kometen-Hinterlassenschaften, entstehen Sternschnuppen-Ströme.

Der Komet Neowise über der Wallfahrtskirche Pöstlingberg, Österreich. © E. Wodicka/Imago

Da die Anzahl der Kometen begrenzt ist, sie aber sehr auffällig werden können, sind viele Kometen bekannt. Unter den berühmtesten Kometen befindet sich zweifellos der Halleysche Komet, der mit bloßem Auge leicht beobachtet werden kann. Er kehrt alle 76 Jahre zur Erde zurück und wird voraussichtlich im Jahr 2061 wieder erscheinen. Im Juli 2020 war der Komet Neowise in dunklen Regionen mit bloßem Auge zu sehen. Aufgrund seiner ausgedehnten Umlaufbahn werden jedoch ganze 6920 Jahre vergehen, bis er wiederkehrt. Ende 2022 konnte man mit einem Teleskop außerdem den Kometen K2 beobachten.

Wer Kometen beobachten will, muss nicht bei der Nasa oder Esa sein. Aufgrund ihrer erhöhten Helligkeit sind Kometen, wenn sie sich der Erde nähern, oft auch ohne professionelle Ausrüstung sichtbar. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, um die Chancen einer erfolgreichen Kometenbeobachtung zu erhöhen. Generell ist es wichtig, dass der Nachthimmel dunkel und frei von Wolken ist. Eine klare Neumondnacht fernab von städtischer Lichtverschmutzung bietet daher optimale Bedingungen. Zudem können Astronomie-Programme die genaue Position der Kometen anzeigen und somit weitere Hilfestellung bieten.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.