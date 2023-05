Neue Beobachtung des Marsmonds Deimos: Ist alles anders, als gedacht?

Von: Tanja Banner

Der Mars hat zwei Monde: Phobos und Deimos. (Künstlerische Darstellung) © imago images/Anterovium

Der kleine Marsmond Deimos wird von der Raumsonde „Hope“ unter die Lupe genommen. Die beteiligten Forscher machen eine überraschende Entdeckung.

Dubai – Deimos ist einer von zwei natürlichen Satelliten, die den Planeten Mars umkreisen. Lange Zeit wurde angenommen, dass der kleine Mond einst ein Asteroid war, der vom Mars „eingefangen“ wurde, da seine unregelmäßige Form darauf hindeutete. Dies gilt auch für den größeren Marsmond Phobos. Die jüngsten Beobachtungen von Deimos durch die Raumsonde „Hope“ stellen diese Theorie jedoch infrage.

„Hope“ ist eine Raumsonde, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten betrieben wird und seit Februar 2021 den Mars umkreist. Die wissenschaftliche Mission der Sonde war es, die saisonalen Veränderungen und Wetterbedingungen in der Marsatmosphäre zu studieren. Nach Abschluss dieser Mission wurde die Sonde in eine Umlaufbahn gebracht, die mehrere Vorbeiflüge am bisher nur wenig erforschten Mond Deimos ermöglichte.

Kleiner Mond Deimos besteht aus dem Material des Mars

Am 10. März flog „Hope“ erstmals an Deimos vorbei und untersuchte ihn mit ihren Instrumenten. Die Daten, die von der Sonde gesammelt wurden, zeigen Überraschendes: Deimos besteht aus demselben Material wie der Mars. Es handelt sich nicht um die Art von kohlenstoffhaltigem Stein, aus dem viele Asteroiden bestehen. „Wenn es Kohlenstoff oder organisches Material gäbe, würden wir das in spezifischen Wellenlängen sehen“, erklärt Hessa Al Matroushi, die wissenschaftliche Leiterin der „Hope“-Mission, gegenüber Nature. Al Matroushi stellte die Ergebnisse am 24. April auf einem Treffen der European Geosciences Union in Wien vor.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlussfolgern aus den neuesten Beobachtungen des kleinen Marsmonds, dass eine neue Theorie entwickelt werden muss, um zu erklären, wie Deimos ein Mond des Mars wurde. Eine Möglichkeit ist, dass Deimos irgendwann in der Vergangenheit vom Planeten Mars abbrach. Eine andere Theorie ist, dass Deimos und Phobos entstanden sind, als ein anderer Himmelskörper mit dem Mars kollidierte und Teile des Planeten abgesprengt wurden. Eine ähnliche Theorie zur Entstehung des Erd-Mondes ist mittlerweile gängig.

Marsmond Deimos wird von Raumsonde „Hope“ genau untersucht

Deimos hat einen Durchmesser von etwa 12,4 Kilometern und befindet sich in einer gebundenen Rotation mit dem Mars, was bedeutet, dass er dem Planeten immer dieselbe Seite zuwendet. „Hope“ konnte jedoch die von der Mars-Oberfläche nicht sichtbare Seite des Mondes betrachten und damit den kleinen Himmelskörper genauer untersuchen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.