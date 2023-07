Nasa-Rover produziert auf dem Mars so viel Sauerstoff wie nie zuvor

Von: Tanja Banner

Der Nasa-Rover „Perseverance“ und der kleine Hubschrauber „Ingenuity“ sind im Februar 2021 auf dem Mars gelandet. (Archivbild) © dpa/NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ein kleines Instrument auf dem Nasa-Rover „Perseverance“ produziert auf dem Mars Sauerstoff – als Vorbereitung auf künftige menschliche Missionen.

Washington D.C. – In der Zukunft soll der rote Planet Mars als Lebensraum für Menschen dienen – schon heute wird an verschiedenen Fronten daran gearbeitet, diese futuristische Vision zu verwirklichen. Am sichtbarsten ist das riesige wiederverwendbare Raumschiff „Starship“, das das private Raumfahrtunternehmen SpaceX derzeit testet und das langfristig dafür gedacht ist, den Mars zu kolonisieren.

Parallel dazu setzt die US-Raumfahrtbehörde Nasa seit einiger Zeit ihre Bemühungen fort, die Grundlagen für die zukünftige menschliche Erforschung des Mars zu legen.

Ein faszinierender Schwerpunkt in dieser grundlegenden Forschungsarbeit bezieht sich auf den Sauerstoffvorrat auf dem Mars. Denn auf dem roten Planeten ist dieser äußerst begrenzt - laut Nasa beträgt der Sauerstoffgehalt in der Marsatmosphäre lediglich 0,13 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent auf der Erde. Ausreichende Sauerstoffversorgung spielt für zukünftige Astronauten auf dem Mars jedoch nicht nur eine entscheidende Rolle beim Atmen, sondern ist auch von Bedeutung für den Antrieb von Raumfahrzeugen.

Künftige menschliche Mars-Mission benötigt viel Sauerstoff

„Um eine menschliche Mission zum Mars zu unterstützen, müssen wir eine Menge Dinge von der Erde mitbringen – wie Computer, Raumanzüge und Unterkünfte. Aber Sauerstoff? Wenn man ihn dort produziert, ist man dem Spiel weit voraus“, erklärt Jeff Hoffman, der für die Nasa am Mars-Instrument „Moxie“ arbeitet. Es ist ein Instrument auf dem Mars-Rover „Perseverance“, das auf dem Mars die Sauerstoffproduktion erprobt. Erst kürzlich hat „Perseverance“ auf dem Mars einen Stein in „Donut“-Form entdeckt.

Das „Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment“, auch bekannt als „Moxie“, gewinnt Sauerstoff aus der dünnen Atmosphäre des Mars. Am 20. April 2021 wurde dieses wegweisende Experiment zum ersten Mal erfolgreich durchgeführt. Das Gerät, etwa so groß wie ein Toaster, konnte dabei etwa fünf Gramm Sauerstoff produzieren – diese Menge würde eine Astronautin oder ein Astronaut in etwa zehn Minuten verbrauchen. Im Verlauf des Jahres 2021 wurde das Instrument insgesamt siebenmal betrieben und konnte beweisen, dass es mit den unterschiedlichen Bedingungen auf dem Mars zurechtkommt.

Nasa-Rover produziert mit „Moxie“-Instrument Sauerstoff auf dem Mars

Seit diesem Zeitpunkt haben die betreuenden Forscherinnen und Forscher von „Moxie“ etwas mehr Risikobereitschaft gezeigt. Laut Space.com hat das Gerät mittlerweile rund 1000 Minuten lang Sauerstoff produziert. Der federführende Wissenschaftler, Michael Hecht vom Massachusetts Institute of Technology, beschreibt es gegenüber dem Portal als „einen aufregenden Ritt“. Im Verlauf des Junis hat „Moxie“ einen neuen Rekord aufgestellt: Das kleine Instrument an Bord des Mars-Rovers „Perseverance“ hat doppelt so viel Sauerstoff produziert wie zuvor. „Wir haben großartige Ergebnisse bekommen“, freut sich Hecht, betont aber auch: „Das war der riskanteste Durchlauf, den wir gemacht haben. Das hätte schiefgehen können.“

Genauer gesagt wurde „Moxie“ am 6. Juni 2023 für 58 Minuten aktiviert und hat laut Hecht 12 Gramm Sauerstoff pro Stunde produziert. Ursprünglich war die Zielvorgabe für die Technologiedemonstration, sechs Gramm Sauerstoff pro Stunde auf dem Mars zu extrahieren. „Wir haben ein bisschen gewürfelt, dann haben wir den Atem angehalten und geschaut, was passiert“, erinnert sich der Forscher.

Menschliche Mars-Crew benötigt 25 bis 30 Tonnen Sauerstoff

Die produzierten Sauerstoffmengen von „Moxie“ auf dem Mars sind natürlich bei Weitem nicht ausreichend für eine menschliche Besatzung. Die Nasa hat berechnet, dass eine kleine menschliche Crew etwa 25 bis 30 Tonnen Sauerstoff benötigt, um vom Mars abzuheben. Derzeit gibt es noch keine konkreten Pläne, ein größeres „Moxie“-Instrument zu entwickeln, jedoch werden bereits Gedankenspiele angestellt. Es gibt bereits Überlegungen: Etwa alle 26 Monate öffnet sich ein günstiges Zeitfenster für einen Marsstart. Idealerweise wäre alles, was die Crew benötigt, vor dem Start auf dem roten Planeten verfügbar. Das bedeutet, dass ein größeres „Moxie“-Instrument vor der Crew zum Mars geschickt werden müsste, um das Startfenster zu nutzen.

Um genügend Sauerstoff für den gesamten Mars-Aufenthalt einer menschlichen Crew zu produzieren, wäre es erforderlich, dass das große „Moxie“-Instrument zwischen 2000 und 3000 Gramm Sauerstoff pro Stunde produziert – kontinuierlich, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung für 20 Monate. Daher müsste das Instrument bereits im Startfenster vor der Ankunft der menschlichen Crew zum Mars gebracht werden und dann während dieser 20 Monate ununterbrochen arbeiten. Die US-Raumfahrtorganisation schätzt, dass ein solch großes Gerät, das ausreichend Sauerstoff produzieren kann, etwa die Größe eines kleinen Gefrierschranks haben und etwa eine Tonne wiegen würde. Doch bis Menschen tatsächlich den Mars betreten, wird wohl noch eine beträchtliche Anzahl von Jahren vergehen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.