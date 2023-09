Golfbälle, eine Bibel und Feuchttücher: Dieser Müll liegt seit mehr als 50 Jahren auf dem Mond

Von: Tanja Banner

Wo Menschen sich aufhalten, entsteht Müll – auch auf dem Mond. Neben erwartbarem Abfall sind dort auch überraschende Gegenstände zurückgeblieben.

München – Der Mond ist im Durchschnitt 384.400 Kilometer von der Erde entfernt und wurde nur von zwölf Menschen betreten. Da sollte man denken, dass es dort keinen – oder kaum – Müll gibt. Schließlich ist es gar nicht so einfach, den Abfall dort hinzubringen. Doch tatsächlich ist der Mond deutlich „vermüllter“, als man denken könnte. Alleine mehr als fünfzig defekte Raumsonden haben auf dem Mond ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Und auch die wenigen Menschen, die den Mond betreten haben, haben allerhand Dinge auf dem Erdtrabanten zurückgelassen – schließlich konnten sie nicht mehr das komplette Gewicht, das sie in ihrer Mondlandefähre dabei hatten, mit zurück in den Mondorbit nehmen. Die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat alle Objekte, die bis zum Jahr 2012 auf dem Mond zurückgelassen wurden, in einer Liste zusammengefasst.

Welcher Müll heute noch auf dem Mond liegt

Insgesamt sind es rund 800 Dinge, die von Menschen auf dem Mond hinterlassen wurden. Neben den Raumsonden, die unbrauchbar auf den Mond gestürzt sind, sind auch zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge dabei, aber auch symbolträchtige Gegenstände, kuriose Dinge und tatsächlicher „Müll“.

So wurden bei der ersten Mondlandung, „Apollo 11“ im Juli 1969, unter anderem mehrere TV-Kameras und Linsen auf dem Mond zurückgelassen. Die Liste der Nasa zählt außerdem einen Hammer, eine Schaufel zum Einsammeln von Mondgestein, Taschen, Antennen und Kabel auf. In die Kategorie „Müll“ gehören unter anderem die Fäkalien-Sammelbehälter und Feuchttücher, die sich noch auf dem Mond befinden.

Auf dem Mond ist viel Müll von Raumfahrtmissionen zurückgeblieben. (Symbolbild) © Nasa

„Apollo“-Missionen der Nasa haben TV-Kameras auf dem Mond gelassen

Die zweite Mondlande-Mission „Apollo 12“ hat unter anderem mehrere Experimente auf dem Mond zurückgelassen. Dazu gehören ein passives seismisches Instrument, ein Magnetometer und ein Wind-Spektrometer. Daneben sind auch der übliche „Müll“ und Gegenstände wie TV-Kameras auf dem Mond geblieben.

Kuriose Gegenstände auf dem Mond: Golfbälle, Dollar-Scheine und eine Bibel

Es befinden sich aber auch kuriose Dinge wie zwei Golfbälle auf dem Mond. Die wurden vom Astronauten Alan Shepard („Apollo 14“) auf dem Erdtrabanten geschlagen. Einer flog „Meilen über Meilen“, erklärte Shepard später scherzhaft. Tatsächlich war der Ball etwa 200 Meter weit geflogen, bis in die Nähe von wissenschaftlichen Geräten, die die Astronauten ebenfalls auf dem Mond zurückließen.

Eine Plakette, die an die Namen verstorbener Soldaten erinnert, wurde von der „Apollo 15“-Crew auf dem Mond hinterlassen. Auf der Plakette stehen die Namen Charles A. Bassett II, Pavel I. Belyayev, Roger B. Chaffee, Georgi Dobrovolsky, Theodore C. Freeman, Yuri A. Gagarin, Edward G. Givens Jr., Virgil I. Grissom, Vladimir Komarov, Viktor Patsayev, Elliot M. See Jr., Vladislav Volkov, Edward H. White II, und Clifton C. Williams Jr.. © Nasa

Die Mission „Apollo 15“ hinterließ unter anderem die Feder eines Falken auf dem Mond und einen Pack mit 100 2-Dollar-Scheinen. Diese sollten eigentlich wieder mit zur Erde zurückfliegen, wurden jedoch auf dem Mond vergessen. Von „Apollo 15“ zurückgelassen wurde auch eine Plakette, die an sämtliche Astronauten erinnert, die auf der Erde gefallen sind. Auch eine Bibel wurde vom Astronauten James Irwin auf dem Mond liegengelassen. (tab)