Der Mond – zuverlässiger Begleiter der Erde

Von: Tanja Banner

Der Mond umkreist die Erde und gewährleistet, dass diese stabil bleibt. Er ist nicht nur ein beliebtes Beobachtungsobjekt, sondern auch ein Ziel der Raumfahrt.

München – Als treuer Begleiter zieht der Mond zusammen mit dem blauen Planeten in ihrer Bahn um die Sonne und ist ihr einziger von der Erde aus erkennbarer natürlicher Satellit. Er wird auch Erdmond genannt, um eine Verwechslung mit den Monden anderer Planeten auszuschließen, und ist mit einer Größe von etwas mehr als einem Viertel des Erddurchmessers der fünftgrößte Mond im Sonnensystem.

Entfernung zur Erde 384.400 Kilometer Durchmesser 3474 Kilometer maximale Temperatur 130 Grad Celsius minimale Temperatur -160 Grad Celsius Mondtag 14 Erdentage Mondnacht 14 Erdentage Dauer eines Mondzyklus 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten besondere Merkmale gebundene Rotation, Mondphasen

Nahezu jede Nacht ist der Mond am Himmel sichtbar und durchläuft dabei kontinuierlich Veränderungen seiner Form. Dieses Phänomen der Mondphasen hängt damit zusammen, dass der Mond nicht selbst leuchtet, sondern das Licht der Sonne reflektiert. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Position, aus der die Sonne täglich auf den Mond scheint, durchläuft er regelmäßig den Zyklus von einer schmalen Sichel bis zum Vollmond und dann zurück zum unsichtbaren Neumond. Ein vollständiger Mondzyklus dauert genau 29,53 Tage (29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten).

Der Mond kreist in gebundener Rotation um die Erde

Der Mond ist im Durchschnitt 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. Die Umlaufbahn des Mondes schwankt dabei jedoch etwas, sodass der Mond sich der Erde auf bis zu 356.400 Kilometer annähern oder sich bis auf 406.700 Kilometer entfernen kann. Der Erdtrabant hat einen Durchmesser von 3474 Kilometern, auf seiner Oberfläche herrschen extreme Temperaturen: Weil keine richtige Atmosphäre vorhanden ist, die vor der Hitze der Sonne und der Kälte des Weltalls schützt, wird es auf der Tagseite des Mondes bis zu 130 Grad Celsius heiß, auf der Nachtseite fallen die Temperaturen dagegen auf bis zu -160 Grad Celsius.

Der Mond ist der treue Begleiter der Erde im Weltall – und ein begehrtes Forschungsobjekt. © Lorenzo Di Cola/Imago

Auf dem Mond gibt es sowohl Tag als auch Nacht, jedoch unterscheiden sie sich deutlich von ihren Äquivalenten auf der Erde. Ein Mondtag und eine Mondnacht dauern jeweils 14 Tage, in denen es entweder durchgehend hell oder dunkel ist. Der Erdmond befindet sich in einer sogenannten „gebundenen Rotation“: Während er die Erde umkreist, dreht er sich genau einmal um seine eigene Achse. Dies hat zur Folge, dass der Mond von der Erde aus betrachtet immer die gleiche Seite zeigt.

Wie der Satellit der Erde entstanden ist

Ein allgemein anerkanntes Modell zur Entstehung des Mondes besagt: Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren kollidierte der Protoplanet Theia, der ungefähr die Größe des Mars hatte, mit der Protoerde. Die Materie, die aufgrund der Kollision entstand, wurde in die Umlaufbahn der Erde geschleudert und bildete im Laufe der Zeit den Mond.

Die materielle Zusammensetzung des Mondes bestand hauptsächlich aus Erdkruste und dem Äußeren von Theia. Simulationen legen nahe, dass der Mond in einer Höhe zwischen 20.000 und 30.000 Kilometern über der Erde entstand. Aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass der Mond etwa 30 bis 50 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems gebildet wurde.

Der Mond ist ein sehr trockener, staubiger Himmelskörper, doch Forschende konnten in den vergangenen Jahren Wasser auf dem Erdtrabanten nachweisen. In den Kratern in den Polregionen des Mondes wurden Hinweise auf Wassereis gefunden. Auch in den Gesteinsproben, die die „Apollo“-Missionen der US-Raumfahrtorganisation Nasa zur Erde brachten, wurde bei Untersuchungen auf der Erde eine geringe Menge Wasser entdeckt. Ebenso auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes wurde mittlerweile Wasser gefunden.

Von der ersten Mondlandung zu künftigen Missionen

Der Mond ist das zweitgrößte und auffälligste Objekt am Himmel, gleich nach der Sonne. Daher wurde er frühzeitig intensiv beobachtet. In verschiedenen Kulturen diente der Mond als Zeitmesser – die Länge eines Monats richtete sich nach der Dauer eines Mondzyklus. Sonnen- und Mondfinsternisse, an denen der Mond stets beteiligt ist, wurden ebenfalls beobachtet. Schon früh gab es Spekulationen über das vermeintliche Gesicht, das auf der Mondoberfläche zu erkennen ist. Mit der Erfindung von Fernrohren und Teleskopen wurde der Mond noch genauer erforscht.

In den Jahren ab 1959 begann dann die Erforschung des Mondes mit Raumsonden. Zuerst flog die sowjetische Raumsonde „Luna 1“ in 6000 Kilometern Entfernung am Mond vorbei, „Luna 2“ schlug als erste Sonde gezielt auf dem Erdtrabanten auf. „Luna 3“ lieferte erste Bilder von der Rückseite des Mondes, die von der Erde aus aufgrund der gebundenen Rotation nie zu sehen ist. Die sowjetische Sonde „Luna 9“ landete erstmals weich auf dem Mond (1966).

Ein Mondzyklus dauert genau 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten. Dabei durchläuft der Mond alle Phasen vom schmalen Sichelmond zum Vollmond und zurück zum Neumond. © imago/UIG

Nasa brachte mit „Apollo 11“ die ersten Menschen auf den Mond

Im Juli 1969, drei Jahre nach einem intensiven „Space Race“ zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, erfolgte die historische erste Mondlandung. Die US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten als erste Menschen den Mond. Bereits im Dezember des Vorjahres umkreisten Astronauten mit der Mission „Apollo 8“ erstmals den Mond. Insgesamt führte die Nasa sechs „Apollo“-Missionen zum Mond durch. Zwölf Astronauten betraten den Erdtrabanten bis 1972 und brachten mehrere hundert Kilogramm Mondgestein mit zur Erde, das bis heute intensiv untersucht wird.

Nasa will wieder mit Menschen auf dem Mond landen

Nach Abschluss des „Apollo“-Programms der Nasa geriet der Mond für viele Jahre als Forschungsziel in den Hintergrund. Erst in den 2000er Jahren gewann die Mondforschung wieder an Bedeutung. Verschiedene Nationen entsandten Orbiters zum Mond. Im Jahr 2013 gelang China erstmals die erfolgreiche Landung eines Rovers auf dem Mond, zuvor hatte nur die ehemalige Sowjetunion Rover auf dem Mond eingesetzt.

China hat sein Engagement auf dem Mond seitdem erheblich erweitert. Unter anderem wurde ein Rover auf der Rückseite des Mondes abgesetzt und Mondgestein erfolgreich zur Erde gebracht. Zudem plant China gemeinsam mit Russland den Bau einer Mondstation in der Zukunft.

Auch die Nasa hat das Interesse am Mond wiedergewonnen: 2024 sollen das nächste Mal Menschen auf dem Mond landen, darunter erstmals auch eine Frau, hieß es während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Mittlerweile hat die Biden-Regierung dieses Ziel weiter in die Zukunft verschoben, frühestens 2025 sollen nun wieder Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond landen.

Fest steht jedoch bereits, womit sie landen sollen: Mit einem „Starship“ von SpaceX, das Unternehmensgründer Elon Musk in Zukunft auch nutzen will, um den Mars zu kolonisieren. In den Jahren ab 2022 sollen jedoch zunächst private Mondmissionen im Auftrag der Nasa erfolgen, um die künftige Monderforschung zu testen.

Mond-Phänomene: Mondfinsternis, Sonnenfinsternis und Supermond

Der Mond ist nicht nur schön anzuschauen, spielt eine bedeutende Rolle in der Forschung und ist wichtig für das Leben auf der Erde. Er ist auch an verschiedenen Himmelsphänomenen beteiligt:

Bei einer Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond auf einer Linie, der Vollmond durchquert den Schatten, den die Erde in den Weltraum wirft. Dieses Ereignis funktioniert nur bei Vollmond und ist überall dort zu sehen, wo der Mond während der Schattendurchquerung am Himmel steht.

Der Mond spielt auch eine Rolle bei der Sonnenfinsternis. Für dieses Phänomen müssen Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen. Der Schatten des Mondes zieht über die Erde und der Mond tritt für eine gewisse Zeit vor die Sonne, was zu einer Sonnenfinsternis führt. Dieses Ereignis tritt jedoch nur während des Neumonds auf und kann an jedem Ort beobachtet werden, an dem die Sonne am Himmel steht.

Ein Supermond ist ein Phänomen, das eigentlich reine Definitionssache ist. Gemeint ist damit ein Vollmond, der sich der Erde auf mindestens 367.600 Kilometer nähert. Das schafft der Mond mindestens viermal im Jahr. Die Definition stammt eigentlich aus der Astrologie.

Ohne den Mond wäre die Erde ganz anders

Der Mond hat einen bedeutenden Einfluss auf die Erde, der über die Gezeiten von Ebbe und Flut hinausgeht. Zum Beispiel trägt der Mond zur Stabilisierung des Klimas auf der Erde bei und beeinflusst die Entstehung der Jahreszeiten. Ohne den Mond könnte die Erdachse stärker schwanken, auf der Erde könnte es wie auf dem Planeten Uranus sein: Dort ist ein halbes Jahr die Nordhalbkugel der Sonne zugewandt, ein halbes Jahr die Südhalbkugel. Das Klima wäre deutlich extremer. Der Mond hat Forschern zufolge möglicherweise auch dazu beigetragen, dass einst Leben auf der Erde entstehen konnte. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.