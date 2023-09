Mondfinsternis – Wenn der Erdschatten den Vollmond verschluckt

Von: Tanja Banner

Eine Mondfinsternis tritt auf, wenn der Vollmond in den Schatten der Erde wandert. Dann entsteht ein beeindruckendes Phänomen.

München – Ein faszinierendes Himmelsobjekt, der die Erde treu auf ihrer Bahn begleitet: Der Mond verändert sich jeden Tag – keine zwei Tage hintereinander sieht er gleich aus. Doch es gibt ein Phänomen, das den Mond noch spannender macht, als er sowieso schon ist: eine Mondfinsternis. Auf einen festen Ort bezogen, kann man eine Mondfinsternis deutlich häufiger beobachten als eine Sonnenfinsternis.

Sonne Mond Entfernung zur Erde: 150.000.000 km\t Entfernung zur Erde: 384.400 km Durchmesser: 1.392.700 km\t Durchmesser: 3.474,8 km

Im Verlauf eines Jahrhunderts finden durchschnittlich 154 bemerkenswerte Kernschattenfinsternisse statt, darunter etwa 70 totale Mondfinsternisse und 84 partielle Finsternisse. Zusätzlich treten etwa 88 weniger auffällige Halbschattenfinsternisse innerhalb desselben Zeitraums auf. Das 21. Jahrhundert weicht jedoch von diesem Durchschnitt ab, da es voraussichtlich 85 totale Mondfinsternisse und 57 partielle Mondfinsternisse geben wird.

Wie die Mondfinsternis entsteht und welche Arten es gibt

Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen der Sonne und dem Mond. Die Sonne strahlt die Erde an, die ihren Schatten ins Weltall wirft. Steht dort, wo der Schatten hinfällt, der Vollmond, entsteht eine Mondfinsternis. Mondfinsternisse werden in verschiedene Arten unterteilt, basierend auf dem Grad der Verdunkelung und ob der Mond vollständig oder teilweise abgedeckt wird. Zunächst wird zwischen Mondfinsternissen im Kernschatten und solchen im Halbschatten der Erde unterschieden. Anschließend erfolgt, ähnlich wie bei Sonnenfinsternissen, eine Unterteilung in partielle oder totale Mondfinsternis.

Die verschiedenen Phasen einer totalen Mondfinsternis – vom komplett sichtbaren Vollmond zum „Blutmond“ und zurück. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Bei einer totalen Kernschattenfinsternis tritt der Mond komplett in den Kernschatten der Erde ein. Dieses Phänomen ist auch als totale Mondfinsternis bekannt, dabei entsteht der berühmte „Blutmond“ (s. weiter unten).

Faszination totale Mondfinsternis – das ist der „Blutmond“

Taucht der Vollmond bei einer totalen Mondfinsternis voll in den Kernschatten der Erde ein, erscheint er plötzlich rötlich gefärbt. Das Phänomen, das den umgangssprachlichen Namen „Blutmond“ oder „Rostmond“ trägt, hat seinen Hintergrund in der Physik, genauer: in der Optik. Das Sonnenlicht, das den Mond erreicht, wird zuvor von der Erdatmosphäre gestreut. Langwelliges rotes Licht wird weniger gestreut als kurzwelliges blaues Licht, daher besteht das Licht, das den Mond erreicht, fast nur noch aus rötlichen Teilen – der Mond erscheint für kurze Zeit im rötlichen Licht.

Mondfinsternis ist überall da zu sehen, wo der Vollmond am Himmel steht

Eine Mondfinsternis kann nur während des Vollmonds stattfinden. Das wirft die Frage auf, warum nicht bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis am Himmel zu sehen ist. Die Antwort liegt in der Himmelsmechanik: Die Bahn des Mondes ist um etwa fünf Grad gegenüber der Erdumlaufbahn geneigt. Eine Mondfinsternis kann nur auftreten, wenn der Vollmond in der Nähe eines der Schnittpunkte beider Bahnen steht.

Wenn er sich nicht in einem dieser Knotenpunkte befindet, wird er entweder über oder unter dem Erdschatten vorbeiziehen, und es wird keine Finsternis geben. Jedes Jahr gibt es an irgendeinem Ort auf der Erde zwei Mondfinsternisse. Außerdem findet etwa zwei Wochen vor oder nach einer Mondfinsternis immer eine Sonnenfinsternis statt.

Der Verlauf einer Mondfinsternis wird in verschiedene Phasen eingeteilt:

Mond tritt in den Halbschatten ein

Mond tritt in den Kernschatten ein

Totalität und „Blutmond“ (nur bei totaler Mondfinsternis)

Mond verlässt den Kernschatten

Mond verlässt den Halbschatten

Eine Mondfinsternis kann man überall dort beobachten, wo Nacht ist und der Vollmond am Himmel steht. Ganz im Gegensatz dazu kann man eine Sonnenfinsternis nur in der Region sehen, in der der Mondschatten über die Erde rast. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.