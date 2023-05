Wann der nächste Vollmond am Himmel zu sehen ist

Von: Tanja Banner

Alle 29,5 Tage steht der Vollmond am Himmel. Wann es wieder so weit ist, verrät der Mondkalender für das Jahr 2023.

München – Etwa einmal im Monat kann man den Vollmond am Himmel bewundern. Doch der Himmelskörper ist nicht nur wunderschön anzusehen – er erfüllt auch eine wichtige Funktion für die Erde: Der Mond stabilisiert das Klima auf unserem Planeten, ohne ihn sähe die Erde heute ganz anders aus. Möglicherweise gäbe es gar kein Leben auf unserem Planeten.

Der Mond entstand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, als ein Protoplanet namens Theia auf die Erde stürzte. Der Protoplanet zerbrach in mehrere Teile, aus denen binnen Stunden der Mond entstand, wie eine Simulation zeigt.

Mondkalender 2023: Wann der nächste Vollmond am Himmel steht

Am Himmel ist der Mond dauerhaft im Wandel: Mal präsentiert er sich gar nicht – der Neumond, der nicht von der Sonne angestrahlt wird, ist am Himmel nicht zu sehen. Dann wird er zum langsam zunehmenden Sichelmond und plötzlich strahlt er als heller Vollmond vom Himmel. Anschließend verwandelt er sich zum abnehmenden Sichelmond, bis er als Neumond wieder im Dunkeln verschwindet. Dieser Mondphasenzyklus dauert genau 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten – die Wartezeit auf den nächsten Vollmond beträgt nie mehr als 29,5 Tage.

Wann der nächste Vollmond am Himmel steht, verrät der Blick in den Mondkalender.

Die Termine für Vollmond 2023 im Überblick:

Liste aller Vollmonde 2023 Vollmond im Januar 2023: 07. Januar 2023, 00.09 Uhr Vollmond im Februar 2023 (Mikromond): 05. Februar 2023, 19.30 Uhr Vollmond im März 2023: 07. März 2023, 13.42 Uhr Vollmond im April 2023: 06. April 2023, 06.37 Uhr Vollmond im Mai 2023: 05. Mai 2023, 19.36 Uhr Vollmond im Juni 2023: 04. Juni 2023, 05.43 Uhr Vollmond im Juli 2023: 03. Juli 2023, 13.40 Uhr Vollmond im August 2023 (Supermond): 01. August 2023, 20.33 Uhr Vollmond im August 2023 (Blue Moon): 31. August 2023, 03.37 Uhr Vollmond im September 2023: 29. September 2023, 11.58 Uhr Vollmond im Oktober 2023: 28. Oktober 2023, 22.24 Uhr Vollmond im November 2023: 27. November 2023, 10.16 Uhr Vollmond im Dezember 2023: 27. Dezember 2023, 01.33 Uhr

„Blue Moon“: Zwei Vollmonde in einem Monat sind möglich

Da der Mondphasen-Zyklus etwas kürzer ist als ein Monat, verschieben sich die Termine für Voll- und Neumond jeden Monat um einen bis mehrere Tage. Es kann auch vorkommen, dass es in einem Monat zwei Vollmonde gibt. In diesem Fall spricht man vom Phänomen des „blue moon“ („blauer Mond“), was den zweiten Vollmond in einem Kalendermonat bezeichnet. Damit dies passieren kann, muss der erste Vollmond auf den Anfang eines Monats mit möglichst vielen Tagen fallen. Im Jahr 2023 gibt es einen „blue moon“ am 31. August, der erste August-Vollmond fällt auf den 1. August.

Der größte Mond des Jahres, der „Supermond“ ist am 1. August 2023 am Himmel zu sehen, der kleinste Mond („Mikromond“) stand im Februar am Himmel.

Die Termine für Neumond 2023 im Überblick:

Liste aller Neumonde 2023 Neumond im Januar 2023: 21. Januar 2023, 21.55 Uhr Neumond im Februar 2023: 20. Februar 2023, 08.09 Uhr Neumond im März 2023: 21. März 2023, 18.26 Uhr Neumond im April 2023: 20. April 2023, 06.15 Uhr Neumond im Mai 2023: 19. Mai 2023, 17.55 Uhr Neumond im Juni 2023: 18. Juni 2023, 06.39 Uhr Neumond im Juli 2023: 17. Juli 2023, 20.33 Uhr Neumond im August 2023: 16. August 2023, 11.38 Uhr Neumond im September 2023: 15. September 2023, 03.40 Uhr Neumond im Oktober 2023: 14. Oktober 2023, 19.55 Uhr Neumond im November 2023: 13. November 2023, 10.27 Uhr Neumond im Dezember 2023: 13. Dezember 2023, 00.32 Uhr

Früher diente der Mond als Taktgeber für das Leben der Menschen und das Wort „Monat“ leitet sich von ihm ab. Der Vollmond war in der Vergangenheit in der Erntezeit von großer Bedeutung, da er dank seines hellen Lichts eine längere Arbeitszeit ermöglichte – daher der Name „Erntemond“. Das Datum des Osterfestes wird bis heute anhand des Vollmonds berechnet: Ostern fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling (nach dem 21. März).

Vollmond ist für viele heutzutage ein gewöhnliches Ereignis, aber in der Vergangenheit hatte der Vollmond bei verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel hatten amerikanische Ureinwohner jedem Vollmond im Monat einen eigenen Namen und eine spezifische Bedeutung zugeordnet. Einige Namen, wie der „Erntemond“, entstanden aus dem täglichen Leben der Menschen, während andere, wie der „Schneemond“, auf natürlichen Beobachtungen basierten.

Die gängigsten Bezeichnungen für den Vollmond:

Vollmond im Januar: Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond

Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond Vollmond im Februar: Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond

Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond Vollmond im März: Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond

Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond Vollmond im April: Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond

Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond Vollmond im Mai: flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond

flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond Vollmond im Juni: Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond Vollmond im Juli: Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond

Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond Vollmond im August: Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond

Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond Vollmond im September: Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond

Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond Vollmond im Oktober: Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond

Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond Vollmond im November: Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond

Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond Vollmond im Dezember: Julmond, kalter Mond

Viele Menschen sind der Meinung, dass der Vollmond Auswirkungen auf ihren Schlaf hat. Es konnte jedoch bislang kein eindeutiger Zusammenhang nachgewiesen werden. Dennoch ist die Annahme weit verbreitet, dass man bei Vollmond schlechter schläft. Eine Studie aus dem Jahr 2013 deutet erstmals darauf hin, dass der Vollmond möglicherweise tatsächlich Einfluss auf den Schlaf haben könnte.

