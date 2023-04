Mondlandung von „Hakuto-R“: Wie ein japanisches Unternehmen heute Geschichte schreiben will

Von: Tanja Banner

Auf dem Mond soll der japanische Lander „Hakuto-R“ landen. (Archivbild) © Bai Xuefei/dpa

Die Raumsonde „Hakuto-R“ soll heute auf dem Mond landen. Das japanische Unternehmen Ispace könnte damit in die Geschichte eingehen.

Tokio – 384.400 Kilometer liegen im Schnitt zwischen der Erde und dem Mond. Eine Menge Kilometer, die erst wenige Raumsonden überwunden haben. Erst drei Nationen sind weich auf dem Mond gelandet, nur eine hat bisher Menschen auf den Mond gebracht. Alle Mondlandungen – bemannt oder unbemannt – haben jedoch eines gemeinsam: Sie wurden von staatlichen Organisationen durchgeführt. Sie kamen aus den USA, der früheren Sowjetunion und China.

Landungen anderer Nationen sind bisher gescheitert und auch ein privater Landeversuch eines israelischen Unternehmens ist gescheitert. Nun will eine japanische Firma Geschichte schreiben: Ispace aus Tokio will am Dienstagabend (ab 17.40 Uhr) ein Landegerät auf dem Mond aufsetzen lassen. Es wäre die erste private Mondlandung und würde Japan gleichzeitig zum vierten Land machen, dem eine weiche Landung auf dem Mond gelungen ist.

Mond-Lander Name: Hakuto-R (weißer Hase/Mond-Hase) Betreiber: ISpace (Japan) Größe: 2,3 Meter hoch und 2,6 Meter breit Gewicht: 340 Kilogramm Trockenmasse Nutzlastkapazität: 30 Kilogramm Montage: bei Ariane in Lampoldshausen, Deutschland

Japanisches Unternehmen Ispace will auf dem Mond landen

Ispace wurde 2010 im Rahmen des Google Lunar XPrize gegründet, zu dessen Finalisten das Unternehmen zählte. Das langfristige Ziel: Grünstig Fracht zum Mond transportieren und später auch Mondressourcen erschließen und verkaufen. Doch bevor Ispace das erreichen kann, muss die erste Mondlandung gelingen. Im Dezember 2022 ist der Mond-Lander „Hakuto-R“ mit einer Rakete von SpaceX ins Weltall gestartet. Im März hat er den Mond erreicht und soll nun heute Abend (25. April) im Atlas-Krater landen.

Geplant ist, dass „Hakuto-R“ um 17.40 Uhr und in einer Höhe von 100 Kilometern über der Mond-Oberfläche sein Haupttriebwerk zündet und so langsamer wird. Weitere Brems- und Ausrichtungsmanöver sollen automatisiert erfolgen – eine Stunde nach dem ersten Bremsmanöver, also um 18.40 Uhr, soll der Lander weich auf dem Mond aufsetzen. Die Landung will Ispace live im Internet zeigen.

Mondlandung von „Hakuto-R“ wird ein Meilenstein

„Hakuto-R“, benannt nach dem „weißen Hasen“ oder „Mond-Hasen“ aus der japanischen Mythologie, hat Fracht im Auftrag von Kunden dabei. Unter anderem sind der Rover „Rashid“ aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Mond-Roboter „SORA-Q“ dabei, den der japanische Spielzeughersteller Tomy und die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa entwickelt haben. In Zukunft sollen Menschen auf dem Mond leben. (tab)