Die US-Raumfahrtorganisation Nasa und ihre größten Erfolge

Die wichtigsten Errungenschaften von Mond bis Mars, ihre Geschichte und die Verbindung zur ISS – alle Hintergründe zur US-Raumfahrtbehörde Nasa.

München – In der internationalen Raumfahrt nimmt die Nasa als Behörde der USA eine wichtige Rolle ein. Die Abkürzung steht für „National Aeronautics and Space Administration“ (Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde), die ihren Hauptsitz in Washington D.C. in den USA hat. Nahezu 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der Nasa beschäftigt (Stand: 2023).

Im Jahr 2021 erhielt die Nasa nach eigenen Angaben ein Budget von 23,2 Milliarden US-Dollar, das zur Unterstützung von 321.000 Jobs in den USA verwendet wurde. Sie betreibt insgesamt 20 Zentren, die über das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten verteilt sind. Der derzeitige Leiter der Organisation ist der ehemalige Astronaut und Politiker Bill Nelson.

Die Forschung der Nasa konzentriert sich auf verschiedene Bereiche, darunter Klimaforschung auf der Erde, die Sonne, das Sonnensystem und planetare Phänomene. Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Raumfahrtbehörde auch in der Erforschung und Entwicklung von neuen Technologien.

Geschichte der Nasa: Warum wurde die Bundesbehörde gegründet?

Am 29. Juli 1958 war die Geburtsstunde der Nasa. Sie wurde mithilfe des „National Aeronautics and Space Act“ gegründet. Hintergrund war, dass dem damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower von seinem Wissenschaftsberater nahegelegt wurde, eine Raumfahrtorganisation mit der zivilen Raumfahrt zu betreuen. In der Vergangenheit war unter anderem die Luftwaffe mit dem Thema betraut, die ein Komitee mit dem Titel „National Advisory Committee for Aeronautics“ (NACA) betreute. Nach ihrer Gründung nahm die Nasa am 1. Oktober desselben Jahres ihre Arbeit auf und übernahm einige Tausend Mitarbeiter der NACA.

Woran forschen die Fachleute der US-Raumfahrtorganisation Nasa?

Die Nasa hat eine klare Mission: Die Entwicklung und Finanzierung von Raumfahrttechnologien, um neue Entdeckungen zu ermöglichen und das Leben auf der Erde zu verbessern. Als Teil ihrer Forschungsarbeit legt die Behörde einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Erprobung von Technologien in der Luft- und Raumfahrt. Dazu gehören beispielsweise elektrischer Antrieb und Überschalltechnologie.

Darüber hinaus ist ein weiterer Ansatz, die Raumfahrt zwischen Mond und Mars voranzubringen. Hierfür arbeitet die Nasa nach eigenen Angaben mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft zusammen. Ziel ist es, mithilfe neuer Technologie zunächst den Mond weiterzuerforschen, um damit dann eines Tages eine astronautische Erkundungstour zum Mars ermöglichen zu können.

Was war die erste bemannte Raumfahrt-Mission der Nasa?

Bereits kurz nach ihrer Gründung im Dezember 1959 führte die Nasa im Rahmen des Mercury-Programms ihre erste bemannte Mission mit einem Lebewesen an Bord durch. Der Flug erreichte eine Höhe von etwa 85 Kilometern und ermöglichte einige Minuten Schwerelosigkeit. Allerdings wurde dieses Ereignis nicht von einem Menschen, sondern von einem Rhesusaffen namens „Sam“ erlebt, der sich in der Kapsel befand.

Alan Shepard war der erste US-Amerikaner, der an einem Raumflug teilnahm. Am 5. Mai 1961 startete er mit dem Raumschiff „Freedom 7“ und kam bis auf eine Flughöhe von 187 Kilometer. Der erste Mensch im Weltraum war er jedoch nicht, ihm kam Juri Gagarin aus der damaligen Sowjetunion am 12. April desselben Jahres zuvor.

Das Apollo-Programm der Nasa bringt die ersten Menschen auf den Mond

Erst das Apollo-Programm sollte den ersten Menschen auf einen fremden Himmelskörper bringen. Doch bis es zur tatsächlichen Landung auf dem Mond kam, waren mehrere technische Schritte notwendig. So musste die Nasa das Koppeln und die Navigation von Raumschiffen im All oder das Verlassen von Raumschiffen im Raumanzug erforschen.

Die USA befanden sich in einem regelrechten Wettlauf mit der damaligen Sowjetunion. Bereits im Februar 1966 schaffte es diese, einen Flugkörper erfolgreich und weich auf dem Mond zu landen, noch vor den USA. Doch am 20. Juli 1969 war es schließlich so weit. Die US-Behörde Nasa brachte im Rahmen der Apollo-11-Mission die ersten Menschen auf den Mond.

Um 3.56 Uhr Mitteleuropäischer Zeit betraten Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond. Armstrongs berühmter Ausspruch: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit“, sollte zu einem der meistzitierten Sätze der Geschichte werden. Im Rahmen des Apollo-Programms führte die Nasa in den folgenden Jahren fünf weitere bemannte Mondlandungen durch, bis das Programm 1972 nach der Mission Apollo 17 eingestellt wurde.

Seitdem hat kein Mensch mehr den Mond betreten, da die Erkundung des Mondes schlichtweg zu kostspielig war. Allerdings planen derzeit mehrere Länder neue bemannte Raumfahrtmissionen zum Mond.

Nasa und die ISS: Die Internationale Raumstation und ihre Geschichte

Die Internationale Raumstation (International Space Station, ISS) wird von der Nasa mitbetrieben. Außerdem sind die russische Raumfahrtagentur Roskosmos, die Raumfahrtagenturen von Kanada (CAS) und Japan (Jaxa) und Europa (Esa) beteiligt. Hierfür unterschrieben alle Beteiligten ein entsprechendes Abkommen zum Bau der Raumstation im Jahr 1998.

Bereits in den frühen 1960er-Jahren begannen die Expertinnen und Experten der Nasa, erste Konzepte für eine Raumstation zu entwickeln. Erst nach Abschluss des Apollo-Programms wurden die Pläne konkreter. Der immer noch andauernde Wettstreit mit der Sowjetunion spielte dabei eine Rolle, da diese bereits 1971 ihre erste Raumstation namens „Saljut 1“ ins All geschickt hatte.

Im Jahr 1973 setzte die US-Behörde ihre Pläne erstmals mit der Station „Skylab“ um, die 171 Tage lang bewohnt war. Danach ruhte die Entwicklung einer Raumstation vorerst, während sich die Nasa auf die Entwicklung des Space Shuttles konzentrierte. Nachdem im Jahr 1981 der erste Flug eines Space Shuttles erfolgreich war, wurde das Projekt erneut vorangetrieben.

Die Nasa-Taskforce mit dem Namen „Space Station“ sollte sich der Entwicklung widmen. Doch vor allem die explodierenden Kosten brachten Versuche, eine Raumstation auf die Beine zu stellen, immer wieder zu Fall. Als der Kalte Krieg endete, wurde die Zusammenarbeit mit Russland zu einem wichtigen Faktor bei der Entwicklung der ISS. Im November 1993 startete das neue Projekt.

Bis 1998 entschieden 13 weitere Länder, sich zu beteiligen. Darunter mit elf Esa-Staaten – Großbritannien stieg nach der Vertragsunterzeichnung aus – Kanada und Japan. Seit November 2000 ist die Raumstation dauerhaft bewohnt. Von der Erde aus kann die ISS bei der Erdumkreisung beobachtet werden. Bau und Betrieb kosteten allein bis zum Jahr 2018 über 100 Milliarden Euro.

Nasa-Missionen zum Mars: Curiosity, Perseverance Rover und Helikopter Ingenuity

Im Jahr 1964 setzte die Nasa zum ersten Mal den Mars als Ziel. Bei der Mission „Mariner 4“ gelang ein Vorbeiflug in einer Entfernung von 9000 Kilometern zum Mars, wodurch die ersten Nahaufnahmen des roten Planeten möglich wurden. Sieben Jahre später trat der Nasa-Satellit im Rahmen der Mission „Mariner 9“ als erster künstlicher Satellit in eine Umlaufbahn um den Mars ein und kartografierte dessen Oberfläche. Die erste erfolgreiche US-Landung auf dem Mars wurde mit der Mission „Viking 1“ erreicht.

Von 1976 bis 1982 lieferte diese unter anderem Bilder von der Landestelle. Die Nasa kann auch den ersten Rover-Einsatz auf dem Mars für sich beanspruchen. Im Dezember 1996 landete ein Rover im Rahmen der Mission „Mars Pathfinder“ auf dem Planeten. Die nächste erfolgreiche Mars-Expedition erfolgte dann im Jahr 2001, als ein Orbiter die Marsumlaufbahn erreichte.

Schlagzeilen in Sachen Astronomie-News machte der Mars-Rover „Opportunity“. Er war nach seiner Landung im Jahr 2004 für insgesamt 14 Jahre und 219 Tage aktiv, dann ging der Kontakt nach einem Staubsturm verloren. Auch die „Curiosity“-Mission wurde international bekannt, denn mit ihr gelang es der Nasa, einen großen Mars-Rover mit nuklearer Energieversorgung auf dem Mars zu postieren. Auf dieser Technologie baut auch der Rover „Perseverance“ auf. Er landete im Februar 2021 auf dem Roten Planeten und soll nach Spuren von Leben suchen und eine Rückholung von Mars-Proben zur Erde vorbereiten.

Der Mars-Helikopter „Ingenuity“ ist zusammen mit dem Rover „Perseverance“ auf dem Mars postiert worden. Die Helikopterdrohne flog im April 2021 erstmals auf dem Mars und war damit der erste Helikopter, der auf einem fremden Himmelskörper im Einsatz war.

Wann landen die ersten Menschen auf dem Mars?

Obwohl die Bemühungen der Nasa und anderer Länder, Menschen zum Mars zu schicken, bereits seit den 1990er-Jahren im Gange sind, ist eine solche Mission noch in weiter Ferne. Derzeit plant die Behörde, mithilfe der Schwerlastrakete SLS zunächst zum Mond und viele Jahre später auch zum Mars zu fliegen. Im Allgemeinen folgt das Prinzip „Moon to Mars“ – auf dem Mond sollen Techniken und Forschungsergebnisse erprobt werden, die später bei einer Landung auf dem Mars nützlich sein könnten, beispielsweise die Nutzung lokaler Ressourcen wie Mond- oder Marsgestein.

„Hubble“-Weltraumteleskop: Eine Zusammenarbeit von Nasa und ESA

Das Weltraumteleskop mit dem Namen „Hubble“ startete im Jahr 1990 in den Weltraum und wurde von Nasa und Esa gemeinsam entwickelt. Ziel war, die Störquellen der Erdatmosphäre umgehen zu können. Da nun weder Wolken noch die Atmosphäre den Blick des Weltraumteleskops trübt, kann „Hubble“ nicht nur die Planeten unseres Sonnensystems, sondern auch Exoplaneten, schwarze Löcher, Nebel und weit entfernte Galaxien erforschen.

Aufgrund von zahlreichen Problemen musste die Nasa mehrere Service-Missionen durchführen, um das Hubble-Weltraumteleskop zu reparieren und zu warten. Die letzte Mission fand im Jahr 2009 statt. Es ist geplant, dass das Teleskop noch mindestens bis 2026 für Forschungszwecke genutzt werden kann. (Sophia Lother)

