Überraschende Entdeckung in alten Daten der Nasa-Raumsonde „Voyager“

In Daten der Nasa-Raumsonde „Voyager 2“ findet ein Forschungsteam eine Überraschung am Planeten Uranus. Darin könnten sich auch noch weitere Geheimnisse verbergen.

Greenbelt – Im August 1977 startete die Nasa-Raumsonde „Voyager 2“ zu einer langen Tour durch das Weltall und besuchte auf ihrem Weg ins äußere Sonnensystem mehrere Planeten. Acht Jahre später, im Jahr 1986, flog „Voyager 2“ am mysteriösen und eiskalten Planeten Uranus vorbei und kam ihm bis auf etwa 81.000 Kilometer nahe. Während des Vorbeiflugs sammelte die Raumsonde zahlreiche Daten, in denen unter anderem zwei neue Ringe und elf bis dato unbekannte Uranus-Monde entdeckt wurden.

Die von „Voyager 2“ gesammelten Daten sind bis heute einmalig, da keine Raumsonde dem Planeten bisher wieder so nahe gekommen ist. Doch offenbar sind noch längst nicht alle Geheimnisse aus den Daten entschlüsselt worden, wie eine Entdeckung der Nasa-Forscher Gina DiBraccio und Dan Gershman aus dem Jahr 2019 zeigt. Die beiden untersuchten die Magnetometer-Daten vom Vorbeiflug von „Voyager 2“ und entdeckten dabei ein Phänomen, das auf anderen Planeten bereits bekannt, jedoch am Uranus noch nie beobachtet worden war: ein Plasmoid.

Forscher machen Entdeckung in alten Daten der Nasa-Sonde „Voyager 2“

Das von „Voyager 2“ beobachtete Plasmoid war etwa 200.000 Kilometer lang, 400.000 Kilometer dick und bestand größtenteils aus ionisiertem Wasserstoff. Plasmoide sind riesige Plasmablasen, die vom Planeten abgeschnürt werden und sich ablösen. Sie können für einen beträchtlichen Teil des atmosphärischen Masseverlusts von Planeten verantwortlich sein. Auf der Erde und anderen Planeten wurden solche Vorgänge bereits beobachtet, aber am Uranus waren sie zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt.

DiBraccio und Gershman schätzen, dass Plasmoide wie das am Uranus beobachtete Gebilde für 15 bis 55 Prozent des atmosphärischen Masseverlusts von Uranus verantwortlich sein könnten. Die Forschung kann jedoch mit einem einzigen Datenset nicht sagen, wie viele Plasmoide der Uranus im Laufe der Zeit verloren hat. Die Entdeckung des Plasmoids wurde in einem 60-Sekunden-Ausschnitt des 45 Stunden langen Vorbeiflugs von „Voyager 2“ am Uranus gemacht, was darauf hindeutet, dass in den Daten der alten Raumsonde noch mehr Geheimnisse darauf warten könnten, gelüftet zu werden.

Mission zum Uranus steht auf „Wunschliste“ der Astronomie

Die Entdeckung des Plasmoids hat die Forscher erneut für den Uranus begeistert. Eine Mission zum Planeten Uranus steht bereits ganz oben auf der „Decadal Survey“ der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine der USA – einer Art „Wunschliste“ der Astronomie. Die Forschung hofft auf eine Flaggschiff-Mission der Nasa zum Uranus, da dieser eines der aufregendsten Objekte im Sonnensystem sei und noch viele Rätsel gelöst werden müssten.

