Wie die Sonne den Startschuss für das Leben auf der Erde gegeben hat

Von: Tanja Banner

Die Sonne ist aktiv. (Symbolbild) © dpa/Nasa / Solar Dynamics Observator

Nicht Blitzschläge, sondern die Sonne könnte dafür verantwortlich gewesen sein, dass Leben auf der Erde entstand, zeigt eine neue Studie.

Greenbelt – Die Entstehung des Lebens auf der Erde ist ein grundlegendes Rätsel, das von vielen Forschern untersucht wird. Sie versuchen herauszufinden, unter welchen Bedingungen Aminosäuren, die als wichtige Bausteine des Lebens gelten und die Grundlage für Proteine bilden, auf der frühen Erde entstanden sein könnten. Bisher wurde angenommen, dass Blitzschläge eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben könnten. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass auch die Sonne maßgeblich beteiligt gewesen sein dürfte.

Diese Erkenntnis wurde von Forschern der Nasa, darunter Vladimir Airapetian vom Goddard Space Flight Center in Greenbelt, und dem Chemiker Kensei Kobayashi von der Yokohama National University gewonnen. Sie haben eine Gas-Mischung erstellt, die der Zusammensetzung der frühen Erdatmosphäre entsprach, wie wir sie heute verstehen. Diese Mischung bestand aus Kohlendioxid, molekularem Stickstoff, Wasser und variablen Mengen an Methan. Um Sonnenpartikel zu simulieren, wurde die Mischung mit Protonen beschossen. Funken wurden erzeugt, um Blitzentladungen nachzustellen.

Sonnenstürme könnten Leben auf der Erde in Gang gebracht haben

Solange der Methangehalt des Gemischs über 0,5 Prozent lag, entstand den Forschern zufolge durch den Beschuss mit simulierten Sonnenpartikeln eine messbare Menge an Aminosäuren und Karbonsäuren. Die Blitzentladungen benötigten dagegen eine Methankonzentration von 15 Prozent, um überhaupt Aminosäuren entstehen zu lassen. „Und selbst bei 15 Prozent Methan ist die Produktionsrate der Aminosäuren durch Blitze eine Million Mal geringer als durch Protonen“, erklärt Airapetian in einer Nasa-Mitteilung. Die Studie des Forschungsteams wurde im Fachjournal Life veröffentlicht.„

Es scheint, dass Sonnenpartikel eine effizientere Energiequelle als Blitzentladungen sind. Frühere Forschungen gingen zeitweise davon aus, dass Blitzentladungen das Leben auf der Erde in Gang gebracht haben könnten. Doch diese Annahme erscheint nun eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, was Airapetian weiß: „Unter kalten Bedingungen gibt es keine Blitze, und die frühe Erde stand unter einer ziemlich schwachen Sonne“. Das heiße nicht, dass der Start des Lebens auf der Erde nicht mit Blitzen in Zusammenhang stehen könne, so Airapetian weiter: „Blitze scheinen jetzt unwahrscheinlicher zu sein, und Sonnenpartikel sind wahrscheinlicher.“

Sonne leuchtet heute stärker als früher – ist aber weniger aktiv

Bereits 2016 war Airapetian an einer Studie beteiligt, die zeigte, dass die Sonne während der ersten 100 Millionen Jahre der Erde etwa 30 Prozent schwächer leuchtete als heute. In dieser Zeit traten „Superflares“ auf, starke Sonneneruptionen, die heute nur etwa alle 100 Jahre vorkommen, damals jedoch beinahe täglich. Diese Eruptionen schleuderten Partikel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in Richtung Erde. Dort könnten sie chemische Reaktionen angestoßen haben, die letztendlich zur Entstehung von Leben auf der Erde führten, so die Studie.

