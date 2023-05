Forscher entdecken Vulkan-Planeten – könnte es dort flüssiges Wasser geben?

Von: Tanja Banner

Teilen

Der neu entdeckte Exoplanet LP 791-18d ist etwa 90 Lichtjahre von der Erde entfernt und über und über von Vulkanen bedeckt. (Künstlerische Darstellung) © NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith (KRBwyle)

Ein Forschungsteam entdeckt einen erdgroßen Planeten mit vulkanischer Aktivität. Auch wenn es paradox klingt, könnte das ein Hinweis auf eine Atmosphäre und Wasser sein.

Montreal – Ein Team von Forschern unter der Leitung von Merrin Peterson vom Trottier Institute for Research on Exoplanets (iREx) an der Universität von Montreal hat einen erdgroßen Planeten entdeckt, der eine besondere Eigenschaft aufweist: Er ist offenbar vulkanisch aktiv. Der Exoplanet LP 791-18d umkreist einen kleinen roten Zwergstern in einer Entfernung von 90 Lichtjahren. Zwei weitere, bereits länger bekannte Planeten umkreisen diesen Stern ebenfalls.

Die Bedeutung von Vulkanismus für Planeten sorgt in der Fachwelt für Aufregung. „Vulkanismus ist die Hauptquelle, die zu einer Planetenatmosphäre beiträgt, und mit einer Atmosphäre könnte es an der Oberfläche flüssiges Wasser geben – eine Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen“, erklärt der Astrophysiker Stephen Kane.

Exoplanet LP 791-18d hat vulkanische Aktivität

Die vulkanische Aktivität auf LP 791-18d wird durch ein Zusammenspiel mit dem Nachbarplaneten LP 791-18c ermöglicht. Dieser umkreist den Stern in größerer Entfernung als der vulkanische Planet LP 791-18d. Bei Annäherung der beiden Planeten erzeugt die enorme Gravitationskraft von Planet c eine elliptische statt runde Umlaufbahn für Planet d. Diese Verformung der Umlaufbahn erzeugt Reibung, heizt das Innere des Planeten auf und führt zu vulkanischer Aktivität an der Oberfläche.

Eine Studie, die den neu entdeckten Planeten beschreibt, wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht. Wie kommt das Forschungsteam jedoch auf die Idee, dass Wasser auf einem Planeten existieren könnte, dessen Oberfläche vermutlich vollständig von Vulkanen bedeckt ist? Das hat zwei Gründe: Der Planet befindet sich in der sogenannten „habitablen Zone“ – sein Abstand von dem Stern ist genau richtig, dass die Temperatur auf dem Planeten flüssiges Wasser an der Oberfläche ermöglicht.

Vulkan-Planet wendet seinem Stern immer dieselbe Seite zu

Außerdem befindet sich der Planet in einer gebundenen Rotation, bei der er dem Stern immer dieselbe Seite zuwendet. Eine Seite des Planeten ist dauerhaft hell erleuchtet und heiß, während die andere Seite ständig im Dunkeln liegt. „Die Tagseite ist wahrscheinlich zu heiß, als dass flüssiges Wasser dort auf der Oberfläche existieren kann“, vermutet Co-Autor Björn Benneke in einer Mitteilung. „Aber die Menge an vulkanischer Aktivität, die wir überall auf dem Planeten vermuten, könnte eine Atmosphäre aufrechterhalten, die es ermöglicht, dass Wasser auf der Nachtseite kondensiert.“

Doch selbst wenn es flüssiges Wasser auf Planet LP 791-18d gibt, wäre der Exoplanet vermutlich nicht bewohnbar, glaubt die Forschungsgruppe, die die Studie verfasst hat. Die ständige Aktivität der Vulkane würde den Planeten unbewohnbar machen, selbst mit Wasser. Dennoch liefert die Anwesenheit der Vulkane der Forschung neue Erkenntnisse über die Evolution, wie Co-Autorin Jessie Christiansen erklärt: „Eine große Frage in der Astrobiologie ist, ob tektonische oder vulkanische Aktivität für Leben benötigt wird.“

Vulkanismus kann wichtige Bausteine des Lebens an die Oberfläche befördern

Vulkanismus sorgt dafür, Material aus dem Inneren des Planeten nach oben zu tragen, das sonst möglicherweise nach unten absinkt. So können auch Materialien, die wichtig für die Entstehung von Leben sind, an die Oberfläche gelangen – Kohlenstoff beispielsweise.

Blick in die Tiefen des Universums – So sieht „Hubble“ das Weltall Fotostrecke ansehen

Die Nasa-Weltraumteleskope „TESS“ und „Spitzer“ waren an der Entdeckung des neuen Planeten beteiligt, zahlreiche bodenbasierte Teleskope wurden für die weitere Untersuchung eingesetzt. Planet c soll künftig auch vom „James Webb“-Weltraumteleskop untersucht werden, wie die US-Raumfahrtorganisation Nasa bestätigt. Das Forschungsteam möchte nun auch für Planet d einen Antrag auf Beobachtungszeit für das leistungsstarke Weltraumteleskop stellen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.