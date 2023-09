Forschungsteam entdeckt gigantisches kosmisches Fossil

Von: Sandra Sporer

Das Forschungsteam kartierte die kugelförmige Superstruktur als erste vollständig. Dabei befindet sie sich quasi direkt vor unserer Haustür.

Manoa – Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren kam es zum Urknall und der Entstehung des Universums. Aus menschlicher Perspektive liegt er eine fast schon unvorstellbar lange Zeit zurück. Der Fund eines Forschungsteams ist fast genauso alt. Die kugelförmige Formation, eine Ansammlung erhöhter Galaxiendichte, die das Team entdeckt hat, entstand gerade einmal 400.000 Jahre nach dem Urknall. Das macht sie zu einem regelrechten Fossil und einem womöglich bisher einmaligen Fund.

Kosmisches Fossil: Forschungsteam entdeckt Superstruktur aus der Zeit des Urknalls

Das Forscherteam glaubt nämlich, „dass dies das erste Mal sein könnte, dass Astronomen eine individuelle Struktur identifizieren, die mit einer BAO in Verbindung steht“, heißt es in einem Artikel auf der Webseite der University of Hawaii. Die Abkürzung BAO steht für Baryonische Akustische Oszillation und beschreibt die wellenförmige Ausbreitung des Plasma kurz nach dem Urknall. Diese Dichtewellen „versteinerten“ sozusagen, als die Verbindung von Materie und Strahlung zusammenbrach.

Zwar wurde die von den Forschern „Ho‘oleilana“ getaufte Formation bereits in einer Forschungsarbeit 2016 erwähnt, diese hätte jedoch nicht das volle Ausmaß der Struktur enthüllt und diese auch nicht als BAO identifiziert. Das mag unter anderem an der schieren Größe von „Ho‘oleilana“ liegen.

Illustration der von dem hawaiianischen Forschungstem entdeckten BAO „Hoʻoleilana“ (links, in rot). Angrezend daneben befindet sich das Supercluster Laniakea, in dem sich auch die Milchstraße befindet. © Frédéric Durillon, Animea Studio; Daniel Pomarède, IRFU, CEA University Paris-Saclay. This work benefited from a government funding by France 2030 (P2I - Graduate School of Physics) under reference ANR-11-IDEX-0003.

Gigantische Superstruktur „Ho‘oleilana“ ist eine Milliarde Lichtjahre groß

Selbst mit den Daten der Cosmicflows-4, der laut der Universitätswebseite bisher größten Zusammenstellung von genauen Entfernungen zu Galaxien, ist „Ho‘oleilana“ „so groß, dass es bis an den Rand des von uns untersuchten Himmelssektors reicht“, erklärt Astronom Brent Tully. Die Größe der Dichtekugel beträgt gigantische eine Milliarde Lichtjahre.

Damit stellt sie andere, bereits entdeckte Riesenstrukturen in den Schatten. So befindet sich etwa das 1,4 Milliarden Lichtjahre große Boötes-Supercluster im Inneren von „Ho‘oleilana“. „Es war ein fantastischer Prozess, diese Karte zu erstellen und zu sehen, wie die riesige Schalenstruktur von Hoʻoleilana aus Elementen zusammengesetzt ist, die in der Vergangenheit selbst als einige der größten Strukturen des Universums identifiziert wurden“, zitiert die Universitätswebseite Daniel Pomarede von der CEA Paris-Saclay, den Kartografen des Teams.

Forschungsteam verortet kosmisches Fossil „Ho‘oleilana“ in unserer direkten Nachbarschaft

All das macht es umso erstaunlicher, dass die Mega-Struktur quasi in unserer kosmischen Nachbarschaft liegt. „Ho‘oleilana“ grenzt nämlich an das Supercluster Laniakea, in dem sich unter anderem auch unsere Heimat, die Milchstraße, befindet, wie das Wissenschaftsmagazin scinexx berichtet.

Die neu entdeckte BAO erlaubt zudem Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausbreitet. „Die Überreste dieser Wellen bilden ein Lineal, das, über die Zeit hinweg im sich entwickelnden Universum beobachtet, Hinweise auf die Physik liefert, die die kosmische Entwicklung steuert“, heißt es in der Arbeit, die das Forschungsteam im Astrophysical Journal publizierte.

Was vor der Entstehung unseres Universums war, wissen wir nicht. Ein Nobelpreisträger glaubt jedoch, dass es vorher bereits ein anderes Universum gab. (sp)