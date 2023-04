Seltenes Himmelsphänomen: Hybride Sonnenfinsternis am 20. April über dem Pazifik

Von: Tanja Banner

Eine totale Sonnenfinsternis in der Antarktis.

Eine hybride Sonnenfinsternis ist am 20. April in Teilen des Pazifikraums zu sehen. Es ist die seltenste Form einer Sonnenfinsternis.

München – Am 20. April 2023 wird ein seltener kosmischer Vorfall eintreten: Der Neumond zieht dann zwischen Erde und Sonne hindurch und eine hybride Sonnenfinsternis entsteht. In Deutschland wird das Phänomen nicht sichtbar sein, auf der anderen Seite der Erde kann man jedoch eine Sonnenfinsternis beobachten. Der Mond bedeckt dort genau die Sonne. Eine hybride Sonnenfinsternis ist eine Kombination aus einer ringförmigen und einer totalen S onnenfinsternis. Um dieses spektakuläre Ereignis zu erleben, muss man jedoch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, da der Bereich, in dem die Totalität zu sehen sein wird, nur 49 Kilometer breit ist.

Der Kernschatten des Mondes wird zuerst südöstlich der südlichsten Spitze Afrikas sichtbar sein (4.37 Uhr MESZ). Der Schatten wird im Nordwesten an Australien vorbeiziehen und nur eine einzige Stelle auf dem Kontinent berühren. Die totale Sonnenfinsternis wird nur in Teilen von Ost-Timor und Westneuguinea zu sehen sein, anschließend geht die Sonne im Pazifik unter (7:57 Uhr MESZ). Für Menschen, die sich nördlich oder südlich des Totalitätspfads befinden, wird es möglich sein, eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten – das gilt vor allem für Beobachter in Australien, Indonesien und auf den Philippinen.

Sonnenfinsternis-Typ: hybrid Datum: 20. April 2023 Maximale Dauer der Verfinsterung: 1 Minute und 16 Sekunden Maximale Breite des Kernschattens: 49 Kilometer Regionen mit Totalität: kleiner Zipfel Australiens, Teile von Ost-Timur und Westneuguinea

Hybride Sonnenfinsternis am 20. April 2023: Seltenes Himmelsphänomen

Während einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Neumond zwischen die Erde und die Sonne. Dadurch wird entweder ein Teil der Sonnenscheibe (partielle Finsternis) oder die gesamte Sonnenscheibe (totale Sonnenfinsternis) vom Mond bedeckt. Es gibt auch eine weitere Art von Sonnenfinsternis, die als ringförmige Finsternis bezeichnet wird. Hierbei ist ein Sonnenring zu sehen, da der Mond weiter von der Erde entfernt und die Mondscheibe dadurch zu klein ist, um die Sonne vollständig bedecken zu können.

Während einer hybriden Sonnenfinsternis ist es zu Beginn und am Ende der Finsternis für kurze Zeit möglich, einen Sonnenring zu sehen, gefolgt von einer totalen Sonnenfinsternis. Diese Art von Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Kernschatten des Mondes zu Beginn der Finsternis die Erde nicht direkt trifft. Da die Erde jedoch kugelförmig ist, trifft er sie später doch noch. Die meisten hybriden Sonnenfinsternisse beginnen und enden als ringförmige Sonnenfinsternis, dazwischen ist eine totale Sonnenfinsternis zu sehen.

Hybride Sonnenfinsternisse kommen von allen Finsternistypen am seltensten vor. Laut Wikipedia machen sie nur ein Prozent der Fälle aus.

Totale Sonnenfinsternis ist ein glücklicher kosmischer Zufall

Die Tatsache, dass es auf der Erde totale Sonnenfinsternisse gibt, ist ein glücklicher kosmischer Umstand: Die Sonne ist etwa 400 Mal größer als der Mond, aber auch etwa 400 Mal weiter von der Erde entfernt. Daher erscheint die Mondscheibe groß genug, um die Sonnenscheibe vollständig zu bedecken. Im Jahr 2023 wird es eine weitere Sonnenfinsternis geben: Am 14. Oktober ist eine ringförmige Sonnenfinsternis in Teilen Nordamerikas, Südamerikas, im Pazifik und Atlantik zu sehen. In Deutschland wird erst im März 2025 wieder eine Sonnenfinsternis zu beobachten sein, bei der die Sonne nur teilweise verfinstert wird.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.