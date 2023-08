Mars dreht sich jedes Jahr schneller – Niemand weiß, warum

Von: Tanja Banner

Der Mars dreht sich jedes Jahr etwas schneller, zeigt eine neue Studie, für die Nasa-Daten zum Einsatz kamen. Außerdem gibt es eine zweite neue Erkenntnis.

Pasadena – Daten der Raumsonde „InSight“ auf dem Mars legen nahe, dass der rote Planet sich jedes Jahr etwas schneller dreht – und der Mars-Tag so kontinuierlich etwas kürzer wird. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachjournal Nature veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass sich die Rotation des Mars um seine Achse jedes Jahr um etwa vier Millisekunden beschleunigt. Der Mars-Tag wird dadurch jedes Jahr um den Bruchteil einer Millisekunde kürzer.

Den Grund dafür hat das Forschungsteam unter der Leitung von Hauptautor Sebastien Le Maistre nicht herausgefunden – die Forschungsgruppe hat jedoch einige Vermutungen. Die Ansammlung von Eis auf den Polkappen oder Landmassen, die sich erheben, nachdem sie von Eis begraben wurden, könnten Gründe für die Beschleunigung der Mars-Rotation sein.

Steckbrief Mars Name: Mars Spitzname: roter Planet Entfernung zur Erde: 54.600.000 km Entfernung zur Sonne: 227.900.000 km Länge eines Mars-Tags: 1 Tag und 37 Minuten Monde: 2 (Phobos und Deimos) Temperaturen: -153° C | -63° C | +20° C

„Die Verschiebung der Masse eines Planeten kann dazu führen, dass er sich beschleunigt, ähnlich wie ein Schlittschuhläufer, der sich mit ausgestreckten Armen dreht und dann die Arme wieder einzieht“, heißt es in einer Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory der US-Raumfahrtorganisation Nasa zur Studie.

Neue Studie: Mars rotiert jedes Jahr etwas schneller

Die bis dato präzisesten Messungen der Mars-Rotation ist dem Forschungsteam mithilfe des Instruments „RISE“ auf der Nasa-Raumsonde „InSight“ gelungen. Die Raumsonde ist zwar seit Ende 2022 nicht mehr aktiv, die Daten, die sie bis dahin zur Erde geschickt hat, sind jedoch für die Forschung weiterhin wertvoll. „Es ist wirklich cool, diese neuesten Messungen zu erhalten – und das so präzise“, freut sich der Nasa-Forscher Bruce Banerdt, Hauptforscher der „InSight“-Mission. „Ich bin seit langem an den Bemühungen beteiligt, eine geophysikalische Station wie ‚InSight‘ auf den Mars zu bringen und Ergebnisse wie diese machen all die jahrzehntelange Arbeit lohnenswert.“

Das Instrument „RISE“ besteht aus einem Radiotransponder und Antennen. Um die Rotationsgeschwindigkeit des Mars zu ermitteln, schickten Forscherinnen und Forscher mithilfe des Deep Space Network der Nasa Radiosignale zu „InSight“. Das „RISE“-Instrument reflektierte die Signale zur Erde zurück. Dort konnten die Forscherinnen und Forscher analysieren, wie sich die Frequenz des Signals durch den sogenannten Doppler-Effekt verändert hatte. Der Effekt tritt bei allen Signalen auf, wenn sich der Abstand zwischen Sender und Empfänger während der Dauer des Signals verändert.

Der rote Planet Mars. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Doppler-Effekt zeigt: Mars dreht sich schneller um sich selbst

Auf der Erde kann man den Doppler-Effekt am besten nachvollziehen, wenn man auf das Geräusch des Martinshorns achtet, während man von einem Krankenwagen oder Polizeiauto überholt wird. Während sich das Auto nähert und wieder entfernt, verändert sich die Frequenz und damit auch die Tonhöhe des Signals. Bei den Daten vom Mars achten die Forscherinnen und Forscher auf kleinste Schwankungen der Signale: „Was wir suchen, sind Schwankungen, die nur einige zehn Zentimeter im Laufe eines Mars-Jahres betragen“, erklärt Le Maistre. „Es dauert sehr lange und es müssen viele Daten gesammelt werden, bevor wir diese Schwankungen überhaupt sehen können.“

Das Forschungsteam analysierte Daten von den ersten 900 Tagen „InSights“ auf dem Mars. „Es ist ein historisches Experiment“, betont Le Maistre. „Wir haben viel Zeit und Energie in die Vorbereitung des Experiments investiert und diese Entdeckungen erwartet. Aber trotzdem wurden wir auf dem Weg dorthin überrascht – und es ist noch nicht vorbei, denn ‚RISE‘ hat noch viel über den Mars zu enthüllen“.

Genauer Radius des Mars-Kerns ermittelt

Mithilfe der Daten von „RISE“ konnte die Forschungsgruppe auch noch eine andere Entdeckung machen: Sie konnten den Kern des Mars genauer vermessen und kamen auf einen Radius von 1.835 Kilometer. Der gesamte Planet hat einen Radius von 3.390 Kilometer – etwa die Hälfte des Erdradius. „‚RISE‘-Daten zeigen, dass die Form des Kerns nicht alleine durch die Rotation erklärt werden kann“, sagt der Co-Autor der Studie, Attilio Rivoldini. „Diese Form erfordert Regionen mit etwas höherer oder niedrigerer Dichte, die tief im Mantel vergraben sind.“ (tab)

