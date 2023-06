Forscher sorgen sich um Himalaya – Dritter Pol schmilzt schneller als erwartet

Von: Teresa Toth

Dass die Gletscher aufgrund der steigenden Temperaturen schmelzen, steht außer Frage. Ein neuer Bericht zeigt, wie die kritisch die Lage ist – und welche Auswirkungen drohen.

Frankfurt – Die Hindukusch-Himalaya-Region gilt als der dritte Pol der Erde: Neben dem Nord- und Südpol gibt es in keiner anderen Region so viel Eis und Schnee. 46.000 Gletscher und riesige Permafrostböden verteilen sich über die Gebirgszüge, die von Afghanistan bis Myanmar reichen. Forschende schlagen jedoch Alarm: Durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher immer schneller – mit verheerenden Folgen.

Hindukusch-Himalaya-Region Dritter Pol Lage Von Afghanistan bis Myanmar Größe Erstreckt sich über 3.500 Kilometer Höchster Berg Mount Everest (8.848 Meter)

Dritter Pol ist gefährdet: Bis 2100 könnten 80 Prozent der Hindukusch-Himalaya-Region weg sein

Das in Nepal gegründete International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD, Internationales Zentrum für Integrierte Entwicklung in Bergregionen) befasst sich in seiner Forschung intensiv mit der Entwicklung der Region rund um den Himalaya. Der jüngste Bericht der Forschungsgruppe sei die bislang genaueste Bewertung der Veränderung der Gletscher im asiatischen Hochgebirge, wie das ICIMOD auf seiner Website erklärt. Dies ermögliche eine konkrete Einschätzung der Auswirkungen, die aufgrund des Gletscherschmelzens drohen.

In den 2010er Jahren seien die Gletscher bereits um 65 Prozent schneller geschmolzen als im vorangegangenen Jahrzehnt. Sollte dem Klimawandel nicht effektiv entgegengesteuert werden, könnten bis 2100 80 Prozent des derzeitigen Gletschervolumens der Hindukusch-Himalaya-Region verschwunden sein. Überschwemmungen und Erdrutsche gehören zu den Auswirkungen, die schon jetzt zu spüren sind.

Mögliche Folgen durch das Schmelzen der Gletscher in der Region des Himalaya immer verheerender

Zukünftig werden diese weiter zunehmen und in erster Linie das Leben der Menschen in den Bergregionen gefährden. Familien in den Bergen sähen sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zudem mit Ernteverlusten und -ausfällen konfrontiert – Armut, Schäden des Kulturerbes und der Infrastruktur und in weiterer Folge Migration und psychologische Auswirkungen drohen. „Die Gefährdungen werden immer komplexer und verheerender“, warnt das ICIMOD.

Wie die Umweltschutzorganisation WWF betont, handelt es sich bei dem Himalaya zudem um eine der empfindlichsten Ökoregionen der Welt. Zu der reichen Artenvielfalt zählt demnach unter anderem der vom Aussterben bedrohte Schneeleopard. Mit dem Rückgang der Gletscher verkleinere sich der Lebensraum – schon jetzt sei in der Region rund um den Himalaya laut den Expert:innen von ICIMOD bereits ein Artenrückgang und -sterben zu beobachten.

Himalaya schmilzt: „Müssen jetzt handeln, um diese Region zu schützen“

Schuld an dem fatalen Gletscherschmelzen sei das mangelnde Engagement gegen den Klimawandel. „Der Bericht zeigt, dass die Region des Hindukusch-Himalaya besonders anfällig für die Auswirkungen dieser Untätigkeit ist. In allen wichtigen Bereichen stehen die Klimamaßnahmen entweder still oder gehen zurück“, so Saleem ul Huq, Direktor des Umweltforschungsinstituts International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) in Bangladesch. „Wir müssen jetzt handeln, um diese Region und ihre Menschen zu schützen“, appelliert er.

Auch der „Weltuntergangsgletscher“ genannte Gletscher Thwaites in der Antarktis bereitet Forschenden Sorge: Er schmilzt von unten und könnte zahlreiche Küstenstädte überfluten.