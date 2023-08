Schwarze Löcher sind geheimnisvolle und faszinierende Objekt im Universum

Schwarze Löcher ziehen alles an, was ihnen zu nahe kommt – nicht einmal Licht entkommt ihnen. Deshalb sind sie quasi unsichtbar – und äußerst mysteriös.

München – Es gibt wohl keine Himmelskörper im Universum, die geheimnisvoller und faszinierender sind als schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch ist ein Himmelskörper, bei dem die gesamte Masse auf ein vergleichsweise kleines Volumen konzentriert ist. Dadurch hat das Objekt eine unvorstellbare Gravitationskraft, zieht alles in seiner Umgebung an und lässt nichts entkommen. Sobald etwas den sogenannten Ereignishorizont überschreitet, ist es für immer verloren und kann nicht mehr entfliehen – ein Konzept, das auch oft Thema in der Science-Fiction ist.

Typ Masse stellares schwarzes Loch: einige bis hin zu mehreren zehn Sonnenmassen mittelschweres schwarzes Loch: mehrere hundert bis einige tausend Sonnenmassen supermassereiches schwarzes Loch: hunderttausend bis zehn Milliarden Sonnenmassen

Um zu verstehen, wie viel Masse ein schwarzes Loch auf ein geringes Volumen komprimiert, hilft dieser Vergleich: Ein schwarzes Loch mit der Masse unserer Sonne hätte einen Ereignishorizont von nur sechs Kilometern Durchmesser, während unsere Sonne selbst einen Durchmesser von knapp 1,4 Millionen Kilometern hat. Der Name „schwarzes Loch“ ist durchaus treffend: Da nichts – nicht einmal Licht – aus ihm herauskommen kann, bleibt es im sichtbaren Licht unsichtbar.

Es gibt verschiedene Arten von schwarzen Löchern

Die verschiedenen Arten von schwarzen Löchern unterscheiden sich vor allem durch ihre Entstehung und ihre Masse voneinander:

Stellares schwarzes Loch: Es entsteht, wenn ein Stern kollabiert. Während er seine äußeren Schichten in einer Supernova abwirft, kollabiert der Kern des Sterns und verwandelt sich in ein extrem dichtes schwarzes Loch. Die Masse stellarer schwarzer Löcher variiert von einigen wenigen bis zu mehreren zehn Sonnenmassen.

Es entsteht, wenn ein Stern kollabiert. Während er seine äußeren Schichten in einer Supernova abwirft, kollabiert der Kern des Sterns und verwandelt sich in ein extrem dichtes schwarzes Loch. Die Masse stellarer schwarzer Löcher variiert von einigen wenigen bis zu mehreren zehn Sonnenmassen. Supermassereiches schwarzes Loch: Ein solches befindet sich im Mittelpunkt der meisten Galaxien – auch im Zentrum der Milchstraße gibt es eines, das den Namen Sagittarius A* trägt. Die genaue Entstehung dieser schwarzen Löcher ist bisher ungeklärt. Ein supermassereiches schwarzes Loch kann eine Masse von hunderttausend bis zu zehn Milliarden Sonnenmassen erreichen.

Ein solches befindet sich im Mittelpunkt der meisten Galaxien – auch im Zentrum der Milchstraße gibt es eines, das den Namen Sagittarius A* trägt. Die genaue Entstehung dieser schwarzen Löcher ist bisher ungeklärt. Ein supermassereiches schwarzes Loch kann eine Masse von hunderttausend bis zu zehn Milliarden Sonnenmassen erreichen. Mittelschweres schwarzes Loch: Die Forschung vermutet, dass es eine weitere Gruppe von schwarzen Löchern gibt, nämlich mittelschwere schwarze Löcher. Diese sollen eine Masse von mehreren hundert bis einigen tausend Sonnenmassen haben. Bisher konnte jedoch noch kein eindeutiger Nachweis für solche Objekte erbracht werden, auch wenn die Forschung bereits einige Kandidaten entdeckt hat. Es wird angenommen, dass sie durch die Kollision mehrerer Sterne entstehen.

Die Forschung vermutet, dass es eine weitere Gruppe von schwarzen Löchern gibt, nämlich mittelschwere schwarze Löcher. Diese sollen eine Masse von mehreren hundert bis einigen tausend Sonnenmassen haben. Bisher konnte jedoch noch kein eindeutiger Nachweis für solche Objekte erbracht werden, auch wenn die Forschung bereits einige Kandidaten entdeckt hat. Es wird angenommen, dass sie durch die Kollision mehrerer Sterne entstehen. Primordiales schwarzes Loch: Bisher gibt es keine Bestätigung für die Existenz primordialer schwarzer Löcher, sondern es handelt sich um eine Theorie von Stephen Hawking. Gemäß dieser Theorie sollen primordiale schwarze Löcher bereits während des Urknalls entstanden sein. Aufgrund ihrer winzigen Größe sind sie äußerst schwer zu entdecken.

Alles, was dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs zu nahe kommt, wird unweigerlich von ihm angezogen und förmlich „verschluckt“. Doch wenn man ausreichend weit entfernt bleibt, verhält sich ein schwarzes Loch wie jeder andere Himmelskörper: Andere Objekte können in stabilen Bahnen um es herumkreisen.

Wie man ein schwarzes Loch nachweisen kann

Schwarze Löcher sind schwer nachzuweisen, da sie weder sichtbares Licht noch andere messbare Strahlung abgeben. Allerdings gibt es etwas anderes, das beobachtet werden kann: die gravitative Wirkung eines schwarzen Lochs auf Materie außerhalb des Ereignishorizonts. Bei rotierenden schwarzen Löchern bildet sich eine sogenannte Akkretionsscheibe, in der Materie das schwarze Loch umgibt, sich gegenseitig reibt und enorme Mengen an Energie freisetzt. Diese elektromagnetische Strahlung sowie die Materie-Strahlen, die senkrecht zur Akkretionsscheibe entstehen, können mit verschiedenen Instrumenten gemessen werden.

Die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs wurde ab 2017 mit dem „Event Horizon Telescope“ erstellt. Der erste direkte visuelle Nachweis eines schwarzen Lochs zeigt M87* im Zentrum der Galaxie Messier 87. (Archivbild) © Event Horizon Telescope (EHT)/dpa

Eine zusätzliche Methode zum Nachweis schwarzer Löcher besteht darin, die Bahnen und Geschwindigkeiten von Sternen zu beobachten, die das Objekt umkreisen. Ein Beispiel dafür ist der Stern S2, der das schwarze Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße umkreist. Durch die genaue Vermessung seiner Bahn können präzise Rückschlüsse auf das schwarze Loch gezogen werden. Eine weitere Möglichkeit, ein schwarzes Loch zu entdecken, ist die Freisetzung von Röntgenstrahlung. Diese Röntgenstrahlung entsteht beispielsweise, wenn ein Stern einem schwarzen Loch zu nahe kommt und von ihm auseinandergerissen wird.

Erstes Foto eines schwarzen Lochs

Da ein schwarzes Loch eine große Masse auf geringem Raum fokussiert, wirkt es im Universum wie eine Linse und vergrößert Objekte, die dahinter liegen, stark. Dieser sogenannte Gravitationslinsen-Effekt kann also auch auf ein schwarzes Loch hinweisen. Ebenso können Gravitationswellen, die mit speziellen Detektoren gemessen werden können, auf ein schwarzes Loch hindeuten.

Eine Methode, die in Verbindung mit schwarzen Löchern viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Very Long Baseline Interferometry (VLBI). Dabei werden mehrere Radioteleskope miteinander verbunden, um ein deutlich größeres virtuelles Teleskop entstehen zu lassen. Das so entstandene Event Horizon Telescope konnte so erstmals die unmittelbare Umgebung des schwarzen Lochs M87* im Zentrum der Galaxie Messier 87 zeigen. Die Präsentation des ersten Fotos eines schwarzen Lochs im Jahr 2019 war eine wissenschaftliche Sensation – gefolgt von der Präsentation des ersten Fotos des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße.

