Unsere Heimat im Universum: Die Milchstraße

Von: Bjarne Kommnick

Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich die Erde und unser Sonnensystem befinden. In dunklen Nächten kann man die milchige Sternenscheibe am Himmel sehen.

München – Die Milchstraße, unsere galaktische Heimat, ist vielen Menschen bekannt. Doch für viele bleibt sie nur ein verschwommenes Himmelsband, das aufgrund von Lichtverschmutzung immer seltener am Himmel sichtbar ist. Dabei gibt es über die Milchstraße eine Vielzahl von Fragen, die beantwortet werden müssen. Was ist die Milchstraße eigentlich?

Die Milchstraße ist eine von etwa 200 Milliarden Galaxien, die in unserem Universum existieren. Diese Schätzung basiert auf lang belichteten Aufnahmen des Weltraumteleskops „Hubble“ der US-Raumfahrtorganisation Nasa. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) hat die Milchstraße einen flachen, scheibenförmigen Aufbau mit einem Durchmesser von etwa 105.700 Lichtjahren.

In der Milchstraße existieren hunderte Milliarden Sterne

In der Milchstraße sollen mindestens 100 Milliarden Sterne existieren, möglicherweise sogar mehr als 400 Milliarden. Die Dicke der Milchstraße wird auf 3000 bis 16.000 Lichtjahre geschätzt. Sie gehört aufgrund ihrer Form zu den sogenannten Balkenspiralgalaxien, die die am häufigsten vorkommende Galaxienform sind. Allerdings haben neue Studien die bisherige Vorstellung von der Struktur der Milchstraße infrage gestellt. Fest steht jedoch, dass im Zentrum der Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch existiert, von dem es sogar ein erstes Bild gibt. Außerdem gibt es im Zentrum der Milchstraße seltsame fadenförmige Strukturen.

Die Bezeichnung „Milchstraße“ leitet sich von ihrem Aussehen ab. Unter optimalen Bedingungen erscheint am Nachthimmel ein milchiger Fleck. Lange Zeit war den Menschen nicht bewusst, dass es sich dabei um unzählige einzelne Sterne handelt. Doch bereits 1609 konnte Galileo Galilei mit einem Teleskop erstmals die Behauptung von Demokrit von Abdera bestätigen.

Milchstraße ist wegen Lichtverschmutzung nur schwer erkennbar

Heutzutage ist die Milchstraße aufgrund der hohen Lichtverschmutzung und verschmutzter Luft in vielen Teilen der Welt nur schwer erkennbar. Insbesondere im Dezember und Januar ist der hellste Bereich der Milchstraße aufgrund der Position der Sonne zwischen dem Zentrum der Galaxie und der Erde besonders schlecht sichtbar. Alle rund 6000 Sterne am Nachthimmel, die mit bloßem Auge sichtbar sind, gehören zur Milchstraße.

Die Milchstraße erstreckt sich auf diesem Bild über die Europäische Südsternwarte. © Eso / Serge Brunier / dpa

Wie alle kosmischen Körper bewegt sich auch die Milchstraße. Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bewegt sie sich zusammen mit ihren benachbarten Galaxien mit einer Geschwindigkeit von 630 Kilometern pro Sekunde. Die Milchstraße ist Teil einer lokalen Galaxiengruppe namens „Virgo-Superhaufen“, die wiederum zum Groß-Supergalaxienhaufen Laniakea gehört.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.