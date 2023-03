Er war schon einmal hier: Extrem heller Komet rast wieder Richtung Erde

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein neu entdeckter Komet kommt der Erde nahe: Der Himmelskörper strahlt wohl im Oktober 2024 so hell, dass man ihn mit bloßem Auge erkennen kann.

München - Er fliegt nicht zum ersten Mal in Richtung Erde: Ein extrem heller Komet soll sich in Anflug auf unseren Planeten befinden, wie er es bereits vor 80.000 Jahren getan hat. Astronomen haben die Flugbahn des Himmelskörpers berechnet, wie Daten vom Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union IAU nahelegen. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber unklar: Das Verhalten von Kometen ist kaum vorhersagbar.

Wie hell wird der Komet „Tsuchinshan-ATLAS“? Strahlt er wie die Venus?

Der Komet trägt den Namen C/2023 A3 (oder nach seinem Entdeckungsort Tsuchinshan-ATLAS) und ist mit circa 290 Kilometern pro Stunde zu uns unterwegs. Am nächsten kommt der Komet unserer Erde im Oktober 2024, eine Kollision wird aber nicht vorhergesagt. Er fliegt wohl in einem Abstand von 70,5 Millionen Kilometern an uns vorbei. Hell soll es aufgrund von Tsuchinshan-ATLAS aber trotzdem werden. Zum Vergleich: Der Komet ZTF, auch ein sehr heller Himmelskörper, flog jüngst an der Erde vorbei, und Tsuchinshan-ATLAS soll etwa 100 Mal heller sein, schreibt Business Insider. Er wird in etwa so strahlen wie der Planet Venus. Er könnte also mit bloßem Auge sichtbar werden.

Name: C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) Typ: langperiodischer Komet Entdeckung: 9. Januar 2023, ATLAS-Teleskop in Südafrika größte Annäherung an die Sonne (Perihel): 28. September 2024 geringster Abstand zur Sonne: 58 Millionen Kilometer größte Annäherung an die Erde: 13. Oktober 2024 geringster Abstand zur Erde: 70,5 Millionen Kilometer

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) ist im Januar und Februar 2023 am Nachthimmel zu sehen. Tsuchinshan-ATLAS könnte nochmal deutlich heller strahlen. © IMAGO/La Nacion/ZUMA Press/Tizoc Suarez

Noch allerdings ist nicht gesichert, dass Tsuchinshan-ATLAS der Erde auch wirklich so nahe kommt wie berechnet. Auf seinem langen Weg stehen ihm noch einige Hindernisse bevor. So muss der Komet - ein Ball aus Gas, Eis und Staub - beispielsweise den Flug neben unserer Sonne überstehen. Dies aber soll laut der Berechnungen geschehen, denn Tsuchinshan-ATLAS sei groß genug und soll mit ausreichend Abstand, genauer gesagt mit 57 Millionen Kilometer Abstand, an unserem Fixstern vorüberziehen. Space.com zufolge wird man erst im Juli 2024 besser einschätzen können, ob Tsuchinshan-ATLAS wirklich eine große Lichtshow verspricht. (cgsc)