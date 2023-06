Was ist ein Sonnensystem? Nicht nur Planeten zählen dazu

Von: Bjarne Kommnick

Die Sonne ist, wie der Name bereits sagt, das Zentrum eines Sonnensystems. © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

Die Sonne schart zahlreiche Planeten und andere Himmelskörper um sich – zum Sonnensystem gehören auch Zwergplaneten, Kometen und Asteroiden.

München – Wenn man den Himmel betrachtet und eine klare Sicht hat, gibt es viel zu erkennen. Nahezu täglich, sofern die Wolkendecke dünn genug ist, erscheint dort ein bestimmter Stern an unserem Himmelszelt: die Sonne. Die Sonne stellt das Zentrum unseres Sonnensystems dar und hält andere Planeten zusammen, die an einigen Tagen ebenfalls mit bloßem Auge sichtbar sind. Doch was genau ist ein Sonnensystem?

Gemäß der US-Raumfahrtorganisation Nasa existiert das Sonnensystem als eine flache, scheibenförmige Struktur, in deren Mitte sich die Sonne befindet und von Planeten, Monden und weiteren Himmelskörpern umgeben ist. Unser Sonnensystem besteht aus acht Planeten:

Die acht Planeten unseres Sonnensystems: Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun

Unser Sonnensystem: Zahlreiche Himmelskörper umkreisen die Sonne

Jeder dieser Planeten vollzieht eine individuelle Umlaufbahn um die Sonne. Früher wurde auch der Zwergplanet Pluto offiziell als Planet betrachtet, jedoch wurde Pluto aufgrund seiner Größe der Status als Planet aberkannt. In Begleitung einiger Planeten befinden sich Monde, welche sie umkreisen und ebenfalls Teil des Sonnensystems sind. Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist die Erde, die lediglich über einen Mond verfügt, während der Jupiter mehr als 70 Monde aufweist, einschließlich Ganymed, welcher als der größte Mond im Sonnensystem gilt.

Ein Sonnensystem besteht jedoch nicht ausschließlich aus Planeten und Monden. Es beinhaltet ebenso zahlreiche Asteroiden, Kometen und andere kleinere Himmelskörper. Diese Objekte bewegen sich ebenfalls um die Sonne und können in vielfältigen Regionen des Sonnensystems entdeckt werden.

Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems

Die europäische Weltraumorganisation Esa erklärt, dass die Sonne als zentraler Körper des Sonnensystems fungiert und die größte Masse aufweist. Durch Kernfusion in ihrem Inneren erzeugt die Sonne sowohl Licht als auch Wärme. Die Schwerkraft der Sonne sorgt dafür, dass alle anderen Himmelskörper im Sonnensystem in ihren spezifischen Umlaufbahnen bleiben.

Laut Esa ist die Erforschung des Sonnensystems von „entscheidender Bedeutung für unser Verständnis des Universums“. Durch den Einsatz von Weltraummissionen und hochentwickelten Teleskopen erhalten Wissenschaftler wertvolle Daten über die charakteristischen Merkmale der Planeten, die Entstehung von Sternen sowie die potenzielle Existenz von Leben in anderen Sonnensystemen. Diese Erkenntnisse regen dazu an, unsere eigene Position im Kosmos zu hinterfragen und zu reflektieren.

Nikolaus Kopernikus erkannte, dass die Sonne im Mittelpunkt steht

Im Hinblick auf die aktuellen Erkenntnisse und das Verständnis des Sonnensystems gilt Nikolaus Kopernikus als eine bedeutsame Persönlichkeit. Kopernikus, ein polnischer Astronom des 16. Jahrhunderts, präsentierte erstmalig das heliozentrische Modell, in dem sich die Sonne im Zentrum des Systems befindet und die Planeten um sie herum kreisen. Dieses Modell brach mit dem damals vorherrschenden geozentrischen Modell, das die Erde als Mittelpunkt des Universums betrachtete. Diese Neuerung leitete eine bedeutende Veränderung in unserem Verständnis des Sonnensystems ein.

Zu einem weiteren Fortschritt bei der Erforschung des Sonnensystems haben Astronomen wie Galileo Galilei, Johannes Kepler und Isaac Newton bedeutend beigetragen. Durch ihre individuellen Arbeiten wurde ein verbessertes Verständnis der Bewegungen der Planeten und der Schwerkraftgesetze erreicht, die das Sonnensystem beeinflussen. Ihre Beiträge haben somit maßgeblich zur Erweiterung unseres Wissens über das Sonnensystem beigetragen.

