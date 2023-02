Mysteriöse Spirale am Himmel über Hawaii beobachtet – Fachleute haben Verdacht

Von: Tanja Banner

Ein ungewöhnliches Phänomen am Himmel über Hawaii sorgt für Aufsehen: Eine blaue Spirale entsteht und löst sich wieder auf. Was steckt dahinter?

Hawaii – Am Himmel über Hawaii wurde kürzlich ein mysteriöses Phänomen beobachtet: Eine blaue Spirale bildete sich und verschwand später wieder. Aufgenommen wurde das ungewöhnliche Ereignis am 18. Januar 2023 vom Subaru-Teleskop auf Hawaii. Die Teleskop-Aufnahme zeigt, dass die blaue Spirale aussah wie eine Wolke, die ihre Form änderte. Sie war mit bloßem Auge zu sehen und kann auf Online-Videos nachvollzogen werden.

Die Videos zeigen einen hellen Punkt, der sich über den Nachthimmel bewegt. Zuerst stößt der helle Punkt eine Art „Bogen“ aus, der sich nach unten bewegt. Der Punkt selbst wird größer und zu einem Fleck am Himmel, in dem erneut ein heller Punkt erscheint. Aus dem Fleck wird plötzlich die blaue Spirale, die Aufsehen erregt, da ihr Anblick so ungewöhnlich ist. Die Spirale dreht sich einige Male um sich selbst, wird dabei größer und verblasst langsam.

Ungewöhnliche Spirale am Himmel über Hawaii gesichtet

„Die Spirale scheint mit dem Start eines neuen Satelliten durch SpaceX zusammenzuhängen“, erklären Angestellte des National Astronomical Observatory of Japan, das das Subaru-Teleskop betreibt, auf Twitter. Am 18. Januar um 13.24 Uhr MEZ hatte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Milliardär Elon Musk einen GPS-Satelliten ins Weltall transportiert – kurze Zeit darauf war die Spirale am Himmel über Hawaii aufgetaucht.

Am Himmel über dem Subaru-Teleskop auf Hawaii ist eine mysteriöse, blaue Spirale zu sehen. © National Astronomical Observatory Japan

Mehrere Fachleute gehen davon aus, dass die blaue Spirale am Himmel über Hawaii mit dem Raketenstart von SpaceX zusammenhängt. Der Satellitenbeobachter Scott Tilley erklärte auf Twitter, dass die Spirale genau an der Stelle zu sehen ist, an der sich die zweite Raketenstufe befinden sollte. Laut Spaceweather.com ist das Spiralphänomen darauf zurückzuführen, dass die zweite Raketenstufe überschüssigen Treibstoff ablässt, während sie sich um ihre längste Achse dreht.

Raketenstart von SpaceX steckt hinter der Spirale am Himmel

Das sieht auch Hansjürgen Köhler von der Ufo-Meldestelle und dem Centralen Erforschungs-Netz Außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP) so. Auf Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA geht er ebenfalls davon aus, dass ein Raketenstart von SpaceX hinter der beobachteten Spirale am Himmel steckt. „Diese Phänomene treten bei Raketenstarts in den oberen Schichten der Atmosphäre zuweilen auf, wenn Resttreibstoffe der letzten Stufe eingesetzt werden und die bereits untergegangene Sonne das Spektakel anstrahlt“, erklärt er und fügt hinzu: „Von der Erde sieht das ganze spektakulär und rätselhaft aus.“

Köhler erinnert sich, dass in der Vergangenheit ähnliche Phänomene bei russischen Trägerraketen gesehen wurden, die „solche Spiralen an den Nachthimmel zauberten“. Damals hätten sie zu Verschwörungstheorien wie „Sternentore zu anderen Galaxien“ geführt, weiß Köhler noch. Im Fall der ungewöhnlichen blauen Spirale über Hawaii dürfte es sich jedoch nicht um ein „Tor zu einer anderen Galaxie“ handeln, sondern um ein Phänomen rund um einen Raketenstart.

Mysteriöse Laserstrahlen am Himmel Kurz nachdem die blaue Spirale gesichtet wurde, entdeckte das Subaru-Teleskop auf Hawaii ein weiteres mysteriöses Phänomen: Grüne Laserstrahlen aus dem Weltall scannen die Erde.

Raketenstarts hinterlassen seltsame Dinge am Himmel

Es ist nicht das erste Mal, dass Raketenstarts seltsame Dinge am Himmel hinterlassen. Nach SpaceX-Starts wurden schon Quallen-ähnliche Formen und Spiralen beobachtet, vor allem aber die „Starlink“-Satelliten von Elon Musks Unternehmen sorgen regelmäßig für Aufsehen am dunklen Himmel. Die Satelliten erscheinen vor allem in den Tagen nach ihrem Start wie eine „Perlenkette“ am Nachthimmel und führen zu zahlreichen „Ufo“-Meldungen. (tab) Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von der Redaktion geprüft.