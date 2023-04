Stern wird seit mehr als 800 Tagen von schwarzem Loch zerrissen – „Es ist absurd“

Von: Tanja Banner

Ein schwarzes Loch im Weltall. (Künstlerische Darstellung) © IMAGO/ingimage

Ein schwarzes Loch zerreißt einen Stern bereits seit mehr als 800 Tagen. Das helle Ereignis inspiriert die Forschung zu dem Spitznamen „Scary Barbie“.

West Lafayette – Wenn ein Stern einem schwarzen Loch zu nahe kommt, wird er von dessen Schwerkraft angezogen und im wahrsten Sinne des Wortes „spaghettifiziert“. Das Material des Sterns wird in die Länge gezogen wie Spaghetti, die sich anschließend um das schwarze Loch wickelt wie um eine Gabel und letztlich verschlungen wird. Dieser dramatische Tod lässt den Stern für einige Zeit hell strahlen – das Ereignis gilt in der Astronomie als „Transient“ – ein Ereignis, das nur einige Wochen oder Monate dauert und dann beendet ist.

Einer Forschungsgruppe um Danny Milisavljevic (Purdue University in West Lafayette) ist bei der Arbeit mit einem KI-Programm ein besonderes Exemplar eines solchen „Transienten“ ins Netz gegangen. „Es ist absurd. Nimmt man eine typische Supernova und multipliziert sie mit dem Tausendfachen, ist sie immer noch nicht so hell wie dieses Objekt – und Supernovae gehören zu den leuchtkräftigsten Objekten am Himmel“, erklärt Milisavljevic in einer Mitteilung seiner Universität.

Objekt „Scary Barbie“: schwarzes Loch verschlingt hellen Stern

Das mysteriöse Objekt, das die Forscher untersuchen, hat den automatisch generierten Namen „ZTF20abrbeie“ erhalten – die Wissenschaftler haben ihm den Spitznamen „Scary Barbie“ gegeben. „Barbie“ haben die Forscher aus dem kryptischen Namen des Objekts abgeleitet. „Scary“, also „gruselig“ oder „beängstigend“ nenne man das Objekt, weil es „so ein Ausreißer ist. Seine Eigenschaften sind erschreckend“, erklärt Milisavljevic. „Das ist das energiereichste Phänomen, das ich je erlebt habe.“

Die Forschungsgruppe um Milisavljevic hat eine Studie zu „Scary Barbie“ veröffentlicht und sie auf dem Preprint-Server ArXiv veröffentlicht. Die Arbeit wurde bereits zur Publikation im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters angenommen. Darin kommen die Wissenschaftler zu einem eindeutigen Ergebnis: „Wir denken, ein supermassereiches schwarzes Loch hat einen Stern angezogen und reißt ihn auseinander“, erklärt Bhagya Subrayan, einer der Co-Autoren der Studie.

„Scary Barbie“ ist seit mehr als 800 Tagen zu sehen – und bleibt noch jahrelang

Das Objekt „Scary Barbie“ hält bereits viel länger an als gewöhnliche Transienten. In der Regel sind transiente Ereignisse nach mehreren Wochen oder Monaten vorbei – das schwarze Loch vertilgt den hellen Stern jedoch bereits seit mehr als 800 Tagen. „Die Dauer ist mit nichts vergleichbar, was wir je zuvor gesehen haben“, betont Subrayan. Die neusten Daten der Forschenden zeigen, dass „Scary Barbie“ noch jahrelang sichtbar sein könnte. Und auch die Helligkeit des Phänomens ist einzigartig: Es ist um mehrere Größenordnungen heller und energiereicher als alle Transienten, die die Fachwelt bisher kennt.

Entdeckungen wie diese öffnen uns die Augen dafür, dass wir immer noch Geheimnisse aufdecken und Wunder im Universum erforschen – Dinge, die noch nie jemand gesehen hat.

Entdeckt wurde „Scary Barbie“ trotz der Helligkeit des Objekts erst spät und nur mithilfe künstlicher Intelligenz. Das liege daran, dass sich das Objekt weit entfernt von der Erde befinde und sich in einer Himmelsregion verstecke, die von der Forschung eher vernachlässigt werde, erklären die Forscher. Das KI-Programm „Recommender Engine for Intelligent Transien Tracking“ (REFITT) aus dem Labor Milisavljevics durchkämmt die Beobachtungen mehrerer großer Teleskope nach Beobachtungen, die für die Forschung interessant sein könnten.

Zu Beginn habe man nicht einmal versucht, das Objekt zu klassifizieren, berichtet Milisavljevic – „Scary Barbie“ sei „so anders als alles bisher Bekannte“ und man habe schlicht nicht gewusst, worum es sich handele. Mithilfe weiterer Daten von großen Teleskopen gelang es dem Team schließlich, zu verstehen, was „Scary Barbie“ überhaupt ist. Der Forscher ist hocherfreut über den Fund: „Entdeckungen wie diese öffnen uns die Augen dafür, dass wir immer noch Geheimnisse aufdecken und Wunder im Universum erforschen – Dinge, die noch nie jemand gesehen hat.“ (tab)

