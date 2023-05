Auffälliger Stern Beteigeuze wird heller – Steht eine Supernova bevor?

Von: Tanja Banner

Der Stern Beteigeuze (oder Alpha Orionis/Betelgeuse), zu finden im Sternbild Orion ist ein roter Überriese und wird in einer Supernova enden. © ESO, L. Calcada

Der Stern Beteigeuze verändert erneut seine Helligkeit und wird dieses Mal auffallend hell. Erneut keimt die Hoffnung auf: Gibt es bald eine Supernova am Himmel?

München – Der auffällige Stern Beteigeuze, ein roter Überriese im Sternbild Orion, sorgt erneut mit einer Helligkeitsänderung für Aufsehen. Zuletzt war der Stern im Winter und Frühjahr 2019/2020 auffallend dunkel geworden – Fachleute rätselten über sein Verhalten. Obwohl einige darauf hofften, dass die Verdunklung ein Vorzeichen für eine Supernova in der Nähe der Erde sein könnte, normalisierte sich Beteigeuzes Helligkeit im April 2020 wieder. Die Erklärungsansätze, die seitdem veröffentlicht wurden, haben nichts mit einer Supernova zu tun.

Doch eines ist klar: Früher oder später wird Beteigeuze in einer Supernova enden – weshalb auffällige Helligkeitsschwankungen des Sterns immer wieder zu der Spekulation führen, dass es jetzt endlich „soweit“ sein könnte. In den vergangenen Wochen hat sich die Helligkeit von Beteigeuze um mehr als 50 Prozent gegenüber ihrer normalen Helligkeit erhöht, wie der Scientific American berichtet. Dies zieht natürlich die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich, die beruflich oder privat den Sternenhimmel beobachten. Viele hoffen nun erneut auf eine spektakuläre Sternenexplosion.

Stern Beteigeuze wird als Supernova enden

„Wir wissen, dass Beteigeuze bald explodieren wird, aber ‚bald‘ ist irgendwann in den nächsten 10.000 bis 100.000 Jahren“, erklärt der Astrophysiker Jared Goldberg gegenüber dem Scientific American. Fachleute gehen davon aus, dass Beteigeuze derzeit noch genügend Helium im Inneren hat, das zu Kohlenstoff fusioniert werden kann. Wenn kein Helium mehr verfügbar ist, wird Kohlenstoff zu Sauerstoff umgewandelt, bis der Kern schließlich keine Energie mehr erzeugen kann und unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht und schließlich explodiert.

Name: Beteigeuze (Betelgeuse, Alpha Orionis) Typ: Roter Überriese Sternbild: Orion (linker Schulterstern) Entfernung zur Erde: etwa 650 Lichtjahre Alter: etwa 8 Millionen Jahre Temperatur auf der Oberfläche: etwa 3300 Grad Celsius

Beteigeuze hat etwa den 900-fachen Radius der Sonne. Wenn der Stern irgendwann zur Supernova wird, wird es ein unübersehbares Spektakel sein. „Was wir sehen würden, ist, dass Beteigeuze wirklich hell wird – 10.000, 100.000 Mal heller als normalerweise – und das in einem Zeitraum von einer Woche“, weiß Goldberg. Der Stern würde etwa drei Monate lang so hell wie der Halbmond am Himmel scheinen und so hell sein, dass er nachts Schattenwürfe erzeugt. Die Supernova soll auch tagsüber etwa ein Jahr lang sichtbar sein und mehrere Jahre lang mit bloßem Auge in der Nacht zu sehen sein.

Das Sternbild Orion ist eins der auffälligsten Wintersternbilder. In ihm befindet sich der Orionnebel (M42) als Teil des „Schwertes“. In dieser Aufnahme ist auch der bekannte Stern Beteigeuze gut zu sehen: Es ist der linke Schulterstern, der rötlich leuchtet. © imago/Leemage

Supernova von Stern Beteigeuze wird die Erde nicht gefährden

Glücklicherweise ist Beteigeuze weit genug von der Erde entfernt, sodass die gewaltige Explosion im Weltall keinen Schaden anrichten wird. Ein Forschungsteam hat gerade erst herausgefunden, dass eine Supernova noch Planeten in 160 Lichtjahren Entfernung schädigen kann. Die Erde ist deutlich weiter entfernt – dennoch wird erwartet, dass diese Ereignisse Auswirkungen haben werden.

„Der Himmel würde sich dramatisch verändern und es wäre sichtbar für jeden – das würde eine wirklich große Reaktion überall auf der Welt verursachen“, ist sich der Astronom Bryan Penprase sicher. So gut wie sicher ist jedoch auch etwas anderes: Sehr wahrscheinlich wird niemand, der die „große Verdunklung“ von Beteigeuze 2019/2020 miterlebt hat, die Explosion des Sterns sehen können.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft