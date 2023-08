Sternschnuppen im August – So können Sie die Perseiden heute schon sehen

Von: Tanja Banner

Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden nähert sich seinem Höhepunkt. Doch bereits vor dem Maximum kann man die Meteore sehen – mit diesen Tipps.

München – Für Viele ist es das astronomische Highlight des Jahres: Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden im August, im Volksmund auch „Laurentiustränen“ genannt. In diesem Jahr wird für den Meteor-Schauer zwar keine außergewöhnliche Aktivität vorhergesagt, trotzdem lohnt es sich 2023 die Augen offenzuhalten, denn die Bedingungen für Sternschnuppen sind in diesem August besonders gut. Der Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens fällt nämlich auf eine Zeit, in der der Mond am Himmel nur als schmale Sichel zu sehen ist. In seinem schwachen Licht werden keine Sternschnuppen „ertrinken“, wie es 2022 der Fall war.

Perseiden im August: An diesen Tagen lohnt sich der Blick nach oben

Ein weiterer Bonus für alle, die im August Sternschnuppen beobachten wollen: Wann man die Perseiden sehen kann, ist dieses Jahr komfortabel: Die meisten Sternschnuppen kann man in einer Nacht von Samstag auf Sonntag beobachten. Denn das Maximum des Sternschnuppen-Stroms fällt in diesem Jahr auf den 13. August.

Fachleute empfehlen Sternschnuppen-Jägern die Beobachtung in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Aber auch in der Nacht danach, vom 13. auf den 14. August, sind noch zahlreiche Sternschnuppen möglich. „In den vergangenen zwei Jahren war die zweite Nacht kaum schwächer als die erste“, erklärt Sven Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS).

Sternschnuppen im August bereits vor dem Perseiden-Maximum zu sehen

Doch auch vor dem Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens kann man bereits erste Perseiden über den Himmel huschen sehen. Man muss nur wissen, wo die Perseiden zu sehen sind und in welche Richtung man schauen muss. Die meisten Sternschnuppen kann man in Richtung (Nord-)Osten sehen. Dort findet man das Sternbild Perseus, aus dem die Sternschnuppen zu entspringen scheinen, in der Astronomie „Radiant“ genannt. Das Sternbild ist auch der Namensgeber des Meteor-Stroms.

Die Sternschnuppen der Perseiden kann man Mitte August beobachten. (Symbolbild) © imago/VWPics

Perseus steigt im Laufe der Nacht weiter nach oben, dann sind auch mehr Sternschnuppen-Sichtungen möglich. Je später in der Nacht – oder früher am Morgen – man nach Sternschnuppen Ausschau hält, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Der Mond geht rund um das Perseiden-Maximum erst weit nach Mitternacht auf und stört mit seiner schmalen Sichel die Beobachtung nicht. Etwas rechts vom Sternbild Perseus kann man in jeder Perseiden-Nacht den hellen Planeten Jupiter leuchten sehen.

Perseiden 2023 heute beobachten: Keine Hilfsmittel nötig

Zum Sternschnuppen beobachten benötigt man keinerlei Hilfsmittel – nur zwei Dinge sind wichtig: Ein möglichst klarer, dunkler und wolkenfreier Himmel, sowie ein guter Beobachtungsplatz. Ist der Blick an den Himmel möglichst frei, kann man mehr Sternschnuppen entdecken, die über den gesamten Himmel flitzen können. Verfolgt man ihre Flugrichtung zurück, landet man immer wieder beim Radianten, dem Sternbild Perseus.

Ein Faktor, der bei der Beobachtung von Sternschnuppen eine wichtige Rolle spielt, ist das Wetter. Derzeit sieht es so aus, als könnten Sternengucker Glück haben – das Wetter könnte pünktlich zum Höhepunkt der Perseiden am Wochenende mitspielen und einen klaren Himmel ermöglichen. Dann benötigt man neben einem guten Beobachtungsplatz nur noch etwas Geduld. Schließlich müssen sich die Augen erst einige Minuten an die Dunkelheit gewöhnen. Außerdem rasen Sternschnuppen nicht in regelmäßigen Abständen über den Himmel – es kann durchaus einige Zeit dauern, bis man den ersten Meteor entdeckt.

Sternschnuppen im August: Theoretisch kann man bis zu 100 Perseiden pro Stunde sehen

Theoretisch sind um das Perseiden-Maximum bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Praktisch sollte man jedoch mit deutlich weniger Perseiden rechnen. Das ist aber nicht weiter schlimm: Selbst wenn man nur 30 Sternschnuppen pro Stunde sieht, bedeutet das, dass alle zwei Minuten ein Meteor über den Himmel huscht – ein außergewöhnliches Erlebnis, das dem Kometen 109P/Swift-Tuttle zu verdanken ist. Er hat auf seiner Umlaufbahn um die Sonne eine Staubspur im Weltall hinterlassen, durch die die Erde jedes Jahr Mitte August fliegt. Treffen die Staubteilchen des Kometen auf die Erdatmosphäre, entsteht dort das faszinierende Leuchten, das als Sternschnuppe oder Meteor bekannt ist. (tab)