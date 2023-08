Wie entstehen eigentlich Sternschnuppen? Was Sie über Meteore wissen müssen

Von: Tanja Banner

In jeder klaren Nacht kann man Sternschnuppen am Himmel sehen. Wie Meteor-Ströme wie die Perseiden entstehen und was eine Sternschnuppe wirklich ist.

München – Am Himmel blitzt es auf und ein helles Leuchten hinterlässt seine Spur im dunklen Firmament. Der Lichtblitz verschwindet so schnell, wie er gekommen ist und der Himmel präsentiert sich, als wäre nichts geschehen – eine Sternschnuppe ist über den Himmel gesaust. Theoretisch besteht die Möglichkeit, in jeder klaren Nacht Sternschnuppen zu sehen – sofern man zur richtigen Zeit an den passenden Ort am Nachthimmel schaut.

Sternschnuppen-Strom Zeitraum/Maximum Quadrantiden 28.12-12.2, Höhepunkt 3.1. (max. 120) Lyriden 16.4.-25.4., Höhepunkt 22.4. (max. 18) Perseiden 17.7.-24.8., Höhepunkt 12.8. (max. 100) Orioniden 2.10.-7.11., Höhepunkt 21./22.10. (max. 20-25) Tauriden 15.9.-25.11., Höhepunkt 10.11. (variabel) Leoniden 6.11.-30.11., Höhepunkt 17.11. (max. 15) Geminiden 4.12.-17.12., Höhepunkt 14.12. (max. 140)

Es ist erheblich einfacher, den Anblick von Sternschnuppen zu genießen, wenn ein vorhergesagter Meteorstrom am Himmel erscheint. Diese Sternschnuppenströme sind über das ganze Jahr verteilt.

Sternschnuppen sind keine Sterne, sondern Staubpartikel aus dem Weltall

Der Begriff „Sternschnuppe“ lässt vermuten, dass die leuchtenden Spuren am Himmel etwas mit Sternen zu tun haben. Doch tatsächlich handelt es sich nicht um Fragmente von Sternen, sondern um etwas ganz Anderes: winzige Staubpartikel, die von Kometen im Weltraum hinterlassen wurden.

Kometen bestehen aus gefrorenem Wasser und winzigen Partikeln aus Staub. Diese Staubteilchen, die von Eis zusammengehalten werden, verlieren die Kometen, wenn sie der intensiven Hitze der Sonne nahekommen. Dadurch entsteht ihr charakteristischer Schweif. Während sie ihre Bahn um die Sonne ziehen, hinterlassen die Kometen im Weltraum eine Spur aus Staub.

Jedes Mal, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eine solche Staubspur durchquert, entsteht auf der Erde ein Strom von Sternschnuppen durch die Kometen-Staubteilchen. Da die Erde jedes Jahr dieselben Staubspuren kreuzt, ist bekannt, wann man mit periodischen Meteorströmen wie den Perseiden, Leoniden oder Geminiden rechnen kann.

Eine Sternschnuppe leuchtet neben der Milchstraße am Himmel über dem Walchensee. © Matthias Balk/dpa

Helle Sternschnuppen werden Bolide, Feuerkugel oder Feuerball genannt

Doch wie kommt es zur Erscheinung der leuchtenden Spur am Himmel? Die Erklärung für dieses Phänomen ist recht einfach: Winzige Staubteilchen, die von einem Kometen im Weltraum hinterlassen wurden, treffen mit großer Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und regen dort die Atome der Atmosphäre zum Leuchten an.

Besonders helle Sternschnuppen werden auch als Bolide, Feuerkugel oder Feuerball bezeichnet. Feuerkugeln entstehen in der Regel durch größere Staubteilchen (über einen Zentimeter Größe), die in die Erdatmosphäre eindringen und dort das intensive Leuchten hervorrufen. Größere Auslöser von Feuerkugeln können auch als Meteoriten auf die Oberfläche der Erde fallen.

Was man für die Beobachtung von Sternschnuppen benötigt

Wenn man über das erwartete Auftreten eines Meteorstroms Bescheid weiß, gestaltet sich die Beobachtung von Sternschnuppen äußerst einfach. Welche Utensilien dabei vonnöten sind:

möglichst dunkler Beobachtungsplatz mit möglichst freiem Blick auf den Himmel

je nach Jahreszeit: passende Kleidung, warme Getränke oder ähnliches

eine bequeme Beobachtungsposition, beispielsweise durch eine Decke oder Liege

Geduld - Sternschnuppen lassen manchmal auch auf sich warten

Für die Beobachtung von Sternschnuppen ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Es ist besonders wichtig, dass man einen weiten Blick auf den Himmel hat und es sich in einer bequemen Position gemütlich macht – wer die Sternschnuppen zählen möchte, benötigt Geduld.

Wie viele Sternschnuppen kann man pro Stunde sehen?

Der Begriff „ZHR“ wird oft verwendet, um die Anzahl der Sternschnuppen pro Stunde während eines Meteorstroms anzugeben. „ZHR“ steht für „zenithal hourly rate“ und bezieht sich auf die maximale Anzahl von Sternschnuppen, die man unter idealen (sehr dunklen) Beobachtungsbedingungen in einer Stunde sehen kann, wenn der sogenannte Radiant (der Punkt am Himmel, aus dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen) genau im Zenit (senkrecht über dem Beobachter) steht.

Da diese optimalen Bedingungen nur schwer zu erreichen sind, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die tatsächliche Anzahl der Sternschnuppen pro Stunde deutlich unter der ZHR liegt.

Perseiden sind der bekannteste Meteorstrom des Jahres

Der wohl berühmteste Meteorstrom des Jahres sind vermutlich die Perseiden. Man kann sie vom 17. Juli bis zum 24. August beobachten, wobei ihr beeindruckendes Maximum jedes Jahr um den 12. August herum erreicht wird. Die Perseiden, auch als „Laurentiustränen“ bekannt, erfreuen sich großer Beliebtheit und Bekanntheit, da die meisten lauen Augustnächte perfekt für die Beobachtung von Sternschnuppen geeignet sind.

Die Perseiden haben den Namen „Laurentiustränen“ erhalten, da am 10. August, dem Festtag des Märtyrers Laurentius von Rom, bereits deutlich mehr Sternschnuppen zu sehen sind. Ihr Ursprung liegt in einer Staubspur im All, die der Komet 109P/Swift-Tuttle hinterlassen hat und die die Erde im Juli und August kreuzt. Der Name Perseiden stammt von ihrem scheinbaren Ursprung im Sternbild Perseus, von dem aus sie zu strömen scheinen.

In den Monaten Juli und August treffen gleich mehrere Meteorströme aufeinander, was die Möglichkeit bietet, über einen längeren Zeitraum hinweg in lauen Sommernächten Sternschnuppen zu beobachten. Insbesondere die südlichen Delta-Aquariiden und die Perseiden verwandeln die Nächte im Juli und August in Sternschnuppennächte. Aber auch kleinere Meteorströme wie die Piscis Austriniden tragen zu diesem Erlebnis bei.

Meteore ziehen rund um die Uhr über den Himmel

Nicht nur während des Sommers sind Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Meteore ziehen praktisch das ganze Jahr über unseren Himmel (übrigens auch tagsüber) – nur sind sie dann aufgrund des helleren Himmels nicht sichtbar. Im Monat April können Himmelsbeobachter sich an den Lyriden erfreuen. Diese Sternschnuppen, von denen maximal 18 pro Stunde (ZHR) beobachtet werden können, erreichen ihr Maximum am 22. April. Sie erhalten ihren Namen von dem Sternbild Leier (Lyra), aus dem sie zu strömen scheinen. Die Staubteilchen, die für die Sternschnuppen im April verantwortlich sind, stammen vom Kometen C/1861 G1 (Thatcher).

Während heutzutage der Monat August aufgrund der Perseiden als der Sternschnuppen-Monat angesehen wird, galt früher der November als der Monat mit den meisten Sternschnuppen. Die Leoniden waren einst sehr markant. Allerdings hat sich die Staubwolke des Kometen Tempel-Tuttle, durch die die Erde im November hindurchfliegt, mittlerweile so weit verteilt, dass das Maximum der Leoniden nicht mehr besonders auffällig ist. Der Radiant der Leoniden befindet sich im Sternbild Löwe (Leo).

November und Dezember waren die Sternschnuppen-reichsten Monate

Auch während der Adventszeit kann man Sternschnuppen zählen: Die Meteore der Geminiden fallen genau in diese Zeit, wobei das Maximum auf den 14. Dezember fällt. Die Geminiden werden allgemein als der Sternschnuppen-Regen mit der höchsten Anzahl von Meteoren pro Stunde betrachtet, wobei eine ZHR von 120 bis 140 Sternschnuppen angegeben wird. Der Ursprung der Staubteilchen, die in der Erdatmosphäre zu Sternschnuppen werden, liegt beim Asteroiden (3200) Phaeton, der möglicherweise auch ein „erloschener“ Komet ist. Der scheinbare Ursprung der Geminiden befindet sich im Sternbild Zwillinge (Gemini).

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.