Was befindet sich im Inneren des Mondes? Neue Studie löst altes Rätsel

Von: Tanja Banner

Hat der Mond in seinem Inneren einen festen oder halbflüssigen Kern? Eine neue Studie enthüllt die innere Struktur des Mondes.

Nizza - Als unser nächster Nachbar im Weltraum ist der Mond seit jeher ein faszinierendes Forschungsobjekt für Astronomen und Raumfahrer. Trotz der Tatsache, dass der Mensch den Mond bereits besucht hat, bleiben einige seiner Geheimnisse bis heute ungelöst. Eine häufig diskutierte Frage in der Forschung ist, wie das Innere des Mondes tatsächlich beschaffen ist. Insbesondere geht es darum, ob der Erdtrabant einen halb geschmolzenen Kern hat oder ob es in seinem Inneren auch einen festen Kern gibt.

Forscherinnen und Forscher verwenden zur Erforschung des Mondinneren Methoden, wie sie auch für die Untersuchung des Erdinneren zum Einsatz kommen. Eine dieser Methoden ist die Auswertung seismischer Wellen. Im Rahmen der bemannten „Apollo“-Missionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa wurde auch ein Seismometer auf dem Mond platziert, das Daten über die Beschaffenheit des Mondinneren liefern sollte. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Kern des Mondes möglicherweise teilweise flüssig ist. Allerdings sind die Daten nicht präzise genug, um genaue Schlüsse über die Beschaffenheit des Mondkerns zu ziehen.

Was befindet sich im Inneren des Mondes? Studie gibt Einblick

In einer kürzlich veröffentlichten Studie im Fachjournal Nature hat ein Forschungsteam um den Astronomen Arthur Briaud von der Université Côte d’Azur Daten von Weltraummissionen und geophysikalischen Messungen genutzt, um mehr über das Innere des Mondes zu erfahren. Die Forschungsgruppe hat verschiedene Computermodelle des Mondkerns entwickelt, um herauszufinden, welches Szenario am besten zu den verwendeten Daten passt. „Unsere Ergebnisse (...) belegen die Existenz eines inneren Kerns“, schreibt die Forschungsgruppe in ihrer Studie.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Mond nicht nur einen festen inneren Kern hat, sondern auch eine ähnliche Struktur wie die Erde aufweist. Die äußere Schicht im Innern des Mondes ist halbflüssig und hat einen Radius von etwa 362 Kilometern. Innerhalb dieser Schicht befindet sich der feste innere Kern, der einen Radius von etwa 258 Kilometern hat und eine Dichte von etwa 7822 Kilogramm pro Kubikmeter aufweist - das entspricht ungefähr der Dichte von Eisen. Der äußere, halbflüssige Kern hat dagegen eine geringere Dichte von etwa 5025 Kilogramm pro Kubikmeter.

Neue Studie zeigt innere Struktur des Mondes

Diese neuen Erkenntnisse geben der Forschung ein besseres Verständnis für die innere Struktur des Mondes und können auch dazu beitragen, das Wissen über andere Himmelskörper im Universum zu erweitern. „Die Existenz eines festen inneren Kerns ist entscheidend für das Verständnis des Mechanismus, der zum Auftreten eines planetarischen Magnetfelds führt oder nicht“, heißt es in der Studie.

Der Mond ist der nächste Nachbar der Erde – und birgt noch viele Geheimnisse. © IMAGO/Nicolas Economou

Durch die Untersuchung von Mondgestein weiß die Forschung bereits, dass der Mond vor etwa vier Milliarden Jahren ein starkes Magnetfeld hatte, das vor etwa 3,2 Milliarden Jahren verschwand. Um die Entstehung dieses Magnetfelds zu erklären, untersuchen Forscherinnen und Forscher die Bewegungen im Kern des Himmelskörpers. Durch die neuesten Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Mondkerns können sie in Zukunft also herausfinden, warum das Magnetfeld des Mondes verschwunden ist.

