Größte jemals beobachtete Explosion im Weltall entdeckt - „War sofort sehr ungewöhnlich“

Von: Tanja Banner

Künstlerische Darstellung: Ein schwarzes Loch nimmt Materie in sich auf. © dpa/www.johnapaice.com/University of Southampton/John A. Paice

Ein Forschungsteam beobachtet über mehrere Jahre hinweg die größte bekannte Explosion im Weltall. Dahinter steckt ein schwarzes Loch.

Southampton - Forscher haben eine außergewöhnlich starke Explosion im Universum entdeckt. Die Explosion mit dem Namen zAT2021lwx ist mehr als zehnmal heller als jede bisher bekannte Supernova und dreimal heller als jedes bisher bekannte Gezeiten-Sternzerrissereignis, bei dem ein schwarzes Loch einen Stern „spaghettifiziert“. Das Phänomen wurde bereits 2020 vom Zwicky Transient Facility (ZTF) in Kalifornien entdeckt, einem Teleskop, das den Himmel nach kurzzeitig heller werdenden Objekten durchsucht. Die Explosion dauert bereits mehr als drei Jahre an.

„Wir sind zufällig darauf gestoßen, da unser Suchalgorithmus bei der Suche nach einem Supernova-Typ darauf hinwies“, erklärt Philip Wiseman (University of Southampton), der die Forschungsarbeit leitete. „Die meisten Supernovae und Gezeiten-Sternzerrissereignise dauern nur ein paar Monate, bevor sie wieder verschwinden. Dass etwas über zwei Jahre lang hell leuchtet, war sofort sehr ungewöhnlich“, so der Forscher in einer Mitteilung seiner Universität.

Größte Explosion im Universum von einem Forscherteam beobachtet

Das Forschungsteam hat die Entfernung des Objekts zur Erde auf etwa acht Milliarden Lichtjahre bestimmt. „Wenn man die Distanz zum Objekt kennt und weiß, wie hell es für uns erscheint, kann man die Helligkeit des Objekts an seiner Quelle berechnen“, erzählt Sebastian Hönig, ein Co-Autor der Studie, die im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert wurde. „Sobald wir diese Berechnungen gemacht hatten, erkannten wir, dass es extrem hell ist.“

Die einzigen Objekte im Universum, die heller als AT2021lwx sind, sind Quasare. Im Gegensatz zu einem Quasar tauchte AT2021lwx jedoch plötzlich und unerwartet auf, anstatt eine schwankende Helligkeit über einen längeren Zeitraum zu haben. „Wenn man über ein Jahrzehnt zurückblickt, wurde AT2021lwx nicht entdeckt und dann taucht es plötzlich mit der Helligkeit der hellsten Objekte im Universum auf, was beispiellos ist“, betont Mark Sullivan, ein weiterer Co-Autor der Studie.

Schwarzes Loch verschlingt eine riesige Gaswolke - große Explosion

Das Forschungsteam vermutet, dass eine riesige Gas- oder Staubwolke - tausende Male größer als unsere Sonne - von ihrem Kurs abgewichen und in ein schwarzes Loch geraten ist. Dadurch wurden Schockwellen erzeugt und die beobachtete Explosion ausgelöst. Weitere Beobachtungen in unterschiedlichen Wellenlängen sowie Computersimulationen sollen folgen.

Im vergangenen Herbst wurde der hellste jemals gemessene Gammastrahlenausbruch beobachtet. Den Vergleich damit scheut die Forschungsgruppe nicht: Der Gammastrahlenausbruch GRB 221009A sei zwar heller gewesen, habe jedoch nur einen Bruchteil der Zeit gedauert, die AT2021lwx anhielt. Die Gesamtenergie, die von der aktuellen Explosion freigesetzt wurde, sei daher deutlich höher, heißt es in einer Mitteilung zur Studie - und AT2021lwx ist damit die bisher größte bekannte Explosion im Weltall.

