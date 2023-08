Supermond – Ein besonderes Spektakel am Himmel

Von: Max Schäfer

Teilen

Hin und wieder tritt der Mond in einer besonders beeindruckenden Größe am Himmel auf. Doch was verbirgt sich hinter dem astronomischen Phänomen des Supermonds?

München – Wenn der Mond besonders groß erscheint, verbreiten sich spektakuläre Bilder rasant in den Medien. Das Phänomen, das am Himmel zu beobachten ist, nennt sich Supermond und tritt mehrmals im Jahr auf. Auch das von ihm reflektierte Licht ist heller. Aber woran liegt das?

Supermond Phänomen Optisch großer und heller Vollmond Ursache Elliptische Umlaufbahn Entfernung zur Erde höchstens 367.600 Kilometer (nach Nolle) Erstmals benannt durch Richard Nolle (1979)

Der Supermond als der besonders große und helle Vollmond

Ein Supermond tritt auf, wenn der Mond seinen erdnächsten Punkt auf seiner Umlaufbahn um die Erde erreicht und dabei in voller Sonnenbeleuchtung steht. Es gibt jedoch keine einheitliche Definition für dieses Phänomen. Der Begriff wurde 1979 von einem amerikanischen Astrologen geprägt. Gemäß der Definition von Richard Nolle muss der Erdtrabant dabei höchstens 367.600 Kilometer von der Erde entfernt sein, doch dieser Wert wurde willkürlich festgelegt. In der Astronomie wird der Begriff „Supermond“ nicht verwendet.

Durch die größere Nähe zur Erde erscheint der Vollmond größer und es ist von einem Supermond die Rede. (Archivbild) © Thomas Lindemann/dpa

Wie sieht ein Supermond aus?

Tatsächlich hat der Supermond von der Erde aus betrachtet ein größeres Erscheinungsbild, als ein „normaler“ Vollmond. Der Mond kann dabei laut Nasa bis zu 14 Prozent größer wirken. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Ein Supermond wirkt zudem heller als ein „normaler“ Vollmond. Durch die scheinbar größere Mondoberfläche wird mehr Licht in Richtung Erde reflektiert. Dadurch erstrahlt ein Supermond bis zu 30 Prozent heller.

Die Wahrnehmung des bemerkenswerten astronomischen Phänomens des Supermondes hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter auch die Nähe des Mondes zum Horizont. Oft wird der Supermond beim Aufgang beobachtet und fotografiert, wodurch er größer erscheint. Die genaue Ursache und der Mechanismus dieser sogenannten Mondtäuschung sind jedoch noch unklar.

Ursache des Supermondes: Entfernung des Mondes zur Erde verändert sich

Wie kommt es zum Supermond? Der Mond umkreist die Erde kontinuierlich. Die Umlaufbahn hat dabei jedoch nicht die Form eines perfekten Kreises, sondern ist elliptisch. Die Schwerkraft der Sonne kann zudem auch die elliptische Form verändern, indem sie gestaucht oder gestreckt wird. Somit ist die Entfernung zwischen Mond und Erde nicht immer gleich, sondern verändert sich je nach Position des Erdtrabanten auf der Umlaufbahn.

Aufgrund seiner Form und der äußeren Einflüsse variiert die Entfernung des Mondes zur Erde zwischen 356.400 und 406.700 Kilometern. Wenn er auf seiner Umlaufbahn am weitesten vom Planeten entfernt ist, ist vom „Apogäum“ die Rede. Der erdnächste Punkt wird hingegen „Perigäum“ genannt. Während des Perigäums treten die sogenannten Supermonde auf.

Welche Auswirkungen hat der Supermond?

Wie die übrigen Neu- und Vollmonde auch, hat der Supermond Auswirkungen auf der Erde. Durch die größere Nähe des Vollmondes zur Erde verstärken sich die Gezeiten. Ebbe und Flut fallen stärker aus. Dabei ist von einer Springtide die Rede.

Der Astrologe Richard Nolle hat neben seiner Definition des Supermondes auch die These aufgestellt, dass dieser Einfluss auf die Natur habe und die Wahrscheinlichkeit von Vulkanausbrüchen und Erdbeben erhöhe. Diese Überlegungen wurden jedoch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Bereich der Esoterik verwiesen. Ein weiteres faszinierendes Phänomen ist die Mondfinsternis. (ms)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.