Wie unser Sonnensystem eine Supernova-Explosion überstehen konnte

Von: Tanja Banner

Bei einer Supernova schleudert ein großer Stern einen Großteil seiner Materie ins Weltall – eine Gefahr für andere Sterne und Planeten. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Meteoriten zeigen, dass unser Sonnensystem offenbar eine Supernova überstanden hat. Doch wie konnte das junge Sonnensystem diese heftige Explosion überleben?

Tokio – Meteoriten gleichen Fossilien, die Wissenschaftlern wertvolle Informationen über die Vergangenheit unseres Sonnensystems liefern können. Eine aufregende Entdeckung in Meteoriten wurde nun von einem Forscherteam unter der Leitung der Astrophysikerin Doris Arzoumanian vom National Astronomical Observatory in Japan gemacht. Die Wissenschaftlergruppe untersuchte Isotope, die in Meteoriten gefunden wurden und stieß dabei auf Anzeichen dafür, dass unser Sonnensystem vor rund 4,6 Milliarden Jahren eine nahe Supernova überstanden hat.

Eine Supernova ist die Explosion eines Sterns an seinem Lebensende, bei der ein Großteil seiner Masse ins Weltall geschleudert wird. Studien legen nahe, dass andere Himmelskörper, die sich zu nahe an der Supernova befinden, extrem gefährdet sind. Würde ein Planet mit der Biologie der Erde kontinuierlich von der hochenergetischen Strahlung einer nahen Supernova getroffen, könnte dies das Aussterben einer Vielzahl von Organismen zur Folge haben – sogar ein Massensterben können sich Fachleute vorstellen.

Unser Sonnensystem überlebte eine Supernova in seinem Geburts-Kokon

Im vorliegenden Fall stellte das japanische Forscherteam fest, dass sich zu der Zeit, als das Sonnensystem entstanden sein muss –vor etwa 4,6 Milliarden Jahren – eine erhebliche Menge eines radioaktiven Aluminium-Isotops in den untersuchten Meteoriten ansammelte. Nach Meinung der Forscher ist die plausibelste Erklärung dafür, dass es in der Nähe eine Supernova gegeben haben muss.

Aber wie konnten die Erde und die anderen Planeten diese gewaltige Explosion in einer so frühen Phase ihrer Entwicklung überleben? Das junge Sonnensystem hätte durch die Schockwelle auch zerrissen werden können – das geschah jedoch ganz offensichtlich nicht. Die Forschergruppe hat eine Theorie dafür entwickelt: Anscheinend hat der „Kokon“, in dem das Sonnensystem entstand, als eine Art „Puffer“ fungiert und die schlimmsten Schockwellen der Supernova-Explosion abgefangen.

Sonnensystem wurde vor Supernova-Schockwellen abgeschirmt

Sterne entstehen in gigantischen Wolken aus molekularem Gas, die aus sogenannten Filamenten bestehen. Entlang dieser Filamente entstehen kleinere Himmelskörper wie unsere Sonne. Größere Sterne – und auch der Stern, der vermutlich als Supernova explodierte – entstehen in der Regel dort, wo sich Filamente kreuzen. Arzoumanian und ihr Team schätzen, dass es etwa 300.000 Jahre gedauert haben muss, bis die Supernova-Schockwelle die Filamente durchbrochen hat, die das junge Sonnensystem umgaben.

„Dieses Szenario könnte mehrere wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis der Entstehung, Entwicklung und Eigenschaften von Sternsystemen haben“, so das Team in der Studie, die im Fachmagazin Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde. „Zum Beispiel könnte das Wirtsfilament eine wichtige Rolle bei der Abschirmung des jungen Sonnensystems vor der ultravioletten Strahlung von Sternen spielen, die die protostellare Scheibe durch Licht verdampfen würde, was ihre endgültige Größe beeinflussen würde, was wiederum einen direkten Einfluss auf die Planetenbildung innerhalb der Scheibe hätte“, ergänzten sie. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.