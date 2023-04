Mondstaub als Sonnenschild fürs Klima – Wahnsinn oder Idee des Jahrhunderts?

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Vulkanausbruch in den 1990ern zeigte: Staub in der Atmosphäre kühlt die Erde. Kann Mondstaub die Lösung für den Klimawandel sein?

München - Der Klimawandel treibt die Menschheit um: Junge Leute kleben sich in ihrer Verzweiflung auf die Straße, weil Politiker zu wenig tun, um die drohenden Katastrophen abzuwenden. Wie wir die globale Krise überstehen sollen – von dieser Antwort scheint die Menschheit noch weit entfernt. Könnte eine Lösung aus der Wissenschaft helfen, auch wenn sie klingt, als stamme sie aus einem Science-Fiction-Roman oder dem neuesten Austin-Powers-Film?

Denn „Mit Mondstaub die Sonne verdunkeln“ klingt in etwa so abgefahren wie etwas, das Bösewicht „Dr. Evil“ der Welt androht, bevor Powers diese doch wieder rettet. Dass dieser Plan mehr ist als ein Hirngespinst eines Superschurken, sondern die Welt sogar retten könnte, wenn er funktioniert, beweist, dass immer mehr Forschende und Unternehmen mit dem sogenannten „Geo-Engineering“ experimentieren. Die University of Utah in den USA ist eine dieser Einrichtungen: „Staub als Sonnenschild“ heißt der wissenschaftliche Aufsatz, den die Gruppe im Februar in der Fachzeitschrift „Plos Climate“ veröffentlichte.

„Kontrollierte Vulkanausbrüche“ als Lösung für den Klimawandel?

Die Idee hinter dem Plan ist eigentlich simpel: Große Staubmengen kühlen die Erde ab. Die Partikel in den Luftschichten reflektieren das Sonnenlicht und schicken es wieder ins All zurück, bevor es den Planeten erhitzen kann. Das bekannteste Beispiel stammt aus dem Jahr 1991: Auf den Philippinen brach der Pinatubo-Vulkan aus, wobei so viel Staub in die Erdatmosphäre gelangte, dass in den beiden Jahren danach die Durchschnittstemperatur weltweit um ein halbes Grad Celsius abfiel. Es gibt zudem verschiedene Studien, dass Wüstenstaub die Erde leicht abkühlen kann.

Sahara-Staub über München, der den Himmel gelb/orange färbt. Hilft uns Staub gegen den Klimawandel? © Sven Hoppe/dpa

Ist die Lösung also so einfach? Die Menschheit könnte, anstatt auf Vulkanausbrüche zu hoffen, einfach selbst kontrolliert größere Mengen Staub zwischen Erde und Sonne bringen. Laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern würde sich besonders gut Mondstaub eignen. Mit einer Kanone könnte der Staub laut der Forscher in Utah vom Erdtrabanten aus in Richtung Erde geschossen werden. Probleme könnten Sonnenwinde verursachen, die den Staub verwehen. Ein Asteroidencrash mit entsprechendem Staubaufkommen habe bereits früher auf der Erde eine Eiszeit ausgelöst. (Apropos Klimaschutz: Ein Kältemittel-Verbot könnte Robert Habecks ambitionierten Wärmepumpen-Plänen einen Strich durch die Rechnung machen.)

Ballons über Mexiko - US-Startup bekommt keine Erlaubnis

Die ersten Ideen vom „Solar Geoengineering“ sind ist nicht neu, sondern stammen aus den 1960er Jahren. 2006 fragte der Meteorologe und Nobelpreisträger Paul Crutzen in einem Essay, ob die Staublösung nicht realistischer sei als der Versuch, die Staaten der Erde von fossilen Brennstoffen abzubringen. Der Vorteil des Ansatzes liegt auf der Hand: Es ist eine radikale Lösung, und die braucht es wohl, da die Menschheit trotz der Krise nicht bereit zu sein scheint, ihr Leben zu ändern. Auch das UN-Umweltprogramm urteilte im Februar 2023, das Geoengeneering sei „der einzige bekannte Ansatz, mit dem die Erde innerhalb weniger Jahre abgekühlt werden könnte.“

Crutzen wollte Artillerie nutzen, um Staub in die Atmosphäre zu schießen, doch vielleicht braucht es gar keine schwere Maschinerie dafür: Ende 2022 wollte das US-Startup „Make Sunsets“ Ballons mit Schwefelstaub über dem Luftraum von Mexiko testen. Die Geschäftsidee: Wer einen Flug bucht, kann beim Startup Staubballons kaufen, um das Klima auszugleichen. Doch Mexiko sagte die Experimente ab. Auch Frank Biermann, deutscher Professor für „Global Sustainability Governance“ an der Universität von Utrecht in den Niederlanden, kritisierte die Idee. Im Januar 2022 hatte er zudem die Initiative zum weltweiten Verbot von Geoengineering ins Leben gerufen, die mittlerweile 460 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 63 Ländern unterstützen. Nicht alle halten sich jedoch daran. Ein von Bill Gates unterstütztes Projekt in Finnland wurde erst in letzter Minute gestoppt. Biermann sagte zu Focus online, Geoengeneering sei „nicht normal. Es ist gefährlich, und es ist schlecht zu managen.”

Geoengineering-Befürworter: Wir haben keine Wahl

Auch die Gründe für die Kritik am Geoengineering sind nachvollziehbar: Die Folgen der massiven Eingriffe in die Natur seien schlicht nicht abschätzbar. Der Schwefelstaub könnte die Ozonschicht angreifen oder zu schlechteren Ernten führen. Ein Ergebnis ließe sich schlicht nicht vorhersagen. „Ob es funktioniert, wird man erst nach einem Experiment auf Erdsystemniveau richtig herausfinden. Und hier wäre das ein Experiment mit acht Milliarden Menschen.” Auch regionale Unterschiede seien möglich – oder Klimaschutz für Reiche, aber nicht für Arme.

Befürworter der Praxis hingegen argumentieren, die Welt habe keine Wahl. „Das Risiko, nicht zu forschen, ist größer als das mit solcher Forschung verbundene Risiko“, sagt Frank Keutsch, der Forschungsleiter des Lappland-Experiments. Die Forscher in Utah sehen ihren Ansatz als Notfall-Lösung.

Biermann hält jedoch dagegen, und weist darauf hin, dass wir noch anders handeln können: „Selbst die Idee von Solar Geoengineering, die Hoffnung, dass das irgendwie plausibel sein könnte, führt dazu, dass Akteure die notwendigen Handlungen im Klimawandel verzögern. Und das ist schon gefährlich.” Auch das Umweltbundesamt schreibt, es sei von der Praxis des Geoengineerings „abzuraten, weil alle Ansätze potenzielle Nutzungskonflikte von Ressourcen mit sich bringen und mögliche unvorhersehbare globale Risiken bergen.“ Das Amt hält Geoengineering für gefährlich, weil es „scheinbar ein ‚Weiter so‘“ ermöglicht.

Die Vereinten Nationen schrieben in ihrem Umweltprogramm über Geoengineering als allerletzte Option, als Notfall-Hammer hinter der Glasscheibe. Biermann plädiert für weniger drastische Eingriffe als die bisher erforschten, schließlich sei es ein „weites Feld“. Auch ein Haus weiß anzumalen sei schließlich bereits Solar Engineering. (cgsc)

