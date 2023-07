Verblüffte Forscher haben Theorie, wie Exoplanet Halla das brutale Verhalten überleben konnte

Von: Tanja Banner

Teilen

Der Planet Halla (schwarzer kleiner Himmelskörper) umkreist den Riesenstern Baekdu viel zu nah, um zu überleben. Trotzdem existiert er noch. (Künstlerische Darstellung) © W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Dass Sterne sich aufblähen und ihre Planeten fressen, ist nicht neu. Dass sich ein Planet nicht verschlingen lässt, überrascht Forscher jedoch.

Hawaii – Sterne in der Milchstraße fressen die Planeten auf, die sie umkreisen. In der fernen Zukunft steht der Erde dasselbe Schicksal bevor, da sich die Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren aufblähen wird, nachdem ihr Wasserstoff aufgebraucht ist. Dann wird sie so groß, dass sie sie mindestens die Planeten Merkur, Venus und Erde verschlingen wird. Jedoch hat ein Team von Forschern unter der Leitung des Astronomen Marc Hon von der Universität Hawaii einen Planeten entdeckt, der offenbar diesem Schicksal entkommen ist. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.

In einer Distanz von ungefähr 69 Millionen Kilometern umkreist der Planet Halla (8 UMi b) den Stern Baekdu (8 UMi), was etwa der Hälfte der Entfernung zwischen Erde und Sonne (150 Millionen Kilometer) entspricht. Das Forschungsteam bemerkte, dass der Stern bereits Helium in seinem Kern verbrennt, was darauf hinweist, dass er sich in der Vergangenheit zu einem roten Riesenstern aufgebläht hat. Die Frage, warum der Planet Halla dieser enormen Größenveränderung entgangen ist, beschäftigte das Forschungsteam, das daraufhin eine Erklärung zu finden versuchte.

Exoplanet Halla ist offenbar ein „außergewöhnlicher Überlebenskünstler“

Marc Hon, der leitende Autor der Studie, erklärt in einer Mitteilung: „Die Verschlingung eines Planeten hat katastrophale Folgen, entweder für den Planeten oder für den Stern selbst – oder für beide.“ Er fährt fort: „Die Tatsache, dass Halla es geschafft hat, in unmittelbarer Nähe eines Riesensterns zu überleben, der ihn sonst verschlungen hätte, macht den Planeten zu einem außergewöhnlichen Überlebenskünstler.“

Name: Baekdu (8 Ursae Minoris) Typ: Roter Riesenstern Sternbild: Kleiner Bär Masse: 1,8 Sonnenmassen Radius: 9,9 Sonnenradien Temperatur: 4574,25 Grad Celsius Exoplanet: Halla (8 Ursae Minoris b)

Halla ist ein Exoplanet, der als „heißer Jupiter“ klassifiziert wird. Dieser Planet hat mindestens die Masse des Jupiters, jedoch liegt seine Oberflächentemperatur deutlich höher als die des Jupiters (–108 Grad Celsius). Die gängige Annahme in der Forschung ist, dass heiße Jupiter einst auf weit entfernten Umlaufbahnen um ihre Sterne existierten und dann nach innen migrierten. Jedoch halten die Forscherinnen und Forscher dies im Falle von Halla für unwahrscheinlich.

Exoplanet Halla: Ist sein Stern mit einem weiteren Stern verschmolzen?

Die Vermutung des Forschungsteams besagt, dass der Stern Baekdu möglicherweise früher Teil eines Doppelsternsystems gewesen sein könnte. Falls die beiden Sterne miteinander verschmolzen wären, hätte dies verhindern können, dass einer von ihnen sich derart aufbläht, um den Planeten zu verschlucken. Daniel Huber, Mitautor der Studie, erklärt in einem Artikel auf der Plattform The Conversation: „Wenn ein Stern allein zu einem roten Riesen geworden wäre, hätte er Halla verschlungen – wenn er jedoch mit einem Begleitstern verschmolzen wäre, wäre er direkt in die Heliumverbrennungsphase übergegangen, ohne groß genug zu werden, um den Planeten zu erreichen.“

Eine alternative Erklärung für das Fortbestehen des Planeten Halla könnte darin liegen, dass der Planet erst kürzlich entstanden ist. Diese Theorie besagt, dass bei der gewaltsamen Kollision zweier Sterne eine Gas- und Staubwolke entstanden sein könnte, innerhalb derer sich der Planet Halla gebildet hat. Daniel Huber fügt hinzu: „Mit anderen Worten: der Planet Halla könnte ein kürzlich geborener Planet der ‚zweiten Generation‘ sein.“

Exoplanet Halla ist „eine Art verbotener Planet“

Studienleiter Hon fügt hinzu: „Die meisten Sterne befinden sich in Doppelsternsystemen, aber wir verstehen noch nicht ganz, wie sich Planeten um sie herum bilden können. Daher ist es plausibel, dass es dank der Wechselwirkungen zwischen den Doppelsternsystemen mehr Planeten um hoch entwickelte Sterne herum geben könnte.“

Ungeachtet dessen, wie der Planet Halla es geschafft hat zu überleben, steht fest: Er ist, wie Marc Hon es gegenüber der New York Times ausdrückt, „eine Art verbotener Planet“. Hon erklärt weiter: „Der Stern selbst könnte eine sehr ungewöhnliche Geschichte haben, die es dem Planeten ermöglicht hat, in einer so geringen Entfernung um einen ansonsten eher unwirtlichen Wirtsstern zu überleben.“

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.