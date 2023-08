„Voyager“-Raumsonden der Nasa: Wo sich die Zwillingssonden befinden

Von: Tanja Banner

Undatierte Illustration zur amerikanischen Raumsonde „Voyager 1“. © NASA/dpa

Die Nasa-Sonden „Voyager 1“ und „Voyager 2“ haben bemerkenswerte Meilensteine in der Raumfahrt gesetzt. Ihre Reise durch das All ist jedoch noch lange nicht vorbei.

Washington D.C. – Die Raumsonden „Voyager 1“ und „Voyager 2“ der US-Raumfahrtorganisation Nasa haben bereits beeindruckende Errungenschaften in der Raumfahrt erzielt – und ihre Missionen sind noch lange nicht vorbei. Im Jahr 1977 wurden die beiden Sonden innerhalb von 16 Tagen ins All geschickt und führten ihre jeweiligen, auf fünf Jahre geplanten Missionen durch. So besuchte „Voyager 1“ die Planeten Jupiter und Saturn und schoss im Februar 1990 das bekannte „Pale Blue Dot“-Bild.

Bereits 2012 durchquerte „Voyager 1“ als erste Sonde die Heliopause und trat in den interstellaren Raum ein. Das Ziel der „Voyager Interstellar Mission“ (VIM): Die Sonde soll das äußere Sonnensystem erforschen und bestimmen, wo der Einfluss der Sonne endet. „Voyager 2“ untersuchte nach ihrem Start die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, bevor sie 2018 ebenfalls den interstellaren Raum erreichte.

„Voyager“-Raumsonden der Nasa sind weit von der Erde entfernt

Die „Voyager“-Raumsonden der Nasa sind viele Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Aber wo befinden sich die beiden Nasa-Sonden derzeit? Mehr als 45 Jahre nach ihrem Start haben die beiden „Voyager“-Sonden bereits weite Wege im Weltraum zurückgelegt. Die Zahlen sind beeindruckend:

„Voyager 1“ hat seit ihrem Start ganze 23,98 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Ein Signal von der Erde zur Raumsonde benötigt für die einfache Strecke 22 Stunden und 13 Minuten.

„Voyager 2“ hat seit dem Start im Jahr 1977 19,95 Milliarden Kilometer durch den Weltraum hinter sich gebracht. Die Signallaufzeit für die einfache Strecke beträgt etwa 18,5 Stunden.

„Voyager 1“ ist das am weitesten von der Erde entfernte von Menschenhand geschaffene Objekt und die erste Sonde, die den interstellaren Raum erreicht hat. Experten der US-Raumfahrtorganisation Nasa schätzen, dass die Sonde frühestens in 300 Jahren die Oortsche Wolke erreichen wird. Dies ist eine hypothetische, bisher nicht nachgewiesene Gruppe astronomischer Objekte am Rand des Sonnensystems. Dort sollen nach aktuellem Forschungsstand langperiodische Kometen ihren Ursprung haben.

„Voyager 1“ braucht noch 300 Jahre bis zur Oortschen Wolke

Wenn die Sonde ihre aktuelle Geschwindigkeit von etwa 61.000 Kilometern pro Stunde beibehält, wird sie laut Nasa etwa 30.000 Jahre benötigen, um die riesige Oortsche Wolke zu durchqueren. In etwa 40.000 Jahren wird „Voyager 1“ dem Stern AC+793888 im Sternbild Giraffe begegnen, so die Behörde.

Da die beiden Raumsonden auf unterschiedlichen Flugbahnen ins All starteten, sind sie unterschiedlich weit von der Erde entfernt und bewegen sich auch im interstellaren Raum in verschiedene Richtungen. „Voyager 2“ wird in etwa 40.000 Jahren am Stern Ross 248 vorbeifliegen. In etwa 296.000 Jahren soll die Sonde in 4,3 Lichtjahren Entfernung am Stern Sirius vorbeikommen. Sirius ist der hellste Stern am irdischen Himmel und im Januar sichtbar. Er leuchtet markant über dem Horizont.

„Voyager 1“ und „Voyager 2“ haben nicht mehr genug Energie

Nach so vielen Jahren im All haben die beiden „Voyager“-Weltraumsonden nicht mehr genug Energie, um alle Instrumente weiterzubetreiben. Die Nasa hat bereits viele Instrumente – einschließlich Kameras – abgeschaltet. Bei „Voyager 1“ sind noch vier Instrumente aktiv, die Schwestersonde hat noch ein Instrument mehr.

Bei der Nasa hofft man, dass die Raumsonden noch einige Zeit durchhalten. „Im optimistischsten Fall kommen wir um 2038, 2040 herum heraus. Für 2030 habe ich ein gutes Gefühl, aber 2035 ist beängstigend und 2040 wäre ein Wunder. Aber es sind die ‚Voyager‘. Niemand dachte, dass wir 2022 hier sein würden“, unterstrich Bruce Waggoner, Leiter der „Voyager“-Mission, zum 45. „Voyager“-Jubiläum gegenüber Axios. Gelegentlich gibt es jedoch auch hausgemachte Probleme mit den Raumsonden.

Irgendwann wird den Zwillings-Sonden die Energie ausgehen. Sie werden nicht mehr mit der Erde kommunizieren können und auch nicht mehr durchs Weltall steuern. Aber ihre Reise in die Tiefen des Alls wird dennoch nicht enden: „Die ‚Voyagers‘ sind dazu bestimmt, durch die Milchstraße zu wandern – vielleicht für alle Zeiten“, so die Nasa.

