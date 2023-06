Was ist die Milchstraße?

Von: Bjarne Kommnick

Sie ist fast jeder Person ein Begriff und dennoch wissen viele Menschen nur wenig über sie. Was ist eigentlich die Milchstraße?

Frankfurt – Die Milchstraße ist die kosmische Heimat unserer Erde. Nicht nur deshalb dürfte sie den meisten Leuten bereits ein Begriff sein. Doch für viele ist sie eben auch nicht mehr als das weiße Himmelsband, dessen Anblick sich aufgrund von Lichtverschmutzung ohnehin für immer weniger Menschen ergibt. Dabei ist die Milchstraße so groß, wie das Spektrum an Fragen, das es über sie zu beantworten gilt. Was genau ist eigentlich die Milchstraße?

Unsere kosmische Heimat – was ist die Milchstraße?

Bei der Milchstraße handelt es sich um eine von rund 200 Milliarden geschätzten Galaxien, die in unserem Universum existieren. Die Schätzungen beruhen auf äußerst lang belichteten Aufnahmen des Weltraumteleskops „Hubble“ der US-Raumfahrtorganisation Nasa. Laut European Space Agency (Esa) ist die Milchstraße eine flache Diskus-artige Scheibe aus Sternen und Planeten mit einem Durchmesser von rund 105.700 Lichtjahren.

Die Milchstraße erstreckt sich auf diesem Bild über die Europäische Südsternwarte in Garching bei München. © Eso / Serge Brunier / dpa

In ihr sollen Schätzungen zufolge mindestens 100 Milliarden Sterne existieren. Möglich sei sogar, dass sie mehr als 400 Milliarden Sterne beinhalten könnte. Zudem sei die Milchstraße 3000 bis 16.000 Lichtjahre dick. Aufgrund ihrer Form zählt sie zu den sogenannten Balkenspiralgalaxien – laut Forschern die häufigste auftretende Form von Galaxien. Aufgrund von neuen Studien stellten Forscher zuletzt jedoch die bisherige Darstellung der Milchstraßen-Struktur infrage. Fest steht jedoch mittlerweile, dass in der Milchstraße ein isoliertes schwarzes Loch existiert, im Zentrum der Galaxie existiert ein supermassereiches schwarzes Loch, von dem auch eine erste Aufnahme existiert.

Galileo Galilei bestätigte Theorie einer Milchstraße aus einzelnen Sternen

Ihren Namen trägt die Milchstraße aus dem einfachen Grund ihrer Optik. Bei guten Bedingungen scheint es so, als wäre ein milchiger Fleck am Himmelszelt zu erkennen. Dass es sich dabei jedoch um unzählige einzelne Sterne handelt, war den Menschen lange nicht bewusst. Erstmals hatte Demokrit von Abdera diese Behauptung aufgestellt, die bereits 1609 von Galileo Galilei durch einen ersten Blick durch ein Teleskop belegt werden konnte.

Lichtverschmutzung und dreckige Luft: Wann ist die Milchstraße am besten zu erkennen?

Heute könnte die Milchstraße in vielen Teilen der Welt jedoch aufgrund von hoher Lichtverschmutzung und verdreckter Luft nur noch schwer zu erkennen sein. Im Dezember und im Januar kann der hellste Bereich der Milchstraße besonders schlecht erkannt werden, weil die Sonne sich dann zwischen dem Zentrum der Galaxie und der Erde befindet. Alle rund 6000 Sterne, die mit bloßem Auge erkannt werden können, gehören zur Milchstraße.

Milchstraße mit 630 Kilometern pro Sekunde unterwegs

Wie alle kosmischen Körper bewegt sich auch die Milchstraße. Gemeinsam mit ihren benachbarten Galaxien bewegt sie sich laut dem Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einer Geschwindigkeit von 630 Kilometern pro Sekunde. Die Milchstraße gehört zu einer lokalen Gruppe, der Galaxiengruppe „Virgo-Superhaufen“, die wiederum zum Groß-Supergalaxienhaufen Laniakea gehöre. Zuletzt veröffentlichen Forscher sogar eine neue Kartierung der Milchstraße, die sogar die nächstgelegene Andromedagalaxie überschneiden würde.