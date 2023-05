Bahnbrechende Entdeckung im Asteroidengürtel – Forschung steht vor einem neuen Rätsel

Von: Tanja Banner

Künstlerische Darstellung: Wasser auf dem Kometen 238P/Read sublimiert - und erzeugt die für Kometen typische Koma und den Schweif. © Nasa, Esa

Mithilfe des „James Webb“-Weltraumteleskops entdecken Forscher, dass es im Asteroidengürtel Wasser gibt. Doch gleichzeitig stehen sie vor einem neuen Rätsel.

College Park - Das „James Webb“ -Teleskop, das von den Raumfahrtorganisationen Nasa, Esa und CSA betrieben wird, hat einen bedeutenden wissenschaftlichen Fortschritt erzielt. Zum ersten Mal wurde mithilfe des Teleskops, das zehn Milliarden US-Dollar gekostet hat, Wasser im Hauptgürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter nachgewiesen. Das „Webb“-Instrument NIRSpec ermöglichte es den beteiligten Forschern, Wasserdampf um einen Kometen im Hauptgürtel zu identifizieren. Diese bahnbrechende Entdeckung zeigt, dass Wassereis aus der Frühzeit des Sonnensystems in dieser Region erhalten bleiben kann.

Das Wasser wurde um den Kometen 238P/Read entdeckt, der sich im Hauptgürtel befindet und regelmäßig eine Koma (eine neblige Hülle um den Kern des Kometen) sowie einen Schweif aufweist. Read ist einer der wenigen bekannten Kometen im Hauptgürtel. Die Forschung geht davon aus, dass sich die meisten Kometen am Rande des Sonnensystems im Kuipergürtel und in der Oortschen Wolke befinden. In diesen Regionen, die sich weit von der Sonne entfernt befinden, herrschen eisige Temperaturen, wodurch Eis aus der Frühzeit des Sonnensystems bewahrt bleibt. Wenn sich ein Komet der Sonne nähert, geht das Eis direkt in den gasförmigen Zustand über und erzeugt den charakteristischen Kometenschweif.

„James Webb“ entdeckt Wasser bei einem Kometen im Hauptgürtel

„In der Vergangenheit haben wir Objekte im Hauptgürtel gesehen, die alle Charakteristiken eines Kometen hatten“, erklärte der Astronom Michael Kelley von der University of Maryland, der die Studie leitete. „Aber nur mit diesen präzisen Spektraldaten von ‚Webb‘ können wir sagen: Ja, es ist definitiv Wassereis, das diesen Effekt erzeugt.“

Seit der Entdeckung von Kometen im Hauptgürtel im Jahr 2006 gab es Spekulationen über das Vorhandensein von Wasser in dieser Region. Die neue, im Fachjournal Nature veröffentlichte Forschungsarbeit, liefert nun erstmals Beweise dafür. Diese Entdeckung könnte auch dazu beitragen, eine Frage zu beantworten, die die Forschung seit langem beschäftigt: Woher stammen die großen Mengen an Wasser auf der Erde?

Aufnahme des Kometen 238P/Read mit dem NIRCam-Instrument des „James Webb“-Weltraumteleskops. Gut zu erkennen sind die Koma und der Schweif des Kometen. © NASA, ESA, CSA, M. Kelley (University of Maryland). Image processing: H. Hsieh (Planetary Science Institute), A. Pagan (STScI)

Eine der großen Fragen der Wissenschaft: Wie kam das ganze Wasser auf die Erde?

„Unsere wasserdurchtränkte Welt, in der es von Leben nur so wimmelt und die, soweit wir wissen, einzigartig im Universum ist, ist so etwas wie ein Rätsel - wir sind nicht sicher, wie all dieses Wasser hierherkam“, erklärte Stefanie Milam, eine Mitautorin der Studie, in einer Mitteilung. Die neuen Forschungsergebnisse sollen nicht nur zur Klärung der Frage nach dem Wasser auf der Erde beitragen, sondern auch auf andere Planetensysteme angewendet werden. Wie die Forscherin betonte, wird das Verständnis der Verteilungsgeschichte von Wasser im Sonnensystem dazu beitragen, andere Planetensysteme zu erforschen und herauszufinden, ob sie möglicherweise einen erdähnlichen Planeten beherbergen könnten.

Neues Rätsel im Sonnensystem: Warum fehlt dem Kometen Kohlendioxid?

Die Untersuchung des Kometen Read durch „James Webb“ stellt die Forschung gleichzeitig auch vor ein neues Rätsel: Es konnte kein Kohlendioxid festgestellt werden - ein Stoff, der bei allen anderen Kometen etwa zehn Prozent des Materials ausmacht, das von der Sonne verdampft wird. Eine Erklärung dafür hat das Forschungsteam um Kelley noch nicht gefunden - es hat jedoch Ideen: Möglicherweise hat Read durch die höheren Temperaturen im Hauptgürtel mit der Zeit sein Kohlendioxid verloren.

„Ein langer Aufenthalt im Hauptgürtel könnte dies bewirken - Kohlendioxid verdampft leichter als Wassereis und könnte über Milliarden von Jahren verdunsten“, so Kelley. Alternativ könnte der Komet in einer besonders warmen Region des Sonnensystems entstanden sein, in der es kein Kohlendioxid gab.

Zuletzt hat das „James Webb“-Teleskop mysteriösen Wasserdampf rund um einen Exoplaneten entdeckt.

