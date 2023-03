Asteroid schrammt haarscharf an Erde vorbei – Video zeigt Vorbeiflug

Von: Christoph Gschoßmann

Es war knapp - aber unser Planet wurde von einem Asteroiden verfehlt, der uns näher kam als der Mond. Im Video kann man den Vorbeiflug beobachten.

München – Der Asteroid 2023 EY näherte sich am vergangenen Freitag (17. März 2023) der Erde. Er war uns sogar näher als der Mond. Bei Einschlägen von Asterioden vergleichbarer Größe wurden in der Vergangenheit Menschen verletzt. Dazu kam es aber diesmal nicht:

Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei – Video zeigt Vorbeiflug

Denn: 2023 EY raste in 240.000 Kilometer Entfernung an der Erde vorbei. Eine Distanz, etwa zwei Drittel der Strecke von der Erde bis zu unserem Trabanten. Trotzdem wurde es am Freitag um 1.35 Uhr spannend. Zwar konnte man den Asteroiden nicht mit bloßem Auge erkennen, aber durchaus mithilfe von Teleskopen. Online war der Vorbeiflug am Freitag durch das Virtual Telescope Project zu sehen. Die Website nutzt Aufnahmen eines Roboterteleskops im italienenischen Cerrano.

Am 13. März wurde 2023 EY durch eine Beobachtungsstation in Südafrika entdeckt. Diese gehört zum Atlas-Verbund. Dies steht für Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Potenzielle Bedrohungen aus dem All sollen durch dieses System schnellstmöglich erkannt werden, sodass Hollywoodfilme wie „Deep Impact“ oder „Armageddon“, in denen das Leben von Millionen auf dem Spiel steht, weiterhin Fiktion bleiben.

Vor zehn Jahren gab es bei einem Meteoriteneinschlag 1500 Verletzte

Laut Science Alert beträgt der Durchmesser des Asteroiden etwa 16 Meter. Doch selbst bei dieser Größe kann es zu Gefahr kommen: 2013 drang der Meteor von Tscheljabinsk in die Atmosphäre ein und verletzte durch seine Schockwelle und splitterndes Fensterglas rund 1500 Menschen in einer dünn besiedelten Region in Sibirien. Es war mit über 12.000 Tonnen der größte bekannte Meteorit seit über 100 Jahren.

Der Asteroid 2023 EY passierte die Erde - durch ein Teleskop konnte man ihn deutlich sehen. © The Virtual Telescope

Der jüngste Meteroit Asteroid 2023 EY gehört zu den Apollo-Asterioden, benannt nach dem Asteroiden 1862 Apollo, welcher der Deutsche Karl Reinmuth in den 1930er Jahren entdeckt hatte. (cgsc)

