Wie ein Bumerang: Meteorit kehrte offenbar nach 10.000 Jahren zur Erde zurück

Von: Tanja Banner

Ein Meteorit, der in Marokko gefunden wurde, erregt die Aufmerksamkeit der Forschung. Seine Zusammensetzung deutet auf eine ungewöhnliche Reise hin.

Lyon – Ein Meteorit ist ein Gesteinsbrocken aus dem Weltall, der auf der Erde gefunden wird. Doch Meteorit ist nicht gleich Meteorit. Es wurden Exemplare gefunden, deren Herkunft sich beispielsweise zum Planeten Mars oder dem Mond zurückverfolgen lässt. Die meisten Gesteinsbrocken aus dem Weltall sind jedoch Bruchstücke von Asteroiden, die sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter tummeln. Viele von ihnen stammen aus der Anfangszeit des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren.

Ganz anders dagegen das Exemplar „Northwest Africa 13188 (NWA 13188)“. Dieser 646 Gramm schwere Meteorit wurde 2018 in Marokko gefunden. Seine Zusammensetzung deutet Fachleuten zufolge darauf hin, dass es ein irdischer Stein ist, möglicherweise hat er einen vulkanischen Ursprung. Doch ein Forschungsteam um Jérôme Gattacceca vom französischen Forschungszentrum CNRS hat nun etwas entdeckt, das den Meteoriten einzigartig macht: Es handelt sich offenbar um den ersten Meteoriten, der von der Erde stammt.

Der Meteorit NWA 13188. © Jerome Gattacceca/The Meteorological Society

Wie ein Bumerang: Meteorit kam von der Erde und kehrte dorthin zurück

Das Forschungsteam hat den ersten irdischen Meteoriten auf der Goldschmidt-Konferenz in Lyon vorgestellt. Im Abstract, der die Präsentation begleitet, schreiben die Forscher: „Das Vorhandensein einer gut entwickelten Schmelzkruste deutet stark darauf hin, dass NWA 13188 tatsächlich ein Meteorit ist.“

Neben der typischen Schmelzkruste, die entsteht, wenn ein Stein durch die Erdatmosphäre fällt und dort anfängt, zu glühen, haben die Forscher noch einen Hinweis entdeckt: Die Isotopen Beryllium-10, Helium-3 und Neon-21 sind in so hohen Konzentrationen in dem Stein zu finden, dass als einzige Erklärung ein etwa 10.000 Jahre langer Aufenthalt im Weltall infrage kommt. Es sei „ausgeschlossen, dass es sich bei NWA 13188 um einen künstlich hergestellten, ‚falschen‘ Meteoriten handelt“, so die Forscher.

Fällt ein Stein durch die Erdatmosphäre, wird er erhitzt und fängt an zu glühen und zu schmelzen. Kommt ein Teil von ihn auf der Erde an, wird es Meteorit genannt. (Symbolbild) © IMAGO/J.R. Bale

Wie ein Bumerang: Erd-Meteorit könnte bei Vulkanausbruch ins Weltall geschleudert worden sein

Wie genau der Meteorit wie ein Bumerang von der Erde ins Weltall und später zurück zur Erde gelangte, ist unklar. Der Stein könnte beim Einschlag eines Himmelskörpers von der Erde ins Weltall geschleudert worden sein. Alternativ könnte er auch bei einem Vulkanausbruch ins Weltall gelangt sein. Wie auch immer es dazu kam, dass der Stein ins Weltall gelangte und als Meteorit zur Erde zurückkehrte: Das französische Forschungsteam will den ersten irdischen Meteoriten weiter untersuchen und herausfinden, wie und wann er entstanden ist.

NWA 13188 ist nicht der einzige Meteorit, der derzeit auf der Erde untersucht wird: Ein Meteorit, der ein Haus in Elmshorn getroffen hat, wird ebenfalls analysiert. Und ein Harvard-Forscher will Brocken eines interstellaren Meteoriten aus dem Meer gefischt haben. (tab)