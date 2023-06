Schlafender Riese im Zentrum der Milchstraße: Schwarzes Loch war vor nicht allzu langer Zeit aktiv

Von: Tanja Banner

Das schwarze Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße wirft einen Schatten auf das Material, das es umgibt. (Archivbild) © dpa/EHT collaboration

Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist ein schlafender Riese – doch vor kosmisch gesehen kurzer Zeit war es offenbar wach, zeigt eine neue Studie.

Straßburg – Sagittarius A* (Sgr A*), das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, ist seit langer Zeit inaktiv und hat sich lange kein Material aus seiner Umgebung einverleibt. Das weiß die Forschung, weil das schwarze Loch weit weniger leuchtet als andere schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien, die man von der Erde aus beobachten kann. Doch nun zeigt eine neue Studie, dass der uralte schlafende Riese Sagittarius A* vor etwa 200 Jahren – in kosmischen Maßstäben vor nicht allzu langer Zeit – erwacht ist, um Gas und anderes kosmisches Material in seiner Umgebung zu verschlingen.

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, das im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, nutzte ein Forschungsteam um den Astronomen Frédéric Marin vom Observatoire de Strasbourg, das zur Universität Straßburg gehört, das Nasa-Weltraumteleskop IXPE. Das Teleskop misst die Richtung und Intensität des elektrischen Feldes von Lichtwellen und wurde auf gigantische Gaswolken in der Nähe des schwarzen Lochs angesetzt. Dort hatten Forscher zuvor entdeckt, dass es hell leuchtende Röntgensignaturen gab, die eigentlich dunkel und kalt sein sollten.

Name: Sagittarius A* (Sgr A*) Typ: supermassereiches schwarzes Loch Ort: Zentrum der Milchstraße Radius: 12.000.000 Kilometer Entdeckung: 13. Februar 1974 Entfernung zur Erde: 25.640 Lichtjahre

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße war vor 200 Jahren aktiv

„Eines der Szenarien, die erklären, warum diese riesigen Molekülwolken leuchten, ist, dass sie tatsächlich ein Echo eines längst vergangenen Röntgenlichtblitzes sind, was darauf hindeutet, dass unser supermassives schwarzes Loch vor einigen Jahrhunderten nicht so ruhig war“, erklärt Hauptautor Marin in einer Nasa-Mitteilung.

Um die Röntgenstrahlen zu analysieren, kombinierten die Forscher die IXPE-Daten mit Daten der Weltraumteleskope „Chandra“ und „XMM-Newton“. So gelang es ihnen, das Röntgensignal isolieren und seinen Ursprungsort zu entdecken. „Der Polarisationswinkel wirkt wie ein Kompass, der uns den Weg zu einer mysteriösen, längst verschwundenen Lichtquelle weist“, erläutert Riccardo Ferrazzoli, Astrophysiker am Italienischen Nationalen Institut für Astrophysik. „Und was liegt in dieser Richtung? Nichts Geringeres als Sgr A*.“

Sagittarius A* flackerte offenbar kurz auf und verschlang Materie

Im Laufe der weiteren Forschung fand das Team heraus, dass es sich bei den Röntgenstrahlen aus den riesigen Molekülwolken um reflektiertes Licht von einem intensiven, kurzen Aufflackern handelt, das in oder nahe bei dem schwarzen Loch entstand. Verursacht wurde es möglicherweise, als das schwarze Loch plötzlich Material in seiner Nähe verschlang. Aufgrund der Daten geht das Forschungsteam davon aus, dass das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße vor etwa 200 Jahren, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, für kurze Zeit aktiv wurde.

Im nächsten Schritt wollen die Forscher die Beobachtung wiederholen und genauere Messungen vornehmen. Mithilfe weiterer Daten könnte man unter anderem genauer abschätzen, wann das schwarze Loch aufflackerte und wie intensiv die Aktivität war. Studien dieser Art helfen Forschern, neue Erkenntnisse über die physikalischen Prozesse zu gewinnen, die notwendig sind, um Sgr A* wieder aus seinem Schlaf zu erwecken, erklärt IXPE-Wissenschaftler Steven Ehlert.

Im Zentrum der Milchstraße befindet sich das schwarze Loch Sagittarius A*. © imago/joebelanger

„Wir wissen, dass sich aktive Galaxien und supermassereiche schwarze Löcher innerhalb einer menschlichen Zeitskala verändern können“, betont Ehlert. „Wir lernen mehr über das Verhalten dieser Galaxie im Laufe der Zeit, ihre Geschichte der Ausbrüche, und wir sind gespannt darauf, sie weiter zu beobachten, um festzustellen, welche Veränderungen typisch und welche einzigartig sind.“ (tab)

Forschern ist kürzlich eine Aufnahme von einem schwarzen Loch gelungen, das einen Materie-Jet ins Weltall geschleudert hat.