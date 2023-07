Zwei Sonnenstürme auf dem Weg Richtung Erde – „Doppelschlag“ könnte Polarlicht verursachen

Von: Tanja Banner

Polarlichter, auch als Aurora Borealis (Nordlicht) oder Aurora Australis (Südlicht) bekannt, sind beeindruckende Lichterscheinungen am Himmel. Sie entstehen durch Wechselwirkungen zwischen Sonnenwinden und der Erdatmosphäre und sind in der Nähe der Pole sichtbar. Oder wie hier im Bundesstaat New York. © IMAGO

Die Sonne schickt gleich zwei Sonnenstürme in Richtung Erde – davon können Funkverbindungen und Satelliten betroffen sein, es gibt jedoch auch eine schöne Seite.

München – Die Sonne sorgt nicht nur für heißes Wetter in großen Teilen Deutschlands, sie ist auch sonst derzeit sehr aktiv. Erst kürzlich war ein riesiger Sonnenfleck mit bloßem Auge und entsprechendem Augenschutz auf der Sonne zu sehen – nun hat die Sonne gleich zwei koronale Massenauswürfe (CMEs) Richtung Erde geschickt. Ein CME besteht aus Plasma aus geladenen Teilchen und hat ein eigenes Magnetfeld.

Nach Nasa-Berechnungen sollen die beiden CMEs, die am 4. Juli von der Sonne ausgeschleudert wurden, am Freitag (7. Juli) die Erde erreichen. Treffen die geladenen Teilchen des CMEs das Magnetfeld der Erde, können geomagnetische Störungen die Folge sein – genannt geomagnetische Stürme. Diese können wunderschönes Polarlicht verursachen, aber auch weitaus Schlimmeres anrichten: Beispielsweise kann die Kommunikationsinfrastruktur auf der Erde – in erster Linie sind Funkverbindungen betroffen – gestört werden. Zuletzt hat die Erde am 2. Juli dafür gesorgt, dass in den USA und Teilen des Pazifiks für einige Zeit Funkverbindungen nicht möglich waren, wie space.com berichtet. Schuld daran war der riesige Sonnenfleck AR3354, der mit bloßen Augen von der Erde aus zu sehen war.

Zwei Sonnenstürme rasen Richtung Erde – Polarlicht möglich

Geomagnetische Stürme, die durch die Ankunft eines Sonnensturms im Magnetfeld der Erde verursacht werden, können auch Satelliten in Bedrängnis bringen – was sich auch auf der Erde bemerkbar macht, wenn beispielsweise die GPS-Satelliten betroffen sind. Navigationssysteme werden dann in ihrer Arbeit beeinträchtigt.

Doch zurück zu den beiden CMEs, die sich auf dem Weg Richtung Erde befinden. Der erste der beiden CMEs ist nach Nasa-Angaben etwas langsamer unterwegs und soll die Erde am Freitag (7. Juli) vor 14 Uhr MESZ hauptsächlich im Nordosten treffen. Der zweite koronale Massenauswurf ist schneller unterwegs und soll die Erde etwas früher und direkter treffen, wie die Weltraumwetter-Physikerin Tamitha Skov auf Twitter anhand von Nasa-Modellen zeigt.

„Doppelschlag“ der Sonne könnte Polarlicht verursachen

Der „Doppelschlag“ der Sonne, wie Skov die beiden CMEs nennt, könnte auf der Erde für Polarlicht sorgen. Das ist jedoch nur im Dunklen zu sehen und nur dann, wenn der Himmel auch klar ist. Wann genau die beiden CMEs die Erde erreichen, wird sich am Freitag (7. Juli) zeigen – dann wird auch klarer, ob tatsächlich Polarlicht zu beobachten sein wird. (tab)