Freie Autoren/freie Autorinnen für die München-Redaktion von Münchner Merkur/tz

Teilen

Die Mediengruppe Münchner Merkur/ tz sucht Sie als freien Autoren/freie Autorin in der gemeinsamen München-Redaktion.

Sie sind neugierig, vielseitig interessiert, haben Interesse an Lokalpolitik und sind immer am Ball, was in Ihrem Stadtviertel passiert? Sie haben Lust, über die politischen Entscheidungen auf Stadtbezirksebene sowie über lokale Ereignisse zu berichten? Sie haben Freude am Schreiben, Formulieren, Recherchieren und Fotografieren? Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse? Sie sind auf der Suche nach einem kreativen Nebenjob in einem der größten Verlagshäuser Münchens?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als freie Mitarbeiterin/als freier Mitarbeiter in der Stadtteil-Redaktion von Münchner Merkur und tz.

Aktuelle Vakanz: Derzeit suchen wir Autorinnen und Autoren für die Münchner Stadtteile Milbertshofen-Am Hart, Pasing-Obermenzing sowie Feldmoching-Hasenbergl.

Bitte richten Sie Ihr Bewerbungsanschreiben samt kurzem Lebenslauf per Mail an die Leiterin der Stadtteilredaktion:

Caroline Wörmann

E-Mail: Caroline.Woermann@merkurtz.de